Нобоа о России: «Я бы хотел вернуться в качестве тренера‑скаута или журналиста. Снег – мое самое яркое воспоминание»
Кристиан Нобоа заявил, что в будущем хотел бы вернуться в Россию.
– Я буду вспоминать Россию с ностальгией. Я провел и прожил тут очень красивые моменты, выиграл много матчей, которые войдут в историю!
– Готовы ли вы будете вернуться в Россию уже в качестве тренера?
– Я бы хотел вернуться в Россию в качестве тренера‑скаута или журналиста (смеется). Но сначала мне нужно учиться, а потом обязательно посмотрим.
– Какое самое яркое воспоминание у вас оставила Россия?
– Снег! Снег! (смеется) Я очень люблю его. Все люди в России всегда поддерживали меня во всех командах, в которых я был. Это приятно, – сказал Нобоа, покинувший «Сочи» и перешедший в эквадорский «Эмелек».
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