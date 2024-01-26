Оливье Жиру: «Я познал Иисуса Христа, вижу Божью любовь. Я молюсь за благополучие, своих «врагов», мир и политических лидеров»

Оливье Жиру рассказал, что молится даже за своих «врагов».

– О чем молится ?

– Я благодарю Бога за то, что моя семья и я в порядке.

Мне повезло, потому что я познал Иисуса Христа, узнал о его жизни. Я счастлив видеть Божью любовь. Мне не стыдно и не сложно, это естественно для меня.

Я всегда стараюсь радоваться, поддерживать мир и любовь. Я молюсь за благополучие, за своих «врагов», чтобы они нашли Бога.

Молюсь за мир и за политических лидеров – никогда раньше нам не требовалось коллективное осознание, – сказал 37-летний форвард « » и сборной Франции Жиру.