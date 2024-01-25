За толчок Сане рукой в лицо тренер «Униона» Бьелица получил красную в матче с «Баварией»

Главный тренер «Униона» получил красную карточку в матче с «Баварией».

На 74-й минуте перенесенной игры 13-го тура Бундеслиги вингер попытался выхватить ушедший за пределы поля мяч у Ненада Бьелицы, но тот его откинул, а затем толкнул немца рукой в лицо. Футболист толкнул хорвата в грудь в ответ, после чего 52-летний специалист повторил свое движение.

Главный судья принял решение удалить тренера « ». Сане получил желтую карточку.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Изображение: кадр из трансляции Viaplay