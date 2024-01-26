Тен Хаг о нехватке нападающих: «Из-за ФФП у «МЮ» нет возможности сделать что-то в январе»

Эрик тен Хаг подтвердил, что «МЮ» из-за проблем с ФФП никого не подпишет зимой.

Ранее стало известно, что у « » из-за финансового фэйр-плей, действующего в АПЛ, не будет даже аренд в январе.

, купленный летом за 72 млн фунтов, забил только 2 гола в . из-за травмы паха выбыл до апреля.

«Я смотрел – возможности нет. Из-за ФФП нет возможности сделать что-то с нехваткой нападающих.

Конечно, может играть на позиции нападающего, у нас есть другие альтернативы.

Марсьяль выбыл на пару месяцев, поэтому у нас явный дефицит [нападающих]», – сказал главный тренер «Ман Юнайтед» тен Хаг.