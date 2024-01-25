Бербатов об Антони: «У него есть талант, но кто-то должен дать ему совет. Я злюсь, когда смотрю его игру. Если он не сможет преодолеть сложный период, ему придется уйти»

Теги Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов премьер-лига Англия Антони Футбол

Димитар Бербатов рассказал, что его разочаровывает в игре Антони.

«В некотором смысле, я сочувствую Антони, потому что у него, очевидно, есть талант, и я вижу, что иногда он действительно старается. Он выглядит злым и разочарованным, когда играет, и из-за этого он пытается что-то делать и чрезмерно усложняет ситуацию, теряет мяч и злится еще сильнее. 

Антони нужен кто-то, кто показал бы ему, куда бежать, как бежать и когда расставаться с мячом. Если он не может найти ответы самостоятельно, ему нужен тренер, друг, агент, отец, чтобы дать ему совет. Ему даже следует начать смотреть видеоролики с игрой некоторых правых вингеров, которые научились этому. Если и после этого он не сможет приносить результат, то уже явно ничего не выйдет.

Что касается меня, как болельщика, я злюсь, когда смотрю его игру, потому что это расстраивает. Я не хочу сравнивать его с кем-либо, потому что у каждого игрока бывают сложные периоды. Если Антони не сможет преодолеть свой, то ему придется уйти. Если он исправит свои ошибки, то принесет пользу команде.

Прежде всего, ему нужно быть умным знать, как воспринимать критику. Если игра Антони не будет соответствовать стандартам к концу сезона, я полагаю, он будет искать себе другой новый клуб. Тренеры «Ман Юнайтед» должны дать Антони совет. Ему придется его понять. Вот и все», – сказал бывший нападающий манкунианцев в интервью Betfair.

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11 комментариев
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заметил в нём всё, кроме таланта. Спартак сейчас берёт игрока чуть ли не лучше (по статистике в Эре) за 15 миллионов, то есть МЮ за него переплатил 85 миллионов)
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-1
+10
У Антони и сотой доли таланта нет, которым обладал сам Бербатов
+6
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+5
Какой талант ?
+3
-1
+2
Не знаю, мне нравится его игра. Тен Хаг должен давать ему больше времени
+5
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+1
Возможно ему стоит пройти онлайн курсы Елены Блиновской, может помочь, тем более он не понимает русский
+1
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Уйти - это хорошо, но кто 100 млн возместит?
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Прежде всего - ему не помшало бы стать "умным игроком", быстрый, техничный, "смотрибительный", но, к сожланентю, не такой "Умный", как хотелось бы
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Там в Манчестере всем нужна помощь. хотя бы для начала советами...
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может ситуация с девушкой и со смещенным имплантом так повлияла на него? 🤷‍♂️
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Ответ #SharkTeam
Не знаю, мне нравится его игра. Тен Хаг должен давать ему больше времени
😆
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