Упамекано выбыл на несколько недель из-за травмы бедра. Защитник «Баварии» получил повреждение в 1-м тайме матча с «Унионом»

Теги Бавария бундеслига Германия травмы Унион Берлин Томас Тухель Дайо Упамекано Здоровье Футбол

Дайо Упамекано может пропустить несколько недель из-за травмы.

Защитник «Баварии»  получил повреждение в 1-м тайме матча с «Унионом» (1:0) и был заменен в перерыве.

«Ситуация выглядит плохо. Это классика – повреждение задней поверхности бедра при ускорении, все мы можем себе это представить. Это мышечная травма.

Конечно, это очень печально для Упамекано и для нас. Разрыв мышечных волокон – речь, вероятно, пойдет о нескольких неделях [восстановления], а не днях», – сказал главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Здоровья Упа! Надеемся Дайер справится)
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий