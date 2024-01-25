«Наполи» купит защитника «Удинезе» Переса за 16+2 млн евро
«Наполи» усилится защитником «Удинезе».
Клубы близки к договоренности о трансфер Неуэна Переса, сообщает Джанлука Ди Марцио. Последние детали должны быть улажены в ближайшее время.
За подписание 23-летнего футболиста неаполитанцы заплатят 16 миллионов евро, также предусмотрены бонусы в размере 2 миллионов евро. 50% от этой суммы получит бывший клуб Переса – «Атлетико».
Футболист подпишет контракт с «Наполи» на 4 года. Его зарплата составит 1,6 миллиона евро за сезон.
Статистику Переса можно найти здесь.