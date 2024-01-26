Хави не уволят из «Барсы» после вылета из Кубка. Он останется, пока команда идет в зоне ЛЧ и сохраняет шансы на два трофея

Теги Барселона Атлетик Хави серия А Италия Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Наполи Суперкубок Испании Футбол

В «Барселоне» приняли решение о будущем Хави после вылета из Кубка Испании.

Руководство каталонского клуба пока не рассматривает вариант с отставкой тренера, так как считает, что сейчас команде нужна стабильность, пишет Diario Sport.

Боссы «Барсы» рассчитывают, что за счет стабильности команда сможет в полную силу побороться за победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Хави не уволят, пока «Барселона» остается в топ-4 и сохраняет шансы на победу в двух турнирах. Если команда пройдет «Наполи» в Лиге чемпионов, решений по будущему Хави не последует.

В клубе очень обеспокоены спадом команды, но считают, что Хави обладает кредитом доверия, чтобы попытаться изменить ситуацию. Однако предоставленный тренеру кредит доверия не назвать неограниченным. Если у «Барсы» сильно испортятся результаты в Ла Лиге, Хави может столкнуться с последствиями.

Клуб нацелен на то, чтобы завершить этот сезон как минимум на втором месте в Ла Лиге – иначе «Барса» не попадет в Суперкубок Испании на следующий сезон.

Ранее «Барселона» проиграла «Реалу» (1:4) в финале Суперкубка Испании и вылетела из Кубка от «Атлетика» (2:4) на стадии 1/4 финала. В Ла Лиге команда занимает 3-е место, отставая от идущей первой «Жироны» на 8 очков и проведя при этом на матч меньше.

Вылет «Барсы» из Кубка: Хави провалил задачу-минимум. Наказали братья Уильямсы

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50 комментариев
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По факту, сезон уже почти слит. Оставить до конца, и найти за это время адекватную замену, которая будет давать результат с тем, что есть. Потому как перестройка и дорогостоящие покупки Барсе как будто бы не по карману. Не самое плохое решение. Уж точно лучше, чем уволить внезапно и взять что-то свободное, потому что свободное. Как наше руководство поступило с Тухелем в прошлом сезоне.
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+28
Ответ Kirill Dmitriev
По факту, сезон уже почти слит. Оставить до конца, и найти за это время адекватную замену, которая будет давать результат с тем, что есть. Потому как перестройка и дорогостоящие покупки Барсе как будто бы не по карману. Не самое плохое решение. Уж точно лучше, чем уволить внезапно и взять что-то свободное, потому что свободное. Как наше руководство поступило с Тухелем в прошлом сезоне.
Да вообще нет смысла увольнять. Команда состоит из трёх с половиной дядек, а в остальном в лучшем случае это молодёжка, а частично и вовсе юниоры.

Нормальные требования к такой команде это в зону ЛЧ попасть, а не титулы.
+26
-4
+22
Ответ Kirill Dmitriev
По факту, сезон уже почти слит. Оставить до конца, и найти за это время адекватную замену, которая будет давать результат с тем, что есть. Потому как перестройка и дорогостоящие покупки Барсе как будто бы не по карману. Не самое плохое решение. Уж точно лучше, чем уволить внезапно и взять что-то свободное, потому что свободное. Как наше руководство поступило с Тухелем в прошлом сезоне.
С таким составом он максимум вытягивает. Барселона сейчас по составу на 4 месте в Испании. Он мертвым составом чемпионат выиграл, не забывай
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+5
Если речь о трофеях, то шансов ноль. Интересно, кто польстится на Хави.
+8
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+5
Ответ Вячеслав_Анатолич
Потому что Бартомэу оставил такое финансовое наследие, что барсе нужно что-то постоянно зарабатывать давая результат, не будет результата, не будет каких-то трофеев - уйдут спонсоры. Бренд Барселона - это сейчас пожалуй единственное что клуб держит на плаву и позволяет подписывать хоть каких-то качественных исполнителей (условные Лева, Гюндо, Кристансен). Без таких игроков, на одной молодежи ты далеко не уплывешь, ну а дальше просто все пойдет, как у условной Валенсии или Лестера из последних примеров!
Спонсоры никуда не денутся у них долгосрочные отношения.
В ЛЧ и так попадут. Будет тот же КК или СК можно и за ЛЛ побороться, а ЛЧ и так не светит.
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Ответ Кино Музыка
Если речь о трофеях, то шансов ноль. Интересно, кто польстится на Хави.
Есть аналогичный пример Пирло, который начинал с Юве, а сейчас топит Сампдорию в серию С -)
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Ответ Greg Jackson
Я одно не могу понять, зачем Барселона так судорожно дергает за рычаги изворачивается и выворачивается загоняя себя в ещё большую финансовую яму, а не поиграет тем что есть хотя бы сезона/два...
Потому что Бартомэу оставил такое финансовое наследие, что барсе нужно что-то постоянно зарабатывать давая результат, не будет результата, не будет каких-то трофеев - уйдут спонсоры. Бренд Барселона - это сейчас пожалуй единственное что клуб держит на плаву и позволяет подписывать хоть каких-то качественных исполнителей (условные Лева, Гюндо, Кристансен). Без таких игроков, на одной молодежи ты далеко не уплывешь, ну а дальше просто все пойдет, как у условной Валенсии или Лестера из последних примеров!
+4
-1
+3
Я одно не могу понять, зачем Барселона так судорожно дергает за рычаги изворачивается и выворачивается загоняя себя в ещё большую финансовую яму, а не поиграет тем что есть хотя бы сезона/два...
+3
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Победа в ЛЧ? Что они там курят? Им бы Наполи пройти.
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Хотели с Хави повторить в Барселоне историю Зидана в некогда родном Реале. Но что-то пошло не так...
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Не понимаю фанатов. Если про такой состав, как сейчас, у Барсы, писать, что он - нулевой...Да у тренера с головой и идеями, с подходом к игрокам, команда играла бы ОК. Но у Хави нет ни того, ни другого, ни третьего. И надо иметь определенное мужество, чтобы это признать. Клуб превратился в безликого середняка, с непомерными амбициями, играющего еще и крайне нестабильно
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Ответ Кино Музыка
Если речь о трофеях, то шансов ноль. Интересно, кто польстится на Хави.
Барселона Б
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Вся проблема бчк в том что ни постоянно тянут кота с заменой тренера.
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Чапи походу никогда не уволят🤣
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Ответ almatbarsa
Команда не играет хорошо, но с нормальным судейством вполне могли добыть дополнительные 6 очков и такого отставания как сейчас не было бы
у Барселоны и так нормальное судеиство, у Реала наверное только лучше
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В таком случае, 12 марта, все болельщики Барсы, должны прийти на Камп Ноу с траурными венками! Состоятся похороны наивных, глупых и просто дебильных надежд неадекватных болельщиков, руководства клуба и школьников со спортса, на кубок ЛЧ, а также по совместительству отойдет в мир иной тренерская карьера Хави!
После траурной процесии, состоится торжественное прощание с Хави, а также проводы безусловно великого игрока и абсолютно бездарного тренера в Катар!
Пресс-служба Реала, обнародует очень трогательное и скорбное сообщение, в котором выразит глубокое сожаление по поводу переезда Хави, так, как он очень помог мадридскому клубу в завоевании многих внутренних трофеев!...
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Ответ Alex8007
С таким составом он максимум вытягивает. Барселона сейчас по составу на 4 месте в Испании. Он мертвым составом чемпионат выиграл, не забывай
С каким «таким» составом?
Нормальный состав!
Хорошая молодежь, опытные дядьки, есть костяк, который долго играет вместе.
Просто чави физручело, который катает вату у своих ворот.
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Думаю, Хави лучше вообще никогда не увольнять ))
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То есть победа над Наполи гарантирует один из двух трофеев?
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Ответ Greg Jackson
Спонсоры никуда не денутся у них долгосрочные отношения. В ЛЧ и так попадут. Будет тот же КК или СК можно и за ЛЛ побороться, а ЛЧ и так не светит.
Не будет СК. Для этого нужно попасть в топ-2 чемпионата, а шансы на это минимальны
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Ответ almatbarsa
Команда не играет хорошо, но с нормальным судейством вполне могли добыть дополнительные 6 очков и такого отставания как сейчас не было бы
Ну конечно, легче всего свалить на судейство) я понимаю что Хави-был крутой игрок и легенда клуба, но почему вы так упорно не признаете, что как тренер-он не уровень клуба.
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Ответ DanielCarvalho
Ну конечно, легче всего свалить на судейство) я понимаю что Хави-был крутой игрок и легенда клуба, но почему вы так упорно не признаете, что как тренер-он не уровень клуба.
на данный момент хави норм тренер для барсы, да сейчас спад у команды но увольнять тренера в середине сезона что-ли, и как это положительно повлияет на команду. Уже не говорю про достойную замену на тренерском мостике, норм вариантов нет, а из свободных (наггельсман, конте, и т.д.) с большой долей вероятности не перейдут в кризисный клуб
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Ответ Alex8007
С таким составом он максимум вытягивает. Барселона сейчас по составу на 4 месте в Испании. Он мертвым составом чемпионат выиграл, не забывай
Что значит мертвым 🤡, в прошлом сезоне играли Альба и Бускетс, как минимум + Негрейра.
В этом уже больше днарей и минус Негрейра.
А ещё отдельно ржачно, как барсофаны восхваляли перешедших ноунеймов и сбитых летчиков, типа вот какой у нас менеджмент - топарей бесплатно взяли. хаха
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Ответ Natan Pilkin
Да вообще нет смысла увольнять. Команда состоит из трёх с половиной дядек, а в остальном в лучшем случае это молодёжка, а частично и вовсе юниоры. Нормальные требования к такой команде это в зону ЛЧ попасть, а не титулы.
Не знаю ребята с чего вы решили что в Барсе три с половиной дядьки, но если учесть всех травмированных игроков , то средний возраст Барсы будет не меньше Реала или Атм, и многим этим самым юниорам не найдется места и на скамейке , если все будут в строю
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Ответ olimbek
Хави провалит ЛЧ и выиграет ЛЛ и он снова останется, как вам такой хоррор? ))))
Какой нафик ЛЛ?)))
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Ответ hhghhwcvbg
Победа в лиге это провалился? Что вы все несете,боже мой
С таким составом и Юран бы смог.
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Ответ Caerly
В смысле "сможет"? В отличие от Хави, Граф - тренер с огромным опытом. Назначение Хави же - эксперимент, который провалился - вроде Руни-тренера.
Победа в лиге это провалился?
Что вы все несете,боже мой
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Ответ Xm.md
То есть победа над Наполи гарантирует один из двух трофеев?
С Наполи фартануло, такие же в крутом пике
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В чём смысл объяснять продолжение работы Хави какими-то условными шансами на победу в турнирах? Сначала в трёх, теперь в двух, скоро, может, в одном... А потом что придумают, туров за 5 до конца чемпионата? Сказали бы нормально: да, у команды спад, но это не вина Хави, он будет работать и дальше, что бы ни произошло в этом сезоне.
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Хави спит с Лапортой?
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