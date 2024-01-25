Тренер «Униона» дисквалифицирован на 3 матча Бундеслиги за толчок в лицо Сане

Главный тренер «Униона» дисквалифицирован за конфликт с Лероем Сане.

На 74-й минуте перенесенной игры 13-го тура Бундеслиги вингер «Баварии» попытался выхватить ушедший за пределы поля мяч у Ненада Бьелицы, но тот его откинул, а затем толкнул немца рукой в лицо. В ответ футболист толкнул хорвата в грудь, после чего 52-летний специалист повторил свое движение. После этого судья Франк Вилленборг удалил главного тренера « ». Сане получил желтую карточку.

Немецкий футбольный союз (DFB) дисквалифицировал Бьелицу на 3 матча Бундеслиги и оштрафовал его на 25 000 евро. «Унион» согласился с этим решением, оно вступило в силу.

Тренер берлинской команды пропустит встречи с «Дармштадтом», «РБ Лейпциг» и «Майнцем».