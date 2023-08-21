«Атлетико» и «Аль-Ахли» обсуждают трансфер Де Поля. Сделка саудовцев по Зелиньскому сорвалась
«Аль-Ахли» переключился с Петра Зелиньского на Родриго Де Поля.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что сделка саудовцев с «Наполи» сорвалась, и теперь они начали переговоры с «Атлетико». Сторона полузащитника в них тоже участвует.
Отмечается, что аргентинец стал главной целью «Аль-Ахли», однако договориться о трансфере будет непросто.
В Ла Лиге в прошлом сезоне Де Поль провел 30 матчей и отдал 7 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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