Жиру может не продлить контракт с «Миланом». 37-летний форвард думает о переходе в МЛС по окончании сезона

Оливье Жиру может покинуть «Милан» по окончании сезона.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, Жиру сомневается в продлении контракта с « », истекающего в июне.

37-летний форвард еще не принял решение о своем будущем – отмечается, что в следующем сезоне «Милан» планирует подписать нападающего, в связи с чем Жиру не будет регулярно выходить в стартовом составе.

Утверждается, что рассматривает возможность перехода в . Француз примет решение ближе к окончанию сезона.

В текущем сезоне Оливье провел за «Милан» 15 матчей в Серии А, отметившись 8 голами и 5 ассистами. Его подробная статистика – здесь.

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