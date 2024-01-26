«Эмелек» представил Нобоа. Эквадорец с 2007 года играл в России
Кристиан Нобоа представлен в качестве новичка эквадорского клуба «Эмелек».
38-летний хавбек, с 2007 года игравший в России – за «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи» – вернулся в родной клуб.
Нобоа был представлен болельщикам «Эмелека» и уже приступил к тренировкам с клубом.
Фото: twitter.com/CSEmelec
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