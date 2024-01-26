Оливье Жиру: «Я познал Иисуса Христа, вижу Божью любовь. Я молюсь за благополучие, своих «врагов», мир и политических лидеров»
Оливье Жиру рассказал, что молится даже за своих «врагов».
– О чем молится Оливье Жиру?
– Я благодарю Бога за то, что моя семья и я в порядке.
Мне повезло, потому что я познал Иисуса Христа, узнал о его жизни. Я счастлив видеть Божью любовь. Мне не стыдно и не сложно, это естественно для меня.
Я всегда стараюсь радоваться, поддерживать мир и любовь. Я молюсь за благополучие, за своих «врагов», чтобы они нашли Бога.
Молюсь за мир и за политических лидеров – никогда раньше нам не требовалось коллективное осознание, – сказал 37-летний форвард «Милана» и сборной Франции Жиру.
сто триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, как эта Земля, мне этот мир абсолютно
понятен.... "
А вообще классно писать половину правды и половину вымысла) типа римляне первые освоили строительство каменных дорог, создали центральный водопровод, сконструировали самолёт и создали нейросеть
я атеист и пацифист, и, лично для меня главное - что он за второе, а вера и религия - личный вопрос каждого, это не ваше дело, ребята. заткнитесь, пожалуйста (это тем, кто возмущается его верой, всем остальным чмоки)
Молится за Погба.