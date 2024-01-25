Упамекано выбыл на несколько недель из-за травмы бедра. Защитник «Баварии» получил повреждение в 1-м тайме матча с «Унионом»

Дайо Упамекано может пропустить несколько недель из-за травмы.

Защитник «Баварии» получил повреждение в 1-м тайме матча с « » (1:0) и был заменен в перерыве.

«Ситуация выглядит плохо. Это классика – повреждение задней поверхности бедра при ускорении, все мы можем себе это представить. Это мышечная травма.

Конечно, это очень печально для и для нас. Разрыв мышечных волокон – речь, вероятно, пойдет о нескольких неделях [восстановления], а не днях», – сказал главный тренер «Баварии» .