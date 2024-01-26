«Эмелек» представил Нобоа. Эквадорец с 2007 года играл в России

Теги Зенит Ростов Рубин Кристиан Нобоа премьер-лига Россия Динамо Москва сборная Эквадора по футболу Эмелек высшая лига Эквадор Сочи Футбол

Кристиан Нобоа представлен в качестве новичка эквадорского клуба «Эмелек».

38-летний хавбек, с 2007 года игравший в России – за «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи» – вернулся в родной клуб.

Нобоа был представлен болельщикам «Эмелека» и уже приступил к тренировкам с клубом.

Фото: twitter.com/CSEmelec

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9 комментариев
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Спасибо тебе за все эти годы, ты стал нам как родной! Только здоровья и удачи!
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Любят там нашего Кристиана
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старичок еще попылит, 100%

в том сезоне в РПЛ один из лучших был, а тут экваДОРСКАЯ лига
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На презентацию Нобоа пришло больше, чем на обычный матч "Сочи" в РПЛ.
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В белой рубашке Игонин.
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Нобоа Легенда конечно, мог бы и закончить в РПЛ, но походу тоска по Родине )
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Классный легионер!
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Ответ dreamstep
Нобоа Легенда конечно, мог бы и закончить в РПЛ, но походу тоска по Родине )
Да ладно, наоборот же классно и символично, что будет заканчивать в родном клубе, в котором и начинал. Красивая история.
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