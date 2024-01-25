Опубликованы переговоры ВАР из матча «Реала» и «Атлетико». Де Поль фолил при наличии желтой перед победным голом, судьи не были уверены, что у него уже было предупреждение

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании судьи Пабло Гонсалес Фуэртес Даниэль Карвахаль Родриго Де Поль видеоповторы Гильермо Куадра Фернандес Футбол

Опубликованы переговоры судей в матче «Атлетико» – «Реал» в Кубке Испании.

В матче 1/8 финала «Реал» на выезде уступил «Атлетико» (2:4).

Журналист Jijantes Жерар Ромеро опубликовал запись переговоров судей, касающуюся возможной второй желтой карточки Родриго Де Поля – перед третьим голом «Атлетико» аргентинец, уже получивший предупреждение в этом матче, наступил на ногу Даниэлю Карвахалю.

В ходе переговоров Гильермо Куадра Фернандес и Пабло Гонсалес Фуэртес обсуждали возможную желтую карточку Де Поля в данном эпизоде. При этом арбитры не были уверены в том, получил ли Де Поль предупреждение ранее в этой игре.

Напомним, из-за утечек переговоров судей Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) обратилась в Гражданскую гвардию Испании, а также начала внутреннее расследование. Ранее было опубликовано несколько аудиозаписей переговоров арбитров с матча «Реал» – «Альмерия» (3:2).

Изображение: кадр из трансляции

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65 комментариев
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Это вам результаты из последних Дерби...

Судья Эрнандес Эрнандес впервые из последних 11 раз подошел к монитору ВАР
и не поменял свое изначальное решение не назначать пенальти в ворота Атлетико после игры рукой Фелипе в своей штрафной.

Игроки «Атлетико» в прошедшем дерби нарушили правила 19 раз, но Альберола Рохас не дал ни одной жёлтой карточки.
Это единственный матч «Атлетико» за последние 7 лет, где команда совершила 15+ фолов и не получила ни одного предупреждения.
+77
-12
+65
Ответ nurikkkk
Это вам результаты из последних Дерби... Судья Эрнандес Эрнандес впервые из последних 11 раз подошел к монитору ВАР и не поменял свое изначальное решение не назначать пенальти в ворота Атлетико после игры рукой Фелипе в своей штрафной. Игроки «Атлетико» в прошедшем дерби нарушили правила 19 раз, но Альберола Рохас не дал ни одной жёлтой карточки. Это единственный матч «Атлетико» за последние 7 лет, где команда совершила 15+ фолов и не получила ни одного предупреждения.
Не показывай это кулес - пусть они живут в своем придуманном мире
+53
-11
+42
к полуночи зайду комы прочитать
+29
-4
+25
Что значит: утечка? Разве Ла-Лига не объявила, что будет публиковать переговоры судьи и ВАР в этом сезоне?
+21
-2
+19
Ответ Jeicob Harlon
к полуночи зайду комы прочитать
Ждём членов лиги справедливости БЧК, где они по чистоте своей совести, будут кричать о данном судействе, ведь они не лiцeмeры
+20
-6
+14
Нужны переговоры ВАР с игры, где нырял гундолган и не полученные 2 желтые деюнга и форд
+22
-9
+13
Ответ Madhamish
Что значит: утечка? Разве Ла-Лига не объявила, что будет публиковать переговоры судьи и ВАР в этом сезоне?
Не думаю, что Ла Лига будет публиковать переговоры ВАР через журналистов )
+12
-2
+10
Ну в Суперкубке Италии сынишка Диего Симеоне ровно после такого же эпизода отправился отдыхать в раздевалку со второй желтой.
+7
0
+7
От автора легендарных "Проверим, проверим!"
+13
-7
+6
Когда у аргентосов закончится катарский абонемент?🤷‍♂️
+5
0
+5
Ответ nurikkkk
Это вам результаты из последних Дерби... Судья Эрнандес Эрнандес впервые из последних 11 раз подошел к монитору ВАР и не поменял свое изначальное решение не назначать пенальти в ворота Атлетико после игры рукой Фелипе в своей штрафной. Игроки «Атлетико» в прошедшем дерби нарушили правила 19 раз, но Альберола Рохас не дал ни одной жёлтой карточки. Это единственный матч «Атлетико» за последние 7 лет, где команда совершила 15+ фолов и не получила ни одного предупреждения.
как мощно Реал на судей в том матче давил
+8
-3
+5
"При этом арбитры не были уверены в том, получил ли Де Поль предупреждение ранее в этой игре."
Чего? Это официальный большой турнир или дворовая лига?
+5
0
+5
Если это не жёлтая и соответственно далее удаление,то что тогда желтая?
+6
-2
+4
Ответ Madhamish
А почему их не публиковали штатным порядком?
По регламенту публикуются только диалоги при вызове арбитра к монитору. В ближайшее время мы много интересного услышим, что не для ушей болельщика сказано)
+4
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+4
Ответ Madhamish
Что значит: утечка? Разве Ла-Лига не объявила, что будет публиковать переговоры судьи и ВАР в этом сезоне?
Там какая-то своеобразная схема, из серии: публикуются только те переговоры, после которых судья ходил смотреть видео. Вроде, как-то так.
+4
0
+4
Ответ Veld
а какая разница, была ли у него карточка? o.O
В идеальном мире разницы нет. Но все же ссут давать вторую частенько.
+4
0
+4
а какая разница, была ли у него карточка? o.O
+4
0
+4
Позорные Лапорта и Негрейра!
+5
-3
+2
Ответ Кирилл
Не думаю, что Ла Лига будет публиковать переговоры ВАР через журналистов )
А почему их не публиковали штатным порядком?
+3
-1
+2
отвечу как реаловский фанат, да фол был но игра уже пройдена, толку тут каждый раз базарить и ныть как глоры барсуков особенно этот физрук 🐀. Есть комитет судейства они и разберутся надеюсь.
+3
-1
+2
какая разница была ЖК или нет. Фол на ЖК надо вынимать карточку.
+1
0
+1
Ответ nurikkkk
Это вам результаты из последних Дерби... Судья Эрнандес Эрнандес впервые из последних 11 раз подошел к монитору ВАР и не поменял свое изначальное решение не назначать пенальти в ворота Атлетико после игры рукой Фелипе в своей штрафной. Игроки «Атлетико» в прошедшем дерби нарушили правила 19 раз, но Альберола Рохас не дал ни одной жёлтой карточки. Это единственный матч «Атлетико» за последние 7 лет, где команда совершила 15+ фолов и не получила ни одного предупреждения.
В последнем дерби не было ни одной карточки у АТМ? Че?
+2
-1
+1
Ответ Madhamish
А почему их не публиковали штатным порядком?
Ну наверное в этом и суть, что Ла Лига ничего не публиковала самостоятельно и произошла "утечка" этих переговоров.
+2
-1
+1
Традиционный испанский цирк
+1
0
+1
Ответ Iamliam
Время нытья, сливочные ваш выход!
Они уже здесь, активно минусуют
+1
0
+1
Ответ xQcoW
Нужны переговоры ВАР с игры, где нырял гундолган и не полученные 2 желтые деюнга и форд
к первым двум ещё меньше вопросов, но кто такой Форд? где Шевроле , где Тойота , где хотят бы Лада?
+1
0
+1
Судья козель продажная(с)
+1
0
+1
Ответ nurikkkk
Это вам результаты из последних Дерби... Судья Эрнандес Эрнандес впервые из последних 11 раз подошел к монитору ВАР и не поменял свое изначальное решение не назначать пенальти в ворота Атлетико после игры рукой Фелипе в своей штрафной. Игроки «Атлетико» в прошедшем дерби нарушили правила 19 раз, но Альберола Рохас не дал ни одной жёлтой карточки. Это единственный матч «Атлетико» за последние 7 лет, где команда совершила 15+ фолов и не получила ни одного предупреждения.
сейчас восстанут гномы и расскажут всю правду.
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Ответ Nike of FW
"Источник — Bernabeu Digital " - выглядит как достовеный и проверенный источник =))) А если серьезно, Вар, вроде , согласно протоколу , не должен вмешиваться в показываемые ЖК ..... с какого перепугу переговры? судья вар советовал удалить ?
Как же ты жалко крутишься, как уж на сковородке)))
+1
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Ответ nurikkkk
Это вам результаты из последних Дерби... Судья Эрнандес Эрнандес впервые из последних 11 раз подошел к монитору ВАР и не поменял свое изначальное решение не назначать пенальти в ворота Атлетико после игры рукой Фелипе в своей штрафной. Игроки «Атлетико» в прошедшем дерби нарушили правила 19 раз, но Альберола Рохас не дал ни одной жёлтой карточки. Это единственный матч «Атлетико» за последние 7 лет, где команда совершила 15+ фолов и не получила ни одного предупреждения.
А откуда статистика, можно источник?
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