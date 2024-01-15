37-летний Жиру забил 10+ голов в Серии А в 3 сезонах подряд. Последним в «Милане» это делал Пато

Оливье Жиру забил не менее 10 голов в Серии А в третьем сезоне подряд.

Последним игроком « », кому удалось это сделать, был – в сезонах-2008/09, 2009/10 и 2010/11.

Накануне Жиру забил победный гол в матче с «Ромой» (3:1), также в этой игре на его счету результативный пас. Подробнее его статистика – здесь.

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