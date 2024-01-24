Нобоа о России: «Я бы хотел вернуться в качестве тренера‑скаута или журналиста. Снег – мое самое яркое воспоминание»

Кристиан Нобоа заявил, что в будущем хотел бы вернуться в Россию.

– Я буду вспоминать Россию с ностальгией. Я провел и прожил тут очень красивые моменты, выиграл много матчей, которые войдут в историю!

– Готовы ли вы будете вернуться в Россию уже в качестве тренера?

– Я бы хотел вернуться в Россию в качестве тренера‑скаута или журналиста (смеется). Но сначала мне нужно учиться, а потом обязательно посмотрим.

– Какое самое яркое воспоминание у вас оставила Россия?

– Снег! Снег! (смеется) Я очень люблю его. Все люди в России всегда поддерживали меня во всех командах, в которых я был. Это приятно, – сказал Нобоа, покинувший « » и перешедший в эквадорский « ».

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