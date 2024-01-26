Пеп об уходе директора: «Может, «МЮ» думает, что с ним все изменится. Поздравляю. Все не так просто: де Брюйне здесь, Холанд – тоже»

Пеп Гвардиола не уверен, что приход Омара Беррады решит проблемы «Ман Юнайтед».

На прошлой неделе стало известно, что Омар Беррада, работавший директором по футбольным операциям в City Football Group, летом займет пост гендиректора « ».

«Кевин де Брюйне по-прежнему в « ». Он будет играть здесь. – тоже. Поэтому не все так просто. Может, «Юнайтед» думает, что с этим человеком все изменится. Поздравляю. Я не знаю, случится ли это.

Беррада – чудесный человек, у него прекрасный характер, это невероятный профессионал. Вчера мы с ним увиделись, обнялись, и я пожелал ему всего наилучшего. Искренее этого ему желаю, потому что он прекрасный человек.

Но я не знаю, решится ли все по щелчку пальцев. Если это произойдет, то, о боже мой, тогда в будущем они должны будут назвать трибуну в честь Омара Беррады, потому что в таком случае он будет этого заслуживать», – сказал тренер «Ман Сити».

Гвардиола признал, что клубу будет не хватать Беррады, но заявил, что «Манчестер Сити» будет двигаться дальше.

«Конечно, его знания уходят в «Юнайтед», такова реальность. Когда ты покупаешь игрока у другой команды, то покупаешь знания, которые этот игрок получил от предыдущих тренеров и партнеров. Это нормально. В этом клубе такие ситуации случаются.

«Ман Сити» будет двигаться дальше. Возможно, мы найдем способ заменить его. Может, новый парень появится из структуры клуба. Ферран [Сориано] и Хальдон [аль Мубарак] решат.

Мы будем готовы. Мы адаптируемся и двинемся дальше. Мы многому научились у Омара, но и он многому научился у клуба. А теперь он уходит в «Юнайтед», – сказал .

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