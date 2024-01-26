Тен Хаг о нехватке нападающих: «Из-за ФФП у «МЮ» нет возможности сделать что-то в январе»
Эрик тен Хаг подтвердил, что «МЮ» из-за проблем с ФФП никого не подпишет зимой.
Ранее стало известно, что у «Манчестер Юнайтед» из-за финансового фэйр-плей, действующего в АПЛ, не будет даже аренд в январе.
Расмус Хейлунд, купленный летом за 72 млн фунтов, забил только 2 гола в АПЛ. Антони Марсьяль из-за травмы паха выбыл до апреля.
«Я смотрел – возможности нет. Из-за ФФП нет возможности сделать что-то с нехваткой нападающих.
Конечно, Маркус Рэшфорд может играть на позиции нападающего, у нас есть другие альтернативы.
Марсьяль выбыл на пару месяцев, поэтому у нас явный дефицит [нападающих]», – сказал главный тренер «Ман Юнайтед» тен Хаг.
Попыточка засчитана, но в этих провалах нет вины тен Хага, вина скаутов и спортивного директора, которые не смогли подобрать альтернативы и в результате были вынуждены идти за теми, кого просил тренер и переплачивать.
Как хорошо, что это лишь унылые персофаны португальца))