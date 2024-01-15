37-летний Жиру забил 10+ голов в Серии А в 3 сезонах подряд. Последним в «Милане» это делал Пато

Теги Милан серия А Италия Алешандре Пато Оливье Жиру Футбол

Оливье Жиру забил не менее 10 голов в Серии А в третьем сезоне подряд.

Последним игроком «Милана», кому удалось это сделать, был Алешандре Пато – в сезонах-2008/09, 2009/10 и 2010/11.

Накануне Жиру забил победный гол в матче с «Ромой» (3:1), также в этой игре на его счету результативный пас. Подробнее его статистика – здесь.

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8 комментариев
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Ээээх Пато 😢
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Новость в Миланских середняках взяли? 😂
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Жиру, как вино, с годами только лучше. Казалось приехал уже доигрывать в Италию, а в итоге показывает отличную игру.
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в третьем голе в подыгрыше идеально сыграл. На поле постоянно включен, борется, цепляется.
В хорошей форме находится. Очень приятно за ним наблюдать.
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Старый Жиру>молодой и перспективный Пато
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Жиру респект. Держит уровень.
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Браво, Оливье! Пример для многих возрастных футболистов!
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Ответ Ёрлик
Ээээх Пато 😢
До сих сердце болит за него. Если бы не травмы, то он бы стал одним из величайших футболистов.
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