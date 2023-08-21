«Атлетико» и «Аль-Ахли» обсуждают трансфер Де Поля. Сделка саудовцев по Зелиньскому сорвалась

Теги Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Наполи Аль-Ахли Джидда Петр Зелиньски Родриго Де Поль Фабрицио Романо Футбол

«Аль-Ахли» переключился с Петра Зелиньского на Родриго Де Поля.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что сделка саудовцев с «Наполи» сорвалась, и теперь они начали переговоры с «Атлетико». Сторона полузащитника в них тоже участвует.

Отмечается, что аргентинец стал главной целью «Аль-Ахли», однако договориться о трансфере будет непросто.

В Ла Лиге в прошлом сезоне Де Поль провел 30 матчей и отдал 7 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев

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Святослав Федорович
Ему бы в Майями ехать. Лео то там))))
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Ответ Дядя ТУРА
боюсь вам больше не стоит заниматься юмором
Хорошо, удалю комментарий. Спасибо за критику
+2
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Kurama Altai
с ума сошли до поль основной игрок сбор Аргентины, один из ключевых🙄
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Комментарий удален пользователем
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Edwin_Hubble
Только не он
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Александр Чижов
Хрен им а не де пауль вон тарасова возьмите
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