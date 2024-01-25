Гризманн не реализовал пенальти в матче с «Севильей». Форвард «Атлетико» поскользнулся в момент удара
Антуан Гризманн поскользнулся при исполнении пенальти.
«Атлетико» играет с «Севильей» в рамках 1/4 финала Кубка Испании (0:0, перерыв).
На 25-й минуте главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано назначил пенальти в пользу мадридской команды за фол Маркао Тейшейры на Науэле Молине.
Антуан Гризманн подошел к точке, но не реализовал пенальти – в момент удара он поскользнулся. Мяч пролетел над перекладиной.
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