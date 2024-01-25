Президент «Атлетико»: «Мне не нравится ВАР. Эта система дает больше проблем, чем пользы. Но я не буду с ней бороться»

Теги Атлетико Ла Лига судьи Энрике Сересо видеоповторы Футбол

Президент «Атлетико» раскритиковал систему ВАР.

«Я не собираюсь комментировать произошедшее с ВАР. Все видят, как это происходит и как система используется. Все согласны, но я не собираюсь бороться за то, чтобы изменить это.

Мне не нравится ВАР. Эта система дает больше проблем, чем пользы», – сказал Энрике Сересо.

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14 комментариев
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-Все клубы Ла Лиги жалуются на судейство
-Реал предлагает провести реформы
-Все клубы Ла Лиги отказываются поддержать Реал и также продолжают жаловаться на судейство
👏👏👏
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+8
в чем вар виноват если 🤡 на судье итоговое решение принимает
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Как можно быть против вара, если только ты не умственно отсталый...
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ВАР отличная вещь. Другой вопрос в том, как эту "вещь" использовать. В каких случаях к ней прибегать? Кто принимает итоговое решение? И вот по тому, как ВАР используют и то, как судьи тупят даже видя повторы с ВАР - вот к этому есть вопросы, и исправлять надо именно это.
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Ответ Homelender_666
-Все клубы Ла Лиги жалуются на судейство -Реал предлагает провести реформы -Все клубы Ла Лиги отказываются поддержать Реал и также продолжают жаловаться на судейство 👏👏👏
О каких реформах судейства вы говорите? Нашёл лишь инициативу Переса после недавнего расистского скандала с Винисиусом.
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0
Ответ kellhus
О каких реформах судейства вы говорите? Нашёл лишь инициативу Переса после недавнего расистского скандала с Винисиусом.
https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2023/11/11/654f5c2c268e3e9b768b4586.HTML
Прошу прощения, что ввёл в заблуждение. Реал не предлагает, а требует реформы. Другие клубы не поддерживают Мадрид в этом начинании.
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Ответ Homelender_666
-Все клубы Ла Лиги жалуются на судейство -Реал предлагает провести реформы -Все клубы Ла Лиги отказываются поддержать Реал и также продолжают жаловаться на судейство 👏👏👏
и что ещё более ржачное: Мадрид уже давно голосует за то, чтобы сменить на посту сумасброда Тебаса, но стадо клубов неадекватов ЛаЛиги упорно голосуют за него. Сказочные…
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Ответ Pasta
ВАР отличная вещь. Другой вопрос в том, как эту "вещь" использовать. В каких случаях к ней прибегать? Кто принимает итоговое решение? И вот по тому, как ВАР используют и то, как судьи тупят даже видя повторы с ВАР - вот к этому есть вопросы, и исправлять надо именно это.
Надо что бы во время матча каждая команда имела право хотя бы раз за матч запросить проверку момента по ВАР
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Ответ Pasta
ВАР отличная вещь. Другой вопрос в том, как эту "вещь" использовать. В каких случаях к ней прибегать? Кто принимает итоговое решение? И вот по тому, как ВАР используют и то, как судьи тупят даже видя повторы с ВАР - вот к этому есть вопросы, и исправлять надо именно это.
всё правильно сказал, но х.з. почему тебя за это минусят)) плюсик тебе постав ил)
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Ответ Pasta
ВАР отличная вещь. Другой вопрос в том, как эту "вещь" использовать. В каких случаях к ней прибегать? Кто принимает итоговое решение? И вот по тому, как ВАР используют и то, как судьи тупят даже видя повторы с ВАР - вот к этому есть вопросы, и исправлять надо именно это.
сразу вспоминается гол(вернее отменëнный) Милика за Юве в ворота Салернитаны
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