Кристиан Нобоа: «Спасибо России за то, что мне многое подарила! Это были счастливые 16 лет. Буду сильно скучать»

Кристиан Нобоа заявил, что провел в России 16 счастливых лет и будет скучать.

В среду « » объявил о переходе 38-летнего хавбека в эквадорский « », где он начинал карьеру.

«Это были счастливые 16 лет. Спасибо России за то, что мне многое подарила! Спасибо людям, которые всегда меня поддерживали! Я буду сильно скучать!» – сказал Нобоа.

Напомним, эквадорец выступал в России за « », «Рубин», «Ростов» и « ». перешел из «Эмелека» в «Рубин» в 2006 году.