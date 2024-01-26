Коул о том, что «МЮ» берет игроков, знакомых тен Хагу: «У кого такой же подход, особенно на топ-уровне? АПЛ – совсем другая лига»
Энди Коул не понимает, зачем в «МЮ» столько игроков, выступавших в Эредивизи.
– Маттейса де Лигта, который играл под руководством Эрика тен Хага в «Аяксе», называют трансферной целью «Манчестер Юнайтед» на лето. У него отличная репутация, но после ухода из «Аякса» он не добился успеха ни в «Ювентусе», ни в «Баварии». Вас бы это беспокоило на месте потенциального покупателя?
– Да, потому что, раз у него были сложности и в «Ювентусе», и в «Баварии», то как можно предположить, что он добьется успеха в «Манчестер Юнайтед»?
Маттейс – еще один игрок, который работал с тен Хагом. С большинством новичков, которых подписал Эрик за время в «Юнайтед», он уже работал. Но АПЛ – совсем другая лига, а когда дело касается игроков, то это просто огромный океан.
У скольких тренеров АПЛ такой же подход к трансферам? Особенно на топ-уровне. Это, возможно, и причина, по которой, как говорят, INEOS собирается более строго контролировать трансферы. Если честно, я думаю, что это хорошо, потому что теперь «Манчестер Юнайтед» сможет расширить зону поиска, – сказал бывший нападающий «МЮ».
Судя по трансферам они 90 проц времени на работе играют в Доту
Ведь соперники Манчестер Юнайтед более менее могут даже предугадать кого купит Юнайтед
И вообще есть вероятность что скауты другого клуба уже следили за этим игроком и знают все его плюсы и минусы