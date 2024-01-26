Оливье Жиру: «Я познал Иисуса Христа, вижу Божью любовь. Я молюсь за благополучие, своих «врагов», мир и политических лидеров»

Теги Милан Сборная Франции по футболу серия А Италия Оливье Жиру Политика религия Футбол

Оливье Жиру рассказал, что молится даже за своих «врагов».

– О чем молится Оливье Жиру?

– Я благодарю Бога за то, что моя семья и я в порядке.

Мне повезло, потому что я познал Иисуса Христа, узнал о его жизни. Я счастлив видеть Божью любовь. Мне не стыдно и не сложно, это естественно для меня.

Я всегда стараюсь радоваться, поддерживать мир и любовь. Я молюсь за благополучие, за своих «врагов», чтобы они нашли Бога.

Молюсь за мир и за политических лидеров – никогда раньше нам не требовалось коллективное осознание, – сказал 37-летний форвард «Милана» и сборной Франции Жиру.

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51 комментарий
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"Я в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже
сто триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, как эта Земля, мне этот мир абсолютно
понятен.... "
+98
-6
+92
Ответ Direct free kick
В Римской империи был водопровод, термы и хирургические операции на сетчатке глаза, но потом наступили века духовности
Что ты несёшь ещё скажи у них был общая анестезия
+29
-6
+23
Наш слоняра!
+26
-6
+20
Благослови тебя Господь, Оливье! Ты хороший Человек.
+18
-1
+17
Ответ fatei4
Когда когнитивных способностей мозга недостаточно, то религия со своими чудесами и простенькими объяснениями всего и всех затекает в вялые извилины как вода.
Вера вообще никак не коррелирует с когниктивными способностями.
+17
-1
+16
аминь, брат
+12
-2
+10
Ответ gelkin
Что ты несёшь ещё скажи у них был общая анестезия
У них был Франческо Тотти
+12
-2
+10
Молодец. Достойн только уважения, похвалы и поддержки.
+16
-7
+9
Ответ Фут.Боль
"Я в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, как эта Земля, мне этот мир абсолютно понятен.... "
© Оливье Жиру.
+9
-2
+7
Ответ fatei4
Когда когнитивных способностей мозга недостаточно, то религия со своими чудесами и простенькими объяснениями всего и всех затекает в вялые извилины как вода.
Ну лучше что б туда затекала религия, чем какой-нибудь коммунизм или современный либеральный прогрессивизм)
+8
-4
+4
Как будто прочитал диалог из фар край 5.
+4
-1
+3
Ответ Красный чай
Судя по списку требований для рая. 99% туда не попадут
если уж про рай и ад говорить, то в рай подадают не безгрешные, а отмаливающие грехи. ты не можешь не ошибаться, главное - признавать, раскаяться и больше не допускать
+3
0
+3
Ответ Direct free kick
В Римской империи был водопровод, термы и хирургические операции на сетчатке глаза, но потом наступили века духовности
Так и Ренессанс после средневековья тоже неразрывно связан с христианской верой
+3
-1
+2
Ответ LattieXRK
че все до религии докопались? человек желает всем мира добра и благополучия, не это ли важнее? я атеист и пацифист, и, лично для меня главное - что он за второе, а вера и религия - личный вопрос каждого, это не ваше дело, ребята. заткнитесь, пожалуйста (это тем, кто возмущается его верой, всем остальным чмоки)
Абсолютно поддерживаю)
+3
-1
+2
Ответ Красный чай
Любите Иисуса а то он вас на скавародке жарить будет. Такая у него любовь
Бог карающий только по-вашему?
+5
-3
+2
Ответ Direct free kick
В Римской империи был водопровод, термы и хирургические операции на сетчатке глаза, но потом наступили века духовности
Центральный водопровод , строительство дорог, термы - правда! А вот хирургические операции на сетчатке может и были , но с потерей глаза )

А вообще классно писать половину правды и половину вымысла) типа римляне первые освоили строительство каменных дорог, создали центральный водопровод, сконструировали самолёт и создали нейросеть
+4
-2
+2
че все до религии докопались? человек желает всем мира добра и благополучия, не это ли важнее?

я атеист и пацифист, и, лично для меня главное - что он за второе, а вера и религия - личный вопрос каждого, это не ваше дело, ребята. заткнитесь, пожалуйста (это тем, кто возмущается его верой, всем остальным чмоки)
+4
-2
+2
Для меня это тоже самое, когда Хабиб говорит во славу Аллаха
+8
-7
+1
Ответ Dr. Bobondar
Не лучше
Почему?
+1
0
+1
Ответ Денис Давыдов
Здравые слова, как атеист не вижу в этом ничего плохого, религия личное дело каждого, если ее не навязывают.
Я бы сказал, пока ей не прикрывают свои преступления
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идёшь себе по своим делам и думаешь будь здоров президент Франции потом перед сном просишь бога будь здоров президент америки и т.д
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Оливье, молись чтобы Wada тобой не заинтересовалось.
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Ответ Direct free kick
В Римской империи был водопровод, термы и хирургические операции на сетчатке глаза, но потом наступили века духовности
я эту хрень уже на Пикабу видел , слово в слово
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Ответ Pigmalion
Так и Ренессанс после средневековья тоже неразрывно связан с христианской верой
Неразрывно связан да, с христианством и большевистская революция связана. Правда возрождение ещё оказывается связано с ВОЗРОЖДЕНИЕМ традиций античности и интереса к пантеизму, но это конечно маленькая деталь, можно и опустить
0
0
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Ответ gelkin
Что ты несёшь ещё скажи у них был общая анестезия
Водопровод и правда был)
0
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0
Здравые слова, как атеист не вижу в этом ничего плохого, религия личное дело каждого, если ее не навязывают.
+2
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Ответ Valentin Efimenko
Бог карающий только по-вашему?
Он никакой
+1
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Ответ Abu Ibrahim
Потому что за почти что век коммунизма у людей в головах несознательный атеизм
Лучше показушная вера, ага, а потом девок своих лупят😀 ну это условно)
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Оливье Жиру рассказал, что молится даже за своих «врагов».

Молится за Погба.
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Ответ ОттоДракула
© Оливье Жиру.
Идущий к реке.
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