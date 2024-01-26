«Борис Ротенберг – мой второй папа! Для меня было честью работать с ним». Нобоа о владельце «Сочи»
Кристиан Нобоа назвал владельца «Сочи» Бориса Ротенберга вторым отцом.
«Борис Ротенберг – мой второй папа! Он с добротой воспринял мое решение об уходе. Для меня было честью работать с ним.
Мы были вместе во многих командах, он всегда хорошо относился ко мне. Мы оба почувствовали, что мне надо ехать домой. Пожали друг другу руки, поблагодарили друг друга за все время работы в России.
Он помогал мне, моей семье. Я желаю ему только наилучшего!» – сказал 38-летний эквадорский хавбек Нобоа, вернувшийся в родной «Эмелек».
Болельщики Динамо это помнят. Такое достижение там твой папаша установил, что вся Европа была в курсе. И динамикам на всю жизнь хватит этого воспоминания… а ушел то как твой папаша красиво потом… К самому Нобоа вопросов нет по игре, а вот папаша его для меня ооооочень плохой человек, мягко говоря
Мог бы вообще ничего не пояснять, говоря какой это человечек. Динамо лишь штрих к его портрету...