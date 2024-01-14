Гендиректор «Пари НН»: «Севикян многое дал команде, но это не значит, что мы должны сдуться после его ухода»

Теги премьер-лига Россия Пари НН Эдгар Севикян Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Гендиректор «Пари НН» оценил предстоящий уход Эдгара Севикяна в «Ференцварош».

«Я не могу быть не согласен с главным тренером, потому что мы — единая команда. Если Юран считает, что команда с уходом Севикяна не потеряла физически и интеллектуально в своей тактической подготовке ко второй части сезона, то мы доверяем его мнению. «Пари НН» усилился и еще будет усиливаться в зимнее трансферное окно.

Севикян многое дал команде, но это не значит, что мы должны сдуться после ухода Эдгара. Цели у клуба не изменились. «Пари НН» в этом сезоне должен быть в середине турнирной таблицы, поэтому ушел или пришел Севикян или любой другой игрок — стратегия от этого не изменится. Мы ценим вклад Эдгара в работу клуба, но жизнь продолжается», — сказал Давид Мелик-Гусейнов.

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