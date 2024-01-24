Кристиан Нобоа: «Спасибо России за то, что мне многое подарила! Это были счастливые 16 лет. Буду сильно скучать»
Кристиан Нобоа заявил, что провел в России 16 счастливых лет и будет скучать.
В среду «Сочи» объявил о переходе 38-летнего хавбека в эквадорский «Эмелек», где он начинал карьеру.
«Это были счастливые 16 лет. Спасибо России за то, что мне многое подарила! Спасибо людям, которые всегда меня поддерживали! Я буду сильно скучать!» – сказал Нобоа.
Напомним, эквадорец выступал в России за «Зенит», «Рубин», «Ростов» и «Динамо». Нобоа перешел из «Эмелека» в «Рубин» в 2006 году.