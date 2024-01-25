Бербатов об Антони: «У него есть талант, но кто-то должен дать ему совет. Я злюсь, когда смотрю его игру. Если он не сможет преодолеть сложный период, ему придется уйти»

Димитар Бербатов рассказал, что его разочаровывает в игре Антони.

«В некотором смысле, я сочувствую Антони, потому что у него, очевидно, есть талант, и я вижу, что иногда он действительно старается. Он выглядит злым и разочарованным, когда играет, и из-за этого он пытается что-то делать и чрезмерно усложняет ситуацию, теряет мяч и злится еще сильнее.

Антони нужен кто-то, кто показал бы ему, куда бежать, как бежать и когда расставаться с мячом. Если он не может найти ответы самостоятельно, ему нужен тренер, друг, агент, отец, чтобы дать ему совет. Ему даже следует начать смотреть видеоролики с игрой некоторых правых вингеров, которые научились этому. Если и после этого он не сможет приносить результат, то уже явно ничего не выйдет.

Что касается меня, как болельщика, я злюсь, когда смотрю его игру, потому что это расстраивает. Я не хочу сравнивать его с кем-либо, потому что у каждого игрока бывают сложные периоды. Если Антони не сможет преодолеть свой, то ему придется уйти. Если он исправит свои ошибки, то принесет пользу команде.

Прежде всего, ему нужно быть умным знать, как воспринимать критику. Если игра Антони не будет соответствовать стандартам к концу сезона, я полагаю, он будет искать себе другой новый клуб. Тренеры « » должны дать Антони совет. Ему придется его понять. Вот и все», – сказал бывший нападающий манкунианцев в интервью Betfair.