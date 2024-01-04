Жиру может не продлить контракт с «Миланом». 37-летний форвард думает о переходе в МЛС по окончании сезона

Теги Милан МЛС серия А Италия возможные трансферы Оливье Жиру Футбол

Оливье Жиру может покинуть «Милан» по окончании сезона.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, Жиру сомневается в продлении контракта с «Миланом», истекающего в июне.

37-летний форвард еще не принял решение о своем будущем – отмечается, что в следующем сезоне «Милан» планирует подписать нападающего, в связи с чем Жиру не будет регулярно выходить в стартовом составе.

Утверждается, что Жиру рассматривает возможность перехода в МЛС. Француз примет решение ближе к окончанию сезона.

В текущем сезоне Оливье провел за «Милан» 15 матчей в Серии А, отметившись 8 голами и 5 ассистами. Его подробная статистика – здесь.

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16 комментариев
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очень сильную карьеру выдал под закат. 90% футболистов заканчивают , а он только чемпионом мира стал))
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Такое количество игр играет, уважение. хотелось бы конечно на сезончик его оставить, такой чемпион нужен в команде
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Ответ Max Zhomkov
очень сильную карьеру выдал под закат. 90% футболистов заканчивают , а он только чемпионом мира стал))
Он под конец карьеры еще выиграл ЛЧ
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Ответ deadjoker
Он под конец карьеры еще выиграл ЛЧ
серию А взял, тоже неплохо))
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Вроде только недавно президент Монпелье стриг ирокез и красил бошку в клубные цвета😇😏Время летит🤪
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Возможно чувствует что организм уже вряд ли способен на те нагрузки что раньше а значит лучше действительно уехать в лигу послабее(но при этом в ту где платить будут не меньше) чем быть игроком запаса.
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