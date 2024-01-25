Тренер «Униона» не извинится перед Сане за толчок в лицо: «Только перед своей командой – я отреагировал неподобающе. Он подошел, чтобы спровоцировать»

Тренер «Униона» прокомментировал конфликт с Лероем Сане в матче с «Баварией».

На 74-й минуте перенесенной игры 13-го тура Бундеслиги вингер «Баварии» попытался выхватить ушедший за пределы поля мяч у Ненада Бьелицы, но тот его откинул, а затем толкнул немца рукой в лицо. В ответ футболист толкнул хорвата в грудь, после чего 52-летний специалист повторил свое движение. После этого судья Франк Вилленборг удалил главного тренера «Униона». Сане получил желтую карточку.

«Я был в своей [технической] зоне и хотел отдать ему мяч. Он толкнул меня. Конечно, я отреагировал. Это ненормально, с этим нельзя мириться.

Я понимаю красную карточку. [Но я должен извиниться] только перед моей командой. Перед Сане – нет. Он подошел ко мне, чтобы спровоцировать.

Конечно, я отреагировал не так, как подобает тренеру. Здесь нечего добавить», – сказал Бьелица в послематчевом интервью Sky Sрort.

Тренер «Униона» влепил две пощечины Сане. Хотя сам же не отдавал ему мяч