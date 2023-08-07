«Аль-Ахли» сделал предложение по Зелиньскому. Хавбек может уйти из «Наполи» летом 2024-го бесплатно
Хавбек «Наполи» Петр Зелиньски может перейти в «Аль-Ахли».
Саудовский клуб сделал официальное предложение о трансфере 29-летнего поляка, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
В июне 2024 года полузащитник может стать свободным агентом.
В случае срыва перехода Зелиньского «Аль-Ахли» попытается подписать Маркоса Льоренте из «Атлетико».
Статистика Зелиньского – здесь.
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