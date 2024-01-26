Экс-судья Бурруль об отмене пенальти в ворота «Атлетико» на последних минутах: «ВАР не имел права звать арбитра к монитору»
Бывший судья считает, что «Севилья» должна была бить пенальти в игре с «Атлетико».
На 95-й минуте матча 1/4 финала Кубка Испании главный арбитр Хесус Хиль Мансано зафиксировал фол Пабло Барриоса на Эрике Ламеле и указал на точку. Однако, воспользовавшись ВАР, судья отменил 11-метровый, вероятно, посчитав, что Барриос в начале эпизода попал в мяч.
Матч завершился победой «Атлетико» 1:0.
Бывший судья Альфонсо Перес Бурруль прокомментировал эпизод: «Для меня это пенальти. Это не явная и очевидная ошибка, поэтому комната ВАР не имела права звать арбитра к монитору».
Кроме того, Бурруль заявил, что это пенальти вне зависимости от того, когда Барриос задел Ламелу – до или после контакта с мячом.
Арбитр Мансано после ВАР отменил пенальти в ворота «Атлетико» на последних минутах. «Севилья» могла сравнять счет
Мало того, что себе лайтовое судейство купили, так ещё и соседям помогают.
Уже второй матч у матрасов "удобные" судейские решения..