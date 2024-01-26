Хави не уволят из «Барсы» после вылета из Кубка. Он останется, пока команда идет в зоне ЛЧ и сохраняет шансы на два трофея

В «Барселоне» приняли решение о будущем Хави после вылета из Кубка Испании.

Руководство каталонского клуба пока не рассматривает вариант с отставкой тренера, так как считает, что сейчас команде нужна стабильность, пишет Diario Sport.

Боссы «Барсы» рассчитывают, что за счет стабильности команда сможет в полную силу побороться за победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Хави не уволят, пока «Барселона» остается в топ-4 и сохраняет шансы на победу в двух турнирах. Если команда пройдет «Наполи» в Лиге чемпионов, решений по будущему Хави не последует.

В клубе очень обеспокоены спадом команды, но считают, что Хави обладает кредитом доверия, чтобы попытаться изменить ситуацию. Однако предоставленный тренеру кредит доверия не назвать неограниченным. Если у «Барсы» сильно испортятся результаты в Ла Лиге, Хави может столкнуться с последствиями.

Клуб нацелен на то, чтобы завершить этот сезон как минимум на втором месте в Ла Лиге – иначе «Барса» не попадет в на следующий сезон.

Ранее « » проиграла «Реалу» (1:4) в финале Суперкубка Испании и вылетела из Кубка от « » (2:4) на стадии 1/4 финала. В команда занимает 3-е место, отставая от идущей первой «Жироны» на 8 очков и проведя при этом на матч меньше.

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