«Аль-Ахли» сделал предложение по Зелиньскому. Хавбек может уйти из «Наполи» летом 2024-го бесплатно

Хавбек «Наполи» Петр Зелиньски может перейти в «Аль-Ахли».

Саудовский клуб сделал официальное предложение о трансфере 29-летнего поляка, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В июне 2024 года полузащитник может стать свободным агентом.

В случае срыва перехода Зелиньского « » попытается подписать из « ».

Статистика Зелиньского – здесь.

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