Президент «Атлетико»: «Мне не нравится ВАР. Эта система дает больше проблем, чем пользы. Но я не буду с ней бороться»
Президент «Атлетико» раскритиковал систему ВАР.
«Я не собираюсь комментировать произошедшее с ВАР. Все видят, как это происходит и как система используется. Все согласны, но я не собираюсь бороться за то, чтобы изменить это.
Мне не нравится ВАР. Эта система дает больше проблем, чем пользы», – сказал Энрике Сересо.
-Реал предлагает провести реформы
-Все клубы Ла Лиги отказываются поддержать Реал и также продолжают жаловаться на судейство
👏👏👏
Прошу прощения, что ввёл в заблуждение. Реал не предлагает, а требует реформы. Другие клубы не поддерживают Мадрид в этом начинании.