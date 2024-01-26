Пеп о трансферах из «Сити» в «МЮ» после ухода директора: «Почему нет? В этом нет ничего такого»

Пеп Гвардиола допускает, что игроки «Ман Сити» могут оказаться в «Ман Юнайтед».

На прошлой неделе стало известно, что Омар Беррада, работавший директором по футбольным операциям в City Football Group, летом займет пост гендиректора « ».

В связи с этим у спросили, могут ли игроки его команды оказаться на «Олд Траффорд».

«Почему нет? Если человек не чувствует себя счастливым здесь и хочет перейти в «Юнайтед», который предлагает за него хорошую цену, то почему нет? Никаких проблем.

Если Омар не чувствует себя счастливым здесь, он должен идти. Что мы можем сделать? В этом нет ничего такого. Такие ситуации случаются.

Если мы хотим их игрока, которого «Юнайтед» согласен продать, а сам игрок хочет перейти, и мы согласовали трансфер, то почему мы не должны этого делать?

Победы и поражения не зависят от таких вещей. Они зависят от многих аспектов», – сказал Гвардиола.

Прошлый крупный трансфер между клубами состоялся в 2009-м – Карлос Тевес перешел из «Юнайтед» в «Сити».

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