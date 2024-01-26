Симеоне об 1:0: «Севилья» очень организованно обороняется, с ней всегда сложно играть. В полуфинале всем будет тяжело»

Теги Севилья Атлетико Ла Лига Кубок Испании Диего Симеоне Футбол

Диего Симеоне высказался о выходе «Атлетико» в полуфинал Кубка Испании.

Мадридская команда обыграла «Севилью» на стадии 1/4 финала (1:0). 

«Матчи против «Севильи» всегда сложные. Они очень организованно работают в обороне.

У нас был пенальти, какая-то ситуация в первом тайме, когда мы могли открыть счет, но этого не произошло. Замены были удачными. Они придали сил атаке, удача в том, что комбинация Корреа – Мемфис смогла принести нам победный гол. Это радует. А теперь нужно отдохнуть, потому что в воскресенье мы снова сыграем.

О высокой конкуренции в Кубке

«Как и во всех соревнованиях. Есть хорошие команды, эти одиночные матчи были очень напряженными. 

Теперь предстоит двухматчевое противостояние, которое будет отличаться от тех, которые мы проводили до этого. Там будут очень хорошие команды, и всем будет тяжело», – сказал главный тренер «Атлетико». 

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