«Наполи» купит защитника «Удинезе» Переса за 16+2 млн евро

Теги Удинезе Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Наполи Неуэн Перес Футбол

«Наполи» усилится защитником «Удинезе».

Клубы близки к договоренности о трансфер Неуэна Переса, сообщает Джанлука Ди Марцио. Последние детали должны быть улажены в ближайшее время. 

За подписание 23-летнего футболиста неаполитанцы заплатят 16 миллионов евро, также предусмотрены бонусы в размере 2 миллионов евро. 50% от этой суммы получит бывший клуб Переса – «Атлетико».

Футболист подпишет контракт с «Наполи» на 4 года. Его зарплата составит 1,6 миллиона евро за сезон. 

Статистику Переса можно найти здесь.

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2 комментария
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