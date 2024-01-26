«Борис Ротенберг – мой второй папа! Для меня было честью работать с ним». Нобоа о владельце «Сочи»

Теги Кристиан Нобоа премьер-лига Россия Эмелек высшая лига Эквадор Борис Ротенберг-старший Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Кристиан Нобоа назвал владельца «Сочи» Бориса Ротенберга вторым отцом.

«Борис Ротенберг – мой второй папа! Он с добротой воспринял мое решение об уходе. Для меня было честью работать с ним.

Мы были вместе во многих командах, он всегда хорошо относился ко мне. Мы оба почувствовали, что мне надо ехать домой. Пожали друг другу руки, поблагодарили друг друга за все время работы в России.

Он помогал мне, моей семье. Я желаю ему только наилучшего!» – сказал 38-летний эквадорский хавбек Нобоа, вернувшийся в родной «Эмелек».

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16 комментариев
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Бердыев: а вот сейчас обидно было
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+19
«Мы были вместе во многих командах»
Болельщики Динамо это помнят. Такое достижение там твой папаша установил, что вся Европа была в курсе. И динамикам на всю жизнь хватит этого воспоминания… а ушел то как твой папаша красиво потом… К самому Нобоа вопросов нет по игре, а вот папаша его для меня ооооочень плохой человек, мягко говоря
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+10
Ответ N23
Бедный папа, богатый папа
Родитель 1, родитель 2 😂
+8
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А говорят что это там на Западе по 2 папы)
+4
0
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Забирай папу с собой.Завернем и даже лентой перевяжем
+3
-1
+2
Роман Ротенберг возмущённо вошёл в чат.
+1
0
+1
Бедный папа, богатый папа
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Нобоа теперь Блудный сын. Бог-отец по фамилии Ротенберг выгнал его из своего рая)) Зы. Пересидел этот клоун в Сочах. Выгонять надо было, как минимкм, на год раньше.
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Все хотят чтобы был богатый папик))
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Верю. Даже вижу сходство, оба показывают голливудскую улыбку с белыми зубами, даже волосы мелированые у обоих🤣
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Нобоа уже стал гражданином Финляндии.
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На алименты рассчитывает
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Первый - Бердыев?)
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Ответ Пашка Донофф
«Мы были вместе во многих командах» Болельщики Динамо это помнят. Такое достижение там твой папаша установил, что вся Европа была в курсе. И динамикам на всю жизнь хватит этого воспоминания… а ушел то как твой папаша красиво потом… К самому Нобоа вопросов нет по игре, а вот папаша его для меня ооооочень плохой человек, мягко говоря
Претензии только по Динамо к "папе", как я понимаю?

Мог бы вообще ничего не пояснять, говоря какой это человечек. Динамо лишь штрих к его портрету...
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