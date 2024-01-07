Жиру забил минимум 10 голов в 14-м сезоне подряд – лучший результат в топ-5 лиг с момента его дебюта в сезоне-2010/11
Оливье Жиру забил минимум десять голов в 14-м сезоне подряд.
Нападающий «Милана» отличился в матче 19-го тура Серии А против «Эмполи» (3:0).
37-летний форвард забил десятый мяч в нынешнем сезоне: 9 голов в чемпионате Италии, 1 – в Лиге чемпионов.
Французский нападающий забил как минимум 10 голов в 14-м сезоне подряд – это лучший результат в топ-5 лиг с сезона 2010/11, когда Оливье Жиру дебютировал в Лиге 1.
Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.
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