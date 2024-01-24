Кристиан Нобоа: «Спасибо России за то, что мне многое подарила! Это были счастливые 16 лет. Буду сильно скучать»

Теги Зенит Ростов Рубин Кристиан Нобоа премьер-лига Россия Динамо Москва Эмелек Р-Спорт Сочи Футбол

Кристиан Нобоа заявил, что провел в России 16 счастливых лет и будет скучать.

В среду «Сочи» объявил о переходе 38-летнего хавбека в эквадорский «Эмелек», где он начинал карьеру.

«Это были счастливые 16 лет. Спасибо России за то, что мне многое подарила! Спасибо людям, которые всегда меня поддерживали! Я буду сильно скучать!» – сказал Нобоа.

Напомним, эквадорец выступал в России за «Зенит», «Рубин», «Ростов» и «Динамо». Нобоа перешел из «Эмелека» в «Рубин» в 2006 году.

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14 комментариев
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Легенда!
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Прощай, Кристиан! Это была славная охота. До сих пор помню, как Баварии со штрафного отгрузил..
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Отличный Игрок и Человек!
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И тебе спасибо!
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Пингвиненок поедет мерзнуть в Эквадор. Удачи ему!
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Отличный игрок! Удачи!
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Штрафной в ворота Баварии навсегда останется в моей памяти! Этот супер удар подарил провинциальному клубу победу, которую все российские болельщики не забудут никогда! Спасибо тебе,Кристиан,ты навсегда останешься в памяти как очень крутой профессионал, человек и футболист!
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Трогательное расставание
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Да ещё сто раз пожалеешь, удачи и здоровья с новой пасией!Держи марку!
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Пингвинёнок, удачи и спасибо!!!!!!
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Счастливо, Крис! Оставил свой след в России во всех смыслах...
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Спасибо бриллиант
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Спасибо, Кристиан ! Удачи и всего наилучшего !!!
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