Матич перейдет в «Лион» из «Ренна». 35-летний хавбек подпишет контракт до 2026-го

Неманя Матич перейдет в «Лион» из «Ренна».

Клубы согласовали трансфер 35-летнего полузащитника, сообщает RMC Sport. Условия сделки не разглашаются.

присоединится к новой команде в ближайшие 48 часов. Он подпишет контракт до 2026 года, его зарплата составит около 3 миллионов евро за сезон.

В текущем сезоне Лиги 1 сербский футболист провел 13 матчей и получил 7 желтых карточек. Его статистику можно найти здесь.