Гризманн не реализовал пенальти в матче с «Севильей». Форвард «Атлетико» поскользнулся в момент удара

Теги Севилья Атлетико Ла Лига Кубок Испании Антуан Гризманн Науэль Молина Маркао Тейшейра Футбол

Антуан Гризманн поскользнулся при исполнении пенальти.

«Атлетико» играет с «Севильей» в рамках 1/4 финала Кубка Испании (0:0, перерыв). 

На 25-й минуте главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано назначил пенальти в пользу мадридской команды за фол Маркао Тейшейры на Науэле Молине.

Антуан Гризманн подошел к точке, но не реализовал пенальти – в момент удара он поскользнулся. Мяч пролетел над перекладиной. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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7 комментариев
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Джон Терри : мой п#зд#к
+7
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+7
Ответ Maksat Nurgaliev
Джон Терри : мой п#зд#к
Дэвид Бекхэм: подержи моё пиво.
+2
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+2
Классика Гризи
+1
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+1
И на старуху бывает проруха.
0
0
0
Ответ ОттоДракула
Дэвид Бекхэм: подержи моё пиво.
Джеррард: продолжайте...
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