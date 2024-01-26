Коул о том, что «МЮ» берет игроков, знакомых тен Хагу: «У кого такой же подход, особенно на топ-уровне? АПЛ – совсем другая лига»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс Энди Коул премьер-лига Англия возможные трансферы Эрик тен Хаг Маттейс де Лигт Футбол

Энди Коул не понимает, зачем в «МЮ» столько игроков, выступавших в Эредивизи.

Маттейса де Лигта, который играл под руководством Эрика тен Хага в «Аяксе», называют трансферной целью «Манчестер Юнайтед» на лето. У него отличная репутация, но после ухода из «Аякса» он не добился успеха ни в «Ювентусе», ни в «Баварии». Вас бы это беспокоило на месте потенциального покупателя?

– Да, потому что, раз у него были сложности и в «Ювентусе», и в «Баварии», то как можно предположить, что он добьется успеха в «Манчестер Юнайтед»?

Маттейс – еще один игрок, который работал с тен Хагом. С большинством новичков, которых подписал Эрик за время в «Юнайтед», он уже работал. Но АПЛ – совсем другая лига, а когда дело касается игроков, то это просто огромный океан.

У скольких тренеров АПЛ такой же подход к трансферам? Особенно на топ-уровне. Это, возможно, и причина, по которой, как говорят, INEOS собирается более строго контролировать трансферы. Если честно, я думаю, что это хорошо, потому что теперь «Манчестер Юнайтед» сможет расширить зону поиска, – сказал бывший нападающий «МЮ».

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6 комментариев
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Ответ QWertY
До прихода Тен Хага писали: руководство МЮ покупает тренерам ненужных игроков, поэтому все фигово. Когда заключили контракт с Эриком и появилась инфа, что у голландца будет право вето на трансферы, то все с воодушевлением заливали "ну наконец то тренеру будут покупать нужных ему игроков". А сейчас выясняется, что это проблема и так никто не делает))
Скауты Манчестер Юнайтед самые фартовые
Судя по трансферам они 90 проц времени на работе играют в Доту
+3
0
+3
До прихода Тен Хага писали: руководство МЮ покупает тренерам ненужных игроков, поэтому все фигово. Когда заключили контракт с Эриком и появилась инфа, что у голландца будет право вето на трансферы, то все с воодушевлением заливали "ну наконец то тренеру будут покупать нужных ему игроков". А сейчас выясняется, что это проблема и так никто не делает))
+5
-3
+2
Это реально забавно
Ведь соперники Манчестер Юнайтед более менее могут даже предугадать кого купит Юнайтед
И вообще есть вероятность что скауты другого клуба уже следили за этим игроком и знают все его плюсы и минусы
+1
0
+1
о, они тоже стали догадываться
+1
0
+1
Не было никаких сложностей у Де Лигта в Ювентусе, бетонный игрок основы, лучший защитник. В Баварии Тухель, а там тройка защитников, другой подход немного, надо привыкать. Де Лигт - это ни разу не Антони за 100 млн и тем более Онана за 50 млн. Де Лигт гарантированно лучше всех защитников МЮ, может только Лисандро ему не уступает. Кто видел его игру, тот понимает о чём речь. Одно дело брать из голландского чемпионата фланговика за 100 млн, другое дело взять Де Лигта с его опытом и качеством.
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он купил только антони и онану, из тех кого знал. зачем вот эти разгоны ненужные?
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