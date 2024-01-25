«Наполи» купит защитника «Удинезе» Переса за 16+2 млн евро

«Наполи» усилится защитником «Удинезе».

Клубы близки к договоренности о трансфер , сообщает Джанлука Ди Марцио. Последние детали должны быть улажены в ближайшее время.

За подписание 23-летнего футболиста неаполитанцы заплатят 16 миллионов евро, также предусмотрены бонусы в размере 2 миллионов евро. 50% от этой суммы получит бывший клуб Переса – « ».

Футболист подпишет контракт с « » на 4 года. Его зарплата составит 1,6 миллиона евро за сезон.

Статистику Переса можно найти здесь.