Тренер «Униона» не извинится перед Сане за толчок в лицо: «Только перед своей командой – я отреагировал неподобающе. Он подошел, чтобы спровоцировать»

Теги Бавария бундеслига Германия дисквалификации Унион Берлин Ненад Бьелица Лерой Сане Футбол

Тренер «Униона» прокомментировал конфликт с Лероем Сане в матче с «Баварией».

На 74-й минуте перенесенной игры 13-го тура Бундеслиги вингер «Баварии» попытался выхватить ушедший за пределы поля мяч у Ненада Бьелицы, но тот его откинул, а затем толкнул немца рукой в лицо. В ответ футболист толкнул хорвата в грудь, после чего 52-летний специалист повторил свое движение. После этого судья Франк Вилленборг удалил главного тренера «Униона». Сане получил желтую карточку.

«Я был в своей [технической] зоне и хотел отдать ему мяч. Он толкнул меня. Конечно, я отреагировал. Это ненормально, с этим нельзя мириться.

Я понимаю красную карточку. [Но я должен извиниться] только перед моей командой. Перед Сане – нет. Он подошел ко мне, чтобы спровоцировать.

Конечно, я отреагировал не так, как подобает тренеру. Здесь нечего добавить», – сказал Бьелица в послематчевом интервью Sky Sрort.

Тренер «Униона» влепил две пощечины Сане. Хотя сам же не отдавал ему мяч

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Подошёл, чтобы спровоцировать человека, который задерживал мяч в момент, когда его команда проигрывала. Вершина мысли)
+14
0
+14
Ленинградская улица научила меня: если драка неизбежна- бей первым.(с)
+8
-1
+7
он за мячом подошел, боксер ты долбаный
+6
0
+6
Бедненький. Ох уж эти провокаторы, просящие мяч,чтобы его с аута ввести, негадзяи.
+4
0
+4
Омерзительный, надеюсь не задержится в Бундесе, таким тренерам не место в этой лиге
+2
0
+2
Лично я не заметил, как Бьелица «хотел отдать мяч» Сане. Тренер Униона явно был на взводе ( скорее всего, из-за невнятной игры от своей команды), а когда подошел Сане, посчитал неприемлемым просто отдать мяч.
Сане тоже повел себя не идеально в этом инциденте, однако он не является тренером, лицом команды, за свои действия он был наказан желтой карточкой. В первую очередь тренер несет ответственность за результаты команды, Бьелица же не только не смог выстроить адекватный план действий команды в атаке ( у Униона за весь матч один опасный момент), но и подвел игроков, получив красную карточку.
В новости правильно подмечено: Бьелица именно должен извиниться перед своей командой.
А фраза «Он подошёл ко мне, чтобы спровоцировать» была как будто сказана не тренером, а игроком Униона. Если ты понимал, что он будет тебя провоцировать, почему тебе не хватило выдержки не реагировать на действие Сане толчками в лицо?
+2
-1
+1
Еще не хватало, чтобы перед негром извиняться.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий