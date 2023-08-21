«Атлетико» и «Аль-Ахли» обсуждают трансфер Де Поля. Сделка саудовцев по Зелиньскому сорвалась

«Аль-Ахли» переключился с Петра Зелиньского на Родриго Де Поля.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что сделка саудовцев с « » сорвалась, и теперь они начали переговоры с « ». Сторона полузащитника в них тоже участвует.

Отмечается, что аргентинец стал главной целью « », однако договориться о трансфере будет непросто.

В Ла Лиге в прошлом сезоне Де Поль провел 30 матчей и отдал 7 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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