«Ман Сити» отдал Филлипса в аренду «Вест Хэму». Его купили за 49 млн евро в 2022-м

«Манчестер Сити» отдал Кэлвина Филлипса в аренду «Вест Хэму».

Клубы сообщили, что срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона-2023/24. « » добавил, что Филлипс может дебютировать за команду в матче против «Борнмута», который состоится 1 февраля.

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Фото: whufc.com

По данным The Athletic, «Вест Хэм» возьмет на себя всю зарплату и заплатит « » за аренду. Право выкупа в соглашении не предусмотрено.

Филлипс перешел в «Манчестер Сити» из «Лидса» летом 2022 года за 49 млн евро. В этом сезоне у него 318 минут за 10 матчей в составе «горожан».

Полную статистику 28-летнего опорника можно найти здесь.

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