Гендиректор «Пари НН»: «Не нужно грузить бюджетников в автобус и привозить на стадион. Надо вернуть футбол в социум, чтобы он заменил вечеринки»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Пари НН Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о российском футболе.

«В нем много канонов и требований. С одной стороны, это хорошо, поскольку должны быть одинаковые правила для всех. С другой – присутствует некий элемент зашоренности.

Допустим, мы видим реальную проблему с отсутствием болельщиков на трибунах. Все клубы обязаны вывернуться наизнанку ради того, чтобы привлечь людей. Хорошо, что у «Зенита» есть замечательная арена с закрывающейся крышей. Но у остальных-то таких нет.

Начинаешь раскачивать эту историю, генерировать креатив, зовешь народ в рамках разумного, без пошлости. А не как бывало, когда грузили бюджетников в автобус и привозили. Этого не должно быть.

Нам следует сделать все, чтобы отечественный футбол оставлял яркое позитивное впечатление. Людям надо напоминать о команде не дважды в месяц, когда играем дома, а ежедневно.

Говорю на данную тему свободно, поскольку у меня большой опыт путешествий. Я посетил почти все страны мира. Иногда удавалось сходить и на матчи. Там народ реально обсуждает их, готовится к походу на встречу. Для них это настоящий праздник.

Футбол – отличное место, где можно получить эмоции и зарядиться позитивом, найти новых друзей. Здесь кипит жизнь, но большинство о ней не знает. Надо вернуть футбол в социум и сделать так, чтобы он заменил вечеринки.

Нужно, чтобы люди получали удовольствие не на тусовках, а на играх. Как я уже сказал, российский футбол каноничен, и от части канонов необходимо избавляться», – сказал Мелик-Гусейнов.

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13 комментариев
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Отменить Fan ID первый и самый правильный шаг в этом направлении, это всем очевидно. 🙃
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этот последователь Ротенберга в плане невероятной демагогии про ФанУйди слышал что-нибудь?
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А я Никита, погрузил бы своего бюджетника в его автобус...
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Лизоблюду надо было сказать просто и понятно - отмените фан id и всё будет норм, но нет, он решил немного "поумничать"
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Надо сказать, что Пари НН в плане работы со СМИ и привлечением болельщиков, работают симпатично
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Что он несет:
«В нем много канонов и требований. С одной стороны, это хорошо, поскольку должны быть одинаковые правила для всех.
И где одинаковые правила, если сам говорит. что :
Хорошо, что у «Зенита» есть замечательная арена с закрывающейся крышей. Но у остальных-то таких нет...
А еще и заправляют типы из этого клуба всем футболом. Вот вам и одинаковые правила....тьфу...
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Но пока что вы их привозите в автобусах, хотя полгорода fan id получили ))
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«Вы были за границей?
В Берлине, в Праге...
Вы ездили туда по служебным делам?
Нет, в пехоте…»
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Надо ввести Party ID, чтобы на вечеринку, что в носке, что без, можно было только по разрешению попасть... Тогда, глядишь, и выбор будет равнозначный ))
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фуессе бюджетники в нижнем.все тусят да тусят!))
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Жду гендира Пари НН в его ДР всей семьей на матче НН-Шинник! И чтобы ни каких вечеринок после!
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Нужно чтобы футбол заменил вечеринки....
Так разрешите зрителям приходить голыми на стадион....
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Как можно смотреть футбол в исполнение команды Юрана?
На себя посмотрите, потом другим про бюджетников говори тогда.
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