«Эмелек» представил Нобоа. Эквадорец с 2007 года играл в России

Кристиан Нобоа представлен в качестве новичка эквадорского клуба «Эмелек».

38-летний хавбек, с 2007 года игравший в России – за «Рубин», « », « », « » и « » – вернулся в родной клуб.

Нобоа был представлен болельщикам « » и уже приступил к тренировкам с клубом.

Фото: twitter.com/CSEmelec

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