Тренер «Униона» не извинится перед Сане за толчок в лицо: «Только перед своей командой – я отреагировал неподобающе. Он подошел, чтобы спровоцировать»
Тренер «Униона» прокомментировал конфликт с Лероем Сане в матче с «Баварией».
На 74-й минуте перенесенной игры 13-го тура Бундеслиги вингер «Баварии» попытался выхватить ушедший за пределы поля мяч у Ненада Бьелицы, но тот его откинул, а затем толкнул немца рукой в лицо. В ответ футболист толкнул хорвата в грудь, после чего 52-летний специалист повторил свое движение. После этого судья Франк Вилленборг удалил главного тренера «Униона». Сане получил желтую карточку.
«Я был в своей [технической] зоне и хотел отдать ему мяч. Он толкнул меня. Конечно, я отреагировал. Это ненормально, с этим нельзя мириться.
Я понимаю красную карточку. [Но я должен извиниться] только перед моей командой. Перед Сане – нет. Он подошел ко мне, чтобы спровоцировать.
Конечно, я отреагировал не так, как подобает тренеру. Здесь нечего добавить», – сказал Бьелица в послематчевом интервью Sky Sрort.
Тренер «Униона» влепил две пощечины Сане. Хотя сам же не отдавал ему мяч
Сане тоже повел себя не идеально в этом инциденте, однако он не является тренером, лицом команды, за свои действия он был наказан желтой карточкой. В первую очередь тренер несет ответственность за результаты команды, Бьелица же не только не смог выстроить адекватный план действий команды в атаке ( у Униона за весь матч один опасный момент), но и подвел игроков, получив красную карточку.
В новости правильно подмечено: Бьелица именно должен извиниться перед своей командой.
А фраза «Он подошёл ко мне, чтобы спровоцировать» была как будто сказана не тренером, а игроком Униона. Если ты понимал, что он будет тебя провоцировать, почему тебе не хватило выдержки не реагировать на действие Сане толчками в лицо?