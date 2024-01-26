Экс-судья Бурруль об отмене пенальти в ворота «Атлетико» на последних минутах: «ВАР не имел права звать арбитра к монитору»

Теги Севилья Атлетико Ла Лига Кубок Испании судьи Альфонсо Перес Бурруль Эрик Ламела Хесус Хиль Мансано видеоповторы Пабло Барриос Футбол

Бывший судья считает, что «Севилья» должна была бить пенальти в игре с «Атлетико».

На 95-й минуте матча 1/4 финала Кубка Испании главный арбитр Хесус Хиль Мансано зафиксировал фол Пабло Барриоса на Эрике Ламеле и указал на точку. Однако, воспользовавшись ВАР, судья отменил 11-метровый, вероятно, посчитав, что Барриос в начале эпизода попал в мяч.

Матч завершился победой «Атлетико» 1:0.

Бывший судья Альфонсо Перес Бурруль прокомментировал эпизод: «Для меня это пенальти. Это не явная и очевидная ошибка, поэтому комната ВАР не имела права звать арбитра к монитору».

Кроме того, Бурруль заявил, что это пенальти вне зависимости от того, когда Барриос задел Ламелу – до или после контакта с мячом.

Арбитр Мансано после ВАР отменил пенальти в ворота «Атлетико» на последних минутах. «Севилья» могла сравнять счет

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6 комментариев
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Да что ж ты будешь делать с этим сливочным полипроектом...

Мало того, что себе лайтовое судейство купили, так ещё и соседям помогают.
Уже второй матч у матрасов "удобные" судейские решения..
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Бурруль всегда был крайне специфическим судьёй, неадекватом. Он не был ни к кому предвзят, он просто творил всегда дичь и ему всё сходило с рук. Страдали короче все! Яркая личность вообщем была. После окончания карьеры стал "экспертом", но взгляды остались такие же неадекватные, кстати даже сами его фразы зачастую понятны немногим. Так что не судите этот его очередной бред строго. Никакой пенки там естественно, что не было и ВАР правильно поправил судью.
+3
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+3
Ответ dr. cage
Да что ж ты будешь делать с этим сливочным полипроектом... Мало того, что себе лайтовое судейство купили, так ещё и соседям помогают. Уже второй матч у матрасов "удобные" судейские решения..
Мадритизм не иначе
+4
-1
+3
Ответ dr. cage
Да что ж ты будешь делать с этим сливочным полипроектом... Мало того, что себе лайтовое судейство купили, так ещё и соседям помогают. Уже второй матч у матрасов "удобные" судейские решения..
Социологический мадридизм распространяется не только на Реал, но и на мадридские Атлетико, Райо Вальекано и провинциальный Хетафе.
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Как пенальти на последней минуте может быть не явной и очевидной ошибкой? Дайте деду успокоительные. Матрасы пусть горят синим пламенем, но какого хрена?
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Опять тащат Мадрид!!
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