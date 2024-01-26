Пеп о трансферах из «Сити» в «МЮ» после ухода директора: «Почему нет? В этом нет ничего такого»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Пеп Гвардиола Омар Беррада Футбол

Пеп Гвардиола допускает, что игроки «Ман Сити» могут оказаться в «Ман Юнайтед».

На прошлой неделе стало известно, что Омар Беррада, работавший директором по футбольным операциям в City Football Group, летом займет пост гендиректора «Манчестер Юнайтед».

В связи с этим у Гвардиолы спросили, могут ли игроки его команды оказаться на «Олд Траффорд».

«Почему нет? Если человек не чувствует себя счастливым здесь и хочет перейти в «Юнайтед», который предлагает за него хорошую цену, то почему нет? Никаких проблем.

Если Омар не чувствует себя счастливым здесь, он должен идти. Что мы можем сделать? В этом нет ничего такого. Такие ситуации случаются.

Если мы хотим их игрока, которого «Юнайтед» согласен продать, а сам игрок хочет перейти, и мы согласовали трансфер, то почему мы не должны этого делать?

Победы и поражения не зависят от таких вещей. Они зависят от многих аспектов», – сказал Гвардиола.

Прошлый крупный трансфер между клубами состоялся в 2009-м – Карлос Тевес перешел из «Юнайтед» в «Сити».

Ушел из «Сити» ради «Юнайтед»! Кто теперь будет топ-менеджером «МЮ»

18 комментариев
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Когда игроку МС надоесть выигрывать, устанет поднимать трофеи и устанет пить с Грилишем, игрок может задумается о трансфере в МЮ :) Если Тоттенхэм не уведет...
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Клубы на разной стадии развития. Один в руинах, другой с тщательно отлаженной системой на всех уровнях.
Когда игроки Сити хотят пощекотать нервы, они выбирают переход в Барселону. Опыт тот же, что в МЮ, зато теплая погода
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Ответ Никита Алексеев
Игроки из Сити пойдут в МЮ только ради повышения ЗП, так как трофеями там не разживешься
Ну может кто-то не потянет уровень сити, что такого уйти в середняк
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Правильное отношение, а то вся эта лабуда с непереходами в стан принципиальных соперников - полная чушь для труфенов
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Игроки из Сити пойдут в МЮ только ради повышения ЗП, так как трофеями там не разживешься
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Так МЮ предложил Берраде ведущую должность, тогда как в Сити он был на вторых ролях. У человека есть амбиции построить собственный крутой проект. Тут нельзя сравнивать переходы игроков между этими клубами, это не одно и то же
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Ну, тут действительно ничего такого нет. Довольно много футбольных фигур связано сразу с двумя клубами - Басби, Гиггз, Лоу, Кидд, Шмейхель, Канчельскис, Коул, Санчо, Харгривз.
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Прошлый крупный трансфер между клубами состоялся в 2009-м – Карлос Тевес перешел из «Юнайтед» в «Сити». - мне кажется, что всё-таки переход Харгривза в 2011 году.
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Почему нет. Почему бы не слить неликвид за оверпрайс?
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Так сити не аякс же. Игроки не подходят для тенхага
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Помню, как пригород страшно подгорал от Тевеса.
А его послание Ферги после первого чемпионства Сити - это вечная классика АПЛ.
Тевес чемпик😂👍
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Ответ Willy Kambwala
Правильное отношение, а то вся эта лабуда с непереходами в стан принципиальных соперников - полная чушь для труфенов
Предлагаю тогда Барсе взять в аренду Роналду
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Ответ SaH4r.
Предлагаю тогда Барсе взять в аренду Роналду
Там уже есть замыкающее полено из Польши
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Ответ Willy Kambwala
Правильное отношение, а то вся эта лабуда с непереходами в стан принципиальных соперников - полная чушь для труфенов
Да Сити не котируется за принципиального соперника. Денис Лоу туда-сюда-обратно бегал и ничего, считается легендой МЮ
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Ответ Today I feel Qatari
Да Сити не котируется за принципиального соперника. Денис Лоу туда-сюда-обратно бегал и ничего, считается легендой МЮ
Да я в целом имею ввиду, даже если из того же Ливерпуля если взять кого-то прямым трансфером - почему бы и нет?
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Ответ Willy Kambwala
Да я в целом имею ввиду, даже если из того же Ливерпуля если взять кого-то прямым трансфером - почему бы и нет?
Ну после Оуэна майку МЮ уже все равно сильнее не испачкаешь
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