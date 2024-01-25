Президент «Атлетико»: «Мне не нравится ВАР. Эта система дает больше проблем, чем пользы. Но я не буду с ней бороться»

Президент «Атлетико» раскритиковал систему ВАР.

«Я не собираюсь комментировать произошедшее с ВАР. Все видят, как это происходит и как система используется. Все согласны, но я не собираюсь бороться за то, чтобы изменить это.

Мне не нравится ВАР. Эта система дает больше проблем, чем пользы», – сказал Энрике Сересо.