Экс-судья Бурруль об отмене пенальти в ворота «Атлетико» на последних минутах: «ВАР не имел права звать арбитра к монитору»

Бывший судья считает, что «Севилья» должна была бить пенальти в игре с «Атлетико».

На 95-й минуте матча 1/4 финала Кубка Испании главный арбитр зафиксировал фол на и указал на точку. Однако, воспользовавшись ВАР, судья отменил 11-метровый, вероятно, посчитав, что Барриос в начале эпизода попал в мяч.

Матч завершился победой «Атлетико» 1:0.

Бывший судья прокомментировал эпизод: «Для меня это пенальти. Это не явная и очевидная ошибка, поэтому комната ВАР не имела права звать арбитра к монитору».

Кроме того, Бурруль заявил, что это пенальти вне зависимости от того, когда Барриос задел Ламелу – до или после контакта с мячом.

Арбитр Мансано после ВАР отменил пенальти в ворота «Атлетико» на последних минутах. «Севилья» могла сравнять счет