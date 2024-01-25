За толчок Сане рукой в лицо тренер «Униона» Бьелица получил красную в матче с «Баварией»

Теги Бавария бундеслига Германия судьи Унион Берлин Франк Вилленборг Ненад Бьелица Лерой Сане Футбол

Главный тренер «Униона» получил красную карточку в матче с «Баварией».

На 74-й минуте перенесенной игры 13-го тура Бундеслиги вингер попытался выхватить ушедший за пределы поля мяч у Ненада Бьелицы, но тот его откинул, а затем толкнул немца рукой в лицо. Футболист толкнул хорвата в грудь в ответ, после чего 52-летний специалист повторил свое движение.

Главный судья Франк Вилленборг принял решение удалить тренера «Униона». Сане получил желтую карточку.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Изображение: кадр из трансляции Viaplay

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спортс и их гениальные заголовки, которые без пол-литра не разберёшь
+4
0
+4
Дело Мане живёт…
+4
-1
+3
Бьелица в начале 2000-х играл за Кайзерслаутерн, для него матчи с Баварией всегда принципиальные.
+1
-1
0
Автор, ты хоть сам прочитал собственный заголовок?
0
0
0
Ты можешь уехать с Балкан, но Балканы не уедут из тебя
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий