«Ман Сити» отдал Филлипса в аренду «Вест Хэму». Его купили за 49 млн евро в 2022-м

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия трансферы Кэлвин Филлипс Футбол

«Манчестер Сити» отдал Кэлвина Филлипса в аренду «Вест Хэму».

Клубы сообщили, что срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона-2023/24. «Вест Хэм» добавил, что Филлипс может дебютировать за команду в матче против «Борнмута», который состоится 1 февраля.

В новом клубе полузащитник сборной Англии взял 11-й номер.

Фото: whufc.com

По данным The Athletic, «Вест Хэм» возьмет на себя всю зарплату Кэлвина и заплатит «Ман Сити» за аренду. Право выкупа в соглашении не предусмотрено.

Филлипс перешел в «Манчестер Сити» из «Лидса» летом 2022 года за 49 млн евро. В этом сезоне у него 318 минут за 10 матчей в составе «горожан».

Полную статистику 28-летнего опорника можно найти здесь.

«Сити» отдает Филлипса: купили за 49 млн, но не нашли места. Лишь два старта в АПЛ за полтора года 🤯

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37 комментариев
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Ответ DancePunk
Все что нужно знать о Пепе
Что? Что он взял игрока для конкуренции с Родри, но Родри вдруг начал играть, как будто Бускетс его укусил и Филиппс не смог выиграть у него конкуренцию? Да, такое бывает. Причем тут Пеп?
+41
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+38
Можно поздравить Молотобойцев с удачным приобретением
+18
-2
+16
Нельзя сказать, что Сити ошибся с этим трансфером в момент его осуществления. Ошибку можно признать только ретроспективно. Калвин - игрок с топ потенциалом в Лидсе. А селекционный отдел не мог знать, что у Филлипса возникнут хронические проблемы с коленом, тем более, которых в Лидсе у него не было, я так понимаю. Проблемы с коленями - это же вообще рандом, они могут возникнуть у кого угодно, и такое не предугадаешь.В итоге именно здоровье привело Калвина к тому, что он стал терять форму, терять уровень игры, и игрок превратился в серую массу, наслаивая травму за травмой, и отстранённость от футбола на регулярно повторяющиеся длительные отрезки. У англичанина достаточно банальная футбольная судьба, криз мир видел очень много.
+9
-4
+5
На фото баб Таня из соседнего подъезда
+8
-4
+4
Ответ DancePunk
Все что нужно знать о Пепе
Скорее о тебе ))
+7
-4
+3
Ваали в своё время 49 лямов за игрока, который провёл 16 игр и набрал 0+0. Хорошее вложение денег.
+3
0
+3
Ответ Кино Музыка
Странно что не в более сильный клуб.
Вест Хэм сильный околотоповый клуб
+3
0
+3
Интересно, заиграет у Мойеса или нет
+2
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Мойес по классике реанимирует карьеры сбитых летчиков
+2
0
+2
Ответ Комиссар Правды
Ливерпуль за такой же ценник купил незаигравшего Кейта и был вынужден 5 лет с ним играть, и в аренду не отдавали, потому что не могли себе позволить так делать. И после такого кто-то еще умудряется сравнивать Пепа/Клоппа или Ман Сити/Ливерпуль
Пеп в отличии от Клоппа найдёт оригинальные решения. Например Стоунз играл опорником. 2 сезона играли без форварда. Но все равно были удачнее Ливерпуля. У Клоппа же играют несколько вингеров по 50 лям. Но никто не плачет насчёт этого. Зачем оставить игрока в запасе. Лучше отдать в аренду или продать. Лучше же чем он ушёл бесплатно как Кейта
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Ответ *MVP*
Комментарий скрыт
У ВХЮ дефицит оборонительных полузащитников. Филлипс не потянул конкуренцию с Родри, но он все ещё хороший бэкап для Альвареса и Соучека в более простом футболе Мойеса, к тому же можно дать больше свободы Уорд-Праузу.
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Ответ *MVP*
Комментарий скрыт
Поможет команде оставить МЮ и Челси без Евро кубков .
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Ответ f0mk4
Интересно, заиграет у Мойеса или нет
У Мойеса даже Лингард заиграл, этого через три года за сотку продадут.
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Ответ charly001
А кто их сравнивает ?? Пеп -лучший тренер мира , а Клопп - Юрген
Лучший транжира в мире - это правда
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Ответ ман сити фейк
Пеп в отличии от Клоппа найдёт оригинальные решения. Например Стоунз играл опорником. 2 сезона играли без форварда. Но все равно были удачнее Ливерпуля. У Клоппа же играют несколько вингеров по 50 лям. Но никто не плачет насчёт этого. Зачем оставить игрока в запасе. Лучше отдать в аренду или продать. Лучше же чем он ушёл бесплатно как Кейта
Оригинальное решение - купить за 50 млн опорника, который не нужен, но пусть будет на всякий случай. Потому что у нас деньги не считают🤡🤡🤡
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Ответ Дмитрий Рабко
Ваали в своё время 49 лямов за игрока, который провёл 16 игр и набрал 0+0. Хорошее вложение денег.
а никто это приобретение и не называл хорошим, все ошибаются
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Нельзя сказать, что Сити ошибся с этим трансфером в момент его осуществления. Ошибку можно признать только ретроспективно. Калвин - игрок с топ потенциалом в Лидсе. А селекционный отдел не мог знать, что у Филлипса возникнут хронические проблемы с коленом, тем более, которых в Лидсе у него не было, я так понимаю. Проблемы с коленями - это же вообще рандом, они могут возникнуть у кого угодно, и такое не предугадаешь.В итоге именно здоровье привело Калвина к тому, что он стал терять форму, терять уровень игры, и игрок превратился в серую массу, наслаивая травму за травмой, и отстранённость от футбола на регулярно повторяющиеся длительные отрезки. У англичанина достаточно банальная футбольная судьба, криз мир видел очень много.
Интересно,как медицинский штаб Сити не знал о его проблемах с коленом,если:
1.05.2021-у него рецидив травмы колена
8.12.2021-травма подколенного сухожилия
04.07.2022 он переходит в Сити

Или мед.штаб Сити не увидели ничего такого с его коленом,либо такой их уровень профессионализма
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Очень круто
Для Кэлвина отличный шанс перезапустить карьеру, если заиграет, молотки его вполне выкупят.
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Игрок на такой позиции очень хорошего уровня ,он бы пригодился любой команде ,но видимо ценник отпугивает
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Легенда Сити ) взял требел за 15 матчей
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норм расклад, молоты вперёд!
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не выстрелил...может, и раскроется...играл же...
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Ливерпуль за такой же ценник купил незаигравшего Кейта и был вынужден 5 лет с ним играть, и в аренду не отдавали, потому что не могли себе позволить так делать. И после такого кто-то еще умудряется сравнивать Пепа/Клоппа или Ман Сити/Ливерпуль
+3
-3
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Странно что не в более сильный клуб.
+1
-1
0
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