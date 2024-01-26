Матич перейдет в «Лион» из «Ренна». 35-летний хавбек подпишет контракт до 2026-го

Теги Лион Ренн лига 1 Франция возможные трансферы Неманя Матич Футбол

Неманя Матич перейдет в «Лион» из «Ренна».

Клубы согласовали трансфер 35-летнего полузащитника, сообщает RMC Sport. Условия сделки не разглашаются. 

Матич присоединится к новой команде в ближайшие 48 часов. Он подпишет контракт до 2026 года, его зарплата составит около 3 миллионов евро за сезон. 

В текущем сезоне Лиги 1 сербский футболист провел 13 матчей и получил 7 желтых карточек. Его статистику можно найти здесь.

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2 комментария
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Лиону сейчас важно любое адекватное усиление в текущей ситуации, а Матич еще не вышел в тираж.

Может поможет в центре поля.
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Несчастный всё скитается по странам НАТО,которые ненавидит за Югославию-1999.
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