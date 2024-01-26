Арбитр Мансано после ВАР отменил пенальти в ворота «Атлетико» на последних минутах. «Севилья» могла сравнять счет

Теги Севилья Атлетико Ла Лига Кубок Испании судьи фото Эрик Ламела Хесус Хиль Мансано Пабло Барриос Футбол

Арбитр после ВАР решил не ставить пенальти в ворота «Атлетико».

На 95-й минуте матча 1/4 финала Кубка Испании «Атлетико» – «Севилья» главный арбитр Хесус Хиль Мансано зафиксировал фол Пабло Барриоса на Эрике Ламеле и указал на точку.

Однако, воспользовавшись ВАР, Мансано отменил 11-метровый, вероятно, посчитав, что Барриос в начале эпизода попал в мяч. Матч завершился победой «Атлетико» 1:0.

«Севилья» могла сравнять счет, если бы пенальти был назначен и реализован, и перевести игру в дополнительное время.

Фото: кадр из трансляции Ziggo

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10 комментариев
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Весь фарт Севильи ушёл вместе с Тэйлором
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+7
Севилья абсолютно бездарная сейчас команда. Да и Ламела всегда был тупеньким игроком, есть вар и вместо подгибания ножек лучше бы вперёд выставил ногу и был бы 100% пеналь, а так вар подсказал и Севилья вылетела куда ей и дорога.
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+5
Все по делу - пенальти не было, так как Барриос сыграл в мяч.
+4
0
+4
Ответ Direct free kick
Весь фарт Севильи ушёл вместе с Тэйлором
У него то точно тогда стояла фора на Севилью
+4
0
+4
Добавил в концовке кратковременной интриги в тягучем матче
+3
-3
0
Испанский стыд в футболе
+1
-1
0
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