Арбитр Мансано после ВАР отменил пенальти в ворота «Атлетико» на последних минутах. «Севилья» могла сравнять счет

Арбитр после ВАР решил не ставить пенальти в ворота «Атлетико».

На 95-й минуте матча 1/4 финала Кубка Испании «Атлетико» – «Севилья» главный арбитр зафиксировал фол Пабло Барриоса на Эрике Ламеле и указал на точку.

Однако, воспользовавшись ВАР, Мансано отменил 11-метровый, вероятно, посчитав, что Барриос в начале эпизода попал в мяч. Матч завершился победой « » 1:0.

« » могла сравнять счет, если бы пенальти был назначен и реализован, и перевести игру в дополнительное время.

Фото: кадр из трансляции Ziggo