За толчок Сане рукой в лицо тренер «Униона» Бьелица получил красную в матче с «Баварией»
Главный тренер «Униона» получил красную карточку в матче с «Баварией».
На 74-й минуте перенесенной игры 13-го тура Бундеслиги вингер попытался выхватить ушедший за пределы поля мяч у Ненада Бьелицы, но тот его откинул, а затем толкнул немца рукой в лицо. Футболист толкнул хорвата в грудь в ответ, после чего 52-летний специалист повторил свое движение.
Главный судья Франк Вилленборг принял решение удалить тренера «Униона». Сане получил желтую карточку.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Изображение: кадр из трансляции Viaplay