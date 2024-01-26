«Ман Сити» отдал Филлипса в аренду «Вест Хэму». Его купили за 49 млн евро в 2022-м
«Манчестер Сити» отдал Кэлвина Филлипса в аренду «Вест Хэму».
Клубы сообщили, что срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона-2023/24. «Вест Хэм» добавил, что Филлипс может дебютировать за команду в матче против «Борнмута», который состоится 1 февраля.
В новом клубе полузащитник сборной Англии взял 11-й номер.
Фото: whufc.com
По данным The Athletic, «Вест Хэм» возьмет на себя всю зарплату Кэлвина и заплатит «Ман Сити» за аренду. Право выкупа в соглашении не предусмотрено.
Филлипс перешел в «Манчестер Сити» из «Лидса» летом 2022 года за 49 млн евро. В этом сезоне у него 318 минут за 10 матчей в составе «горожан».
Полную статистику 28-летнего опорника можно найти здесь.
«Сити» отдает Филлипса: купили за 49 млн, но не нашли места. Лишь два старта в АПЛ за полтора года 🤯
1.05.2021-у него рецидив травмы колена
8.12.2021-травма подколенного сухожилия
04.07.2022 он переходит в Сити
Или мед.штаб Сити не увидели ничего такого с его коленом,либо такой их уровень профессионализма
Для Кэлвина отличный шанс перезапустить карьеру, если заиграет, молотки его вполне выкупят.