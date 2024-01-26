Тен Хаг о нехватке нападающих: «Из-за ФФП у «МЮ» нет возможности сделать что-то в январе»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы финансовый фэйр-плей Антони Марсьяль Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Расмус Хейлунд Футбол

Эрик тен Хаг подтвердил, что «МЮ» из-за проблем с ФФП никого не подпишет зимой.

Ранее стало известно, что у «Манчестер Юнайтед» из-за финансового фэйр-плей, действующего в АПЛ, не будет даже аренд в январе.

Расмус Хейлунд, купленный летом за 72 млн фунтов, забил только 2 гола в АПЛ. Антони Марсьяль из-за травмы паха выбыл до апреля.

«Я смотрел – возможности нет. Из-за ФФП нет возможности сделать что-то с нехваткой нападающих.

Конечно, Маркус Рэшфорд может играть на позиции нападающего, у нас есть другие альтернативы.

Марсьяль выбыл на пару месяцев, поэтому у нас явный дефицит [нападающих]», – сказал главный тренер «Ман Юнайтед» тен Хаг.

Материалы по теме

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну так, а с чьей подачи бревен по оверпрайсу напокупали, что перестали в ФФП влезать?
+40
-5
+35
У него могли бы быть Гринвуд, Роналду, Санчо даже..
+36
-8
+28
Клопп перезагрузил Ливерпуль и уходит, а этому все мало покупок. Ливерпуль за 9 лет потратил 938 лямов, а это за неполных 2 года уже 400. Жесть.
+10
-1
+9
Ответ Alex Slobodskikh
У него могли бы быть Гринвуд, Роналду, Санчо даже..
У него был Кришти, напомнить сколько он в том сезоне забил? 1😃
+17
-13
+4
Красава. Голландский шопоголик любит всё дорогое даже если оно этого не стоит. Аренда, трансферы меньше чем за 50 млн его не интересуют
+5
-3
+2
Ответ Evergreen
Ну так, а с чьей подачи бревен по оверпрайсу напокупали, что перестали в ФФП влезать?
45 скаутов и гениального менеджмента клуба
+3
-1
+2
похоже мюшный модер на смене сегодня
+5
-3
+2
не из за ффп, а из за бездарных руководителей, что переплачивают в 2-3 раза за всех новичков, видимо система откатов в клубе построена основательно, раз почему то не увольняются такие работники из клуба
+3
-2
+1
Ответ No Name
бессмысленно таким что-то напоминать 😁. 🤡со спортса даже в том, что Гринвуду пришлось уйти обвиняют ТХ 🤦🏻‍♂️
Полтора года прошло, а игра какая была, такая и осталась, пожалуй даже хуже стала, более трусливая. Но вы продолжайте восхвалять тен Хага.
+1
0
+1
Антон, Хойлунд, Рэшфорд, Марсьяль?
0
0
0
Ответ Макс Голубцов
Марсьяль снова лечится(надеюсь это его последний сезон)
Так че надеяться, его не будут продлевать, он летом уходит.
0
0
0
Ответ Максим Бережнов
Антон, Хойлунд, Рэшфорд, Марсьяль?
Марсьяль снова лечится(надеюсь это его последний сезон)
0
0
0
Ответ Evergreen
Ну так, а с чьей подачи бревен по оверпрайсу напокупали, что перестали в ФФП влезать?
Дешевый популистский комментарий от профана, который не понимает, как работает футбольный клуб.

Попыточка засчитана, но в этих провалах нет вины тен Хага, вина скаутов и спортивного директора, которые не смогли подобрать альтернативы и в результате были вынуждены идти за теми, кого просил тренер и переплачивать.
+3
-3
0
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
У него был лучший нападающий в истории футбола который и до его прихода был лучшим голеадором команды в 37 лет , но он решил избавится от него дабы показать раздевалке кто тут босс , а теперь он говорит о нехватке нападающих ) его неудачи загнали его же в тупиковую ситуацию , игра не о чём, нет модели игры половина игр сезона проиграна , удивлюсь если его сохранят на посту тренера в конце сезона
Люди которые наивно верят в то, что Роналду бы столько же забил в прошлом году в АПЛ, сколько забил в лиге саудитов, максимально смешны))

Как хорошо, что это лишь унылые персофаны португальца))
0
0
0
Ответ Football poet
Эммм…. а кто умолял купить Хойлунда? Вот тебе купили, будь добр развивай его
Он хотел Кейна изначально
0
0
0
Ответ Football poet
Эммм…. а кто умолял купить Хойлунда? Вот тебе купили, будь добр развивай его
А кто не предложил альтернатив Хейлунду?) Тоже Тен Хаг должен этим заниматься, или все-таки отдел скаутов на 45 рыл))
0
0
0
Да он издевается
0
0
0
Благодаря ФФП...
0
0
0
У него же есть мегаталант рэшфорд, который 30 за сезон кладет, но ему мешает рональда
+1
-1
0
А летом подумать об этом и оставить себе возможность для манёвра нельзя было?
0
0
0
😆😆😆😆😁😁😁😁 Боже,его интервью так смешны)))
+2
-2
0
Не будь Сити даже такие бездари могли бы выигрывать титулы, скупая шлак за сотни миллионов
+4
-4
0
Это очень плохо, посмотрел что во всех сезонах с 5-6 местами после САФа не было зимних трансферов (кроме сезона с Мойесом, но ему летом никого толком не купили). Значит не будет кого то кто освежит команду и не даст расслабиться конкурентам по позиции. Кароч ждем очередной говносезон без ЛЧ, а то и без ЛЕ((
0
0
0
Не надо было на всяких крутильщиков 100млн тратить
0
0
0
Да купите уже кого нибудь с Аякса. Жалко что ли?
0
0
0
ну что же, значит придется вновь все матчи стоять у бровки и задумчивым взглядом смотреть куда-то вдаль ю, показывая всем своим видом наличиев голове умных схем...
0
0
0
Нарисуйте шарж Хага в виде бездонной бочки
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий