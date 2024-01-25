Тренер «Униона» дисквалифицирован на 3 матча Бундеслиги за толчок в лицо Сане

Теги Бавария бундеслига Германия дисквалификации Унион Берлин Ненад Бьелица Лерой Сане Футбол

Главный тренер «Униона» дисквалифицирован за конфликт с Лероем Сане.

На 74-й минуте перенесенной игры 13-го тура Бундеслиги вингер «Баварии» попытался выхватить ушедший за пределы поля мяч у Ненада Бьелицы, но тот его откинул, а затем толкнул немца рукой в лицо. В ответ футболист толкнул хорвата в грудь, после чего 52-летний специалист повторил свое движение. После этого судья Франк Вилленборг удалил главного тренера «Униона». Сане получил желтую карточку.

Немецкий футбольный союз (DFB) дисквалифицировал Бьелицу на 3 матча Бундеслиги и оштрафовал его на 25 000 евро. «Унион» согласился с этим решением, оно вступило в силу. 

Тренер берлинской команды пропустит встречи с «Дармштадтом», «РБ Лейпциг» и «Майнцем».

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сане норм себя повел, мог бы упасть в стиле Бускетса, ну а тренер клоун, мало дали еще
+9
-1
+8
Надо было дольше. Быдло вряд ли получил лекцию
+8
-3
+5
Логичное решение.
+3
-1
+2
Да там не толчок был а практически удар. Футболистов за такое удаляют, чем тренер лучше? Правильное решение
+3
-1
+2
Толкнул Сане, получил бане и попал на лаве
0
0
0
Мало дали. Представьте сколько шума было б ,если б так влепили Винисиусу. Уже вой про возрождение куклус клана подняли бы.
0
0
0
Дух Мане вселился в соперников.
0
0
0
Ответ Денис Ширинов
Сане норм себя повел, мог бы упасть в стиле Бускетса, ну а тренер клоун, мало дали еще
Извинился перед своей командой, а перед Сане извиняться не стал .
Сказал , что просто хотел подать мяч , а тот на него набросился , но исходя из фото и видео похоже крайне мало на правду .
Хотя , может быть это у него манера такая мячи подават?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий