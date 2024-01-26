Хави не уволят из «Барсы» после вылета из Кубка. Он останется, пока команда идет в зоне ЛЧ и сохраняет шансы на два трофея
В «Барселоне» приняли решение о будущем Хави после вылета из Кубка Испании.
Руководство каталонского клуба пока не рассматривает вариант с отставкой тренера, так как считает, что сейчас команде нужна стабильность, пишет Diario Sport.
Боссы «Барсы» рассчитывают, что за счет стабильности команда сможет в полную силу побороться за победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Хави не уволят, пока «Барселона» остается в топ-4 и сохраняет шансы на победу в двух турнирах. Если команда пройдет «Наполи» в Лиге чемпионов, решений по будущему Хави не последует.
В клубе очень обеспокоены спадом команды, но считают, что Хави обладает кредитом доверия, чтобы попытаться изменить ситуацию. Однако предоставленный тренеру кредит доверия не назвать неограниченным. Если у «Барсы» сильно испортятся результаты в Ла Лиге, Хави может столкнуться с последствиями.
Клуб нацелен на то, чтобы завершить этот сезон как минимум на втором месте в Ла Лиге – иначе «Барса» не попадет в Суперкубок Испании на следующий сезон.
Ранее «Барселона» проиграла «Реалу» (1:4) в финале Суперкубка Испании и вылетела из Кубка от «Атлетика» (2:4) на стадии 1/4 финала. В Ла Лиге команда занимает 3-е место, отставая от идущей первой «Жироны» на 8 очков и проведя при этом на матч меньше.
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Нормальные требования к такой команде это в зону ЛЧ попасть, а не титулы.
В ЛЧ и так попадут. Будет тот же КК или СК можно и за ЛЛ побороться, а ЛЧ и так не светит.
После траурной процесии, состоится торжественное прощание с Хави, а также проводы безусловно великого игрока и абсолютно бездарного тренера в Катар!
Пресс-служба Реала, обнародует очень трогательное и скорбное сообщение, в котором выразит глубокое сожаление по поводу переезда Хави, так, как он очень помог мадридскому клубу в завоевании многих внутренних трофеев!...
Нормальный состав!
Хорошая молодежь, опытные дядьки, есть костяк, который долго играет вместе.
Просто чави физручело, который катает вату у своих ворот.
В этом уже больше днарей и минус Негрейра.
А ещё отдельно ржачно, как барсофаны восхваляли перешедших ноунеймов и сбитых летчиков, типа вот какой у нас менеджмент - топарей бесплатно взяли. хаха
Что вы все несете,боже мой