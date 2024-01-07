Жиру забил минимум 10 голов в 14-м сезоне подряд – лучший результат в топ-5 лиг с момента его дебюта в сезоне-2010/11

Теги Милан Эмполи серия А Италия Оливье Жиру Футбол

Оливье Жиру забил минимум десять голов в 14-м сезоне подряд.

Нападающий «Милана» отличился в матче 19-го тура Серии А против «Эмполи» (3:0).

37-летний форвард забил десятый мяч в нынешнем сезоне: 9 голов в чемпионате Италии, 1 – в Лиге чемпионов.

Французский нападающий забил как минимум 10 голов в 14-м сезоне подряд – это лучший результат в топ-5 лиг с сезона 2010/11, когда Оливье Жиру дебютировал в Лиге 1.

Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.

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6 комментариев
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легендарная статистика для вратаря.
+6
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+6
Топчик😛✌️
+4
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+4
Ответ Dastan Zhapar Uulu
Недооцененный топарь
недооценённый вратарь
+4
0
+4
Недооцененный топарь
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как большие Юве,скажу что нам как рад такого не хватает,был Марио ..эх отличные бойцы..
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