«Борис Ротенберг – мой второй папа! Для меня было честью работать с ним». Нобоа о владельце «Сочи»

Кристиан Нобоа назвал владельца «Сочи» Бориса Ротенберга вторым отцом.

« – мой второй папа! Он с добротой воспринял мое решение об уходе. Для меня было честью работать с ним.

Мы были вместе во многих командах, он всегда хорошо относился ко мне. Мы оба почувствовали, что мне надо ехать домой. Пожали друг другу руки, поблагодарили друг друга за все время работы в России.

Он помогал мне, моей семье. Я желаю ему только наилучшего!» – сказал 38-летний эквадорский хавбек , вернувшийся в родной « ».