Пеп об уходе директора: «Может, «МЮ» думает, что с ним все изменится. Поздравляю. Все не так просто: де Брюйне здесь, Холанд – тоже»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Кевин де Брюйне Эрлинг Холанд Омар Беррада Футбол

Пеп Гвардиола не уверен, что приход Омара Беррады решит проблемы «Ман Юнайтед».

На прошлой неделе стало известно, что Омар Беррада, работавший директором по футбольным операциям в City Football Group, летом займет пост гендиректора «Манчестер Юнайтед».

«Кевин де Брюйне по-прежнему в «Ман Сити». Он будет играть здесь. Эрлинг Холанд – тоже. Поэтому не все так просто. Может, «Юнайтед» думает, что с этим человеком все изменится. Поздравляю. Я не знаю, случится ли это.

Беррада – чудесный человек, у него прекрасный характер, это невероятный профессионал. Вчера мы с ним увиделись, обнялись, и я пожелал ему всего наилучшего. Искренее этого ему желаю, потому что он прекрасный человек.

Но я не знаю, решится ли все по щелчку пальцев. Если это произойдет, то, о боже мой, тогда в будущем они должны будут назвать трибуну в честь Омара Беррады, потому что в таком случае он будет этого заслуживать», – сказал тренер «Ман Сити».

Гвардиола признал, что клубу будет не хватать Беррады, но заявил, что «Манчестер Сити» будет двигаться дальше.

«Конечно, его знания уходят в «Юнайтед», такова реальность. Когда ты покупаешь игрока у другой команды, то покупаешь знания, которые этот игрок получил от предыдущих тренеров и партнеров. Это нормально. В этом клубе такие ситуации случаются.

«Ман Сити» будет двигаться дальше. Возможно, мы найдем способ заменить его. Может, новый парень появится из структуры клуба. Ферран [Сориано] и Хальдон [аль Мубарак] решат.

Мы будем готовы. Мы адаптируемся и двинемся дальше. Мы многому научились у Омара, но и он многому научился у клуба. А теперь он уходит в «Юнайтед», – сказал Гвардиола.

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45 комментариев
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Тен Хаг о приходе директора: «Может, «МЮ» думает, что с ним все изменится. Поздравляю. Все не так просто: Магуайр здесь, Антони – тоже»
+145
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+144
Цинично… Но все великое дело начинается с таких маленьких изменении в структуре
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+29
Шейхи здесь,судьи здесь,115 плевков на ФФП здесь…
Так что МЮ,знай свое место
+60
-37
+23
Ответ Стахович
Шейхи здесь,судьи здесь,115 плевков на ФФП здесь… Так что МЮ,знай свое место
И даже с Шейхами и плевками в ФФП, потратили денег меньше Юнайтед но при этом с ахапкой трофеев и сильной командой по итогу.
+19
-4
+15
Ответ Стахович
Шейхи здесь,судьи здесь,115 плевков на ФФП здесь… Так что МЮ,знай свое место
Отличная отмазка для муму.
+16
-8
+8
Ответ cgane
много Клопп выиграл за 8 лет?
чувак если бы хоть немного соображал.. то вспомнил бы в какой клуб пришёл клоп и какой был состав у Ливерпуля ущербный на тот момент.. в такие клубы никогда бы не пришёл Гвардиола скажем.. да и Дортмунд он тренировал .. клуб без единой покупки а только по 5 продаж в любое трансферное окно и до финала лч с ним доходил и с ливером три раза сделанным полностью им самим.. чушь несёшь
+9
-3
+6
Подгорел Пепка 😁
+5
0
+5
Ответ cgane
много Клопп выиграл за 8 лет?
ну, как минимум, больше чем МЮ))
+4
0
+4
Странный комментарий, ведь Гвардиола прекрасно понимает, что для стабильно высоких результатов нужно выстроить эффективную структуру. А без грамотных специалистов это невозможно. Другое дело, что главная проблема "Юнайтед" - непонимание руководства, что они хотят получить и как к этому прийти.
+4
-1
+3
Ответ Oleg Olegov
Тен Хаг о приходе директора: «Может, «МЮ» думает, что с ним все изменится. Поздравляю. Все не так просто: Магуайр здесь, Антони – тоже»
И еще полсостава отработанного материала
+3
-1
+2
Купить за 90 миллионов защитника много ума не надо, обойдутся и без него, все решает сам Пеп
+2
0
+2
А если он Мбаппе в МЮ приведет?)))
+2
-1
+1
Ответ Cruel Snake
Немного не сравнимо Главный скаут «Реала» Калафат:привёл в клуб талантливый молодняк Беллингема, Винисиуса, Родриго, Милитао и не только. Сравнивать Мбаппе не с кем нельзя, там такая семейка, там такой аппетит, они из «ПСЖ» тянут всё что-то можно, а те на всё согласны 🤝
Я не о скаутах, а реализаторах)
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Ответ Budabuda
только ленивый не троллит красных чертей.
Нет чести в избиении лежачего
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В умении организовать переходы ему не отказать, это точно. Достаточно сравнить коллизии с Холандом и Мбаппе.
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Вот что он сделал хорошего, одни провалы в лице Нуньеша 🤦‍♂️
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Превращения Сити из игрушки неприлично богатого шопоголика, до сильнейшего клуба в Европе. Как раз и начался, с перетаскивания классных управленцев в лице Феррана, Беррады, Чики и других профессионалов, который в итоге и самого Гвардиолу медленно и планомерно перетащили.

Сложно судить о уровне и значения Беррады. Но со стороны Юнайтед, логично перетаскивать и покупать людей с таким опытом, что сам Гвардиола и сказал. Кадры решают.
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Сам и не заметил, но признал, был бы он на месте Хага, ничего бы не добился, а он собственно кроме мешков нигде не работал
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Ответ Стахович
Шейхи здесь,судьи здесь,115 плевков на ФФП здесь… Так что МЮ,знай свое место
А что, мю меньше тратит?)
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Ответ KING_OF_RUSSIA
А что, мю меньше тратит?)
А он разве про траты что-то сказал?
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Ответ Стахович
Шейхи здесь,судьи здесь,115 плевков на ФФП здесь… Так что МЮ,знай свое место
мой вопрос тебе, а точнее предложение: про ффп,официальные данные апл известны: скинь мне пруды ну наверное за последние 10-15 лет про траты и доходы в апл. ой, ты будешь неожиданно озадачен что когда тебе вливсют в уши и ты ешь это не спрашивая что всё не так как ты считал последнее десятилетие. конечно шейхи влиыают в клуб но как ни странно мс не на первой строчке... и даже не а тройке... упс... а если я добавлю про развитие городской инфраструктуры бесплатно за возможность торговать на территории Англии и владеть клубом так это взорвётся тебе мозг как власти Англии оказывается влияют на футбол и основные траты шейхов именно там))) ой и тутты окажешься в луже... я к чему это.... к тому что если газеты что-то вытирают тебе, поток информации с нескольких видов источников ( это в 23 году не есть правда, а вот ручки и пальчики у тебя есть- всегда можешь потратить столько же времени на проверку своих слов сколько ты печатаешь здесь) с уважением.
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Ответ moldfan
И даже с Шейхами и плевками в ФФП, потратили денег меньше Юнайтед но при этом с ахапкой трофеев и сильной командой по итогу.
За меньшие деньги и с трофеями - молодцы! А вот плевки в ФФП странно покрывать, и выставлять как что-то хорошее
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как будто КДБ вечный, а других топовых игроков в ближайшие годы не предвидится
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Ответ Cruel Snake
Немного не сравнимо Главный скаут «Реала» Калафат:привёл в клуб талантливый молодняк Беллингема, Винисиуса, Родриго, Милитао и не только. Сравнивать Мбаппе не с кем нельзя, там такая семейка, там такой аппетит, они из «ПСЖ» тянут всё что-то можно, а те на всё согласны 🤝
Скаут привел никому неизвестных игроков типа Беллингема, Винисиуса, Родриго и Милитао? Это смешно в каждой строчке)
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перспективы сейчас не вполне ясные, но если на Сити будут наложены какие-то санкции - может начаться тряска
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Ответ Ru Gold
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Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
ну ты да похоже, все знают)))) 🤡
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Ответ Сикарио
Как ты, переживаешь после очередной четверочки Хавчика?))
заслуженная победа Атлетик!!!!! хорошо чавкать
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Ответ Stewart D.
а что весь мир вертится вокруг КДБ и холанда ? Клопп и без них тоже умеет побеждать. Но дело в том что и Клоппа у маню тоже нет) Но тут пепун что то совсем поплыл
много Клопп выиграл за 8 лет?
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Вот если бы одну лысину поменяли на другую...
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