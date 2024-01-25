Опубликованы переговоры ВАР из матча «Реала» и «Атлетико». Де Поль фолил при наличии желтой перед победным голом, судьи не были уверены, что у него уже было предупреждение
Опубликованы переговоры судей в матче «Атлетико» – «Реал» в Кубке Испании.
В матче 1/8 финала «Реал» на выезде уступил «Атлетико» (2:4).
Журналист Jijantes Жерар Ромеро опубликовал запись переговоров судей, касающуюся возможной второй желтой карточки Родриго Де Поля – перед третьим голом «Атлетико» аргентинец, уже получивший предупреждение в этом матче, наступил на ногу Даниэлю Карвахалю.
В ходе переговоров Гильермо Куадра Фернандес и Пабло Гонсалес Фуэртес обсуждали возможную желтую карточку Де Поля в данном эпизоде. При этом арбитры не были уверены в том, получил ли Де Поль предупреждение ранее в этой игре.
Напомним, из-за утечек переговоров судей Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) обратилась в Гражданскую гвардию Испании, а также начала внутреннее расследование. Ранее было опубликовано несколько аудиозаписей переговоров арбитров с матча «Реал» – «Альмерия» (3:2).
Изображение: кадр из трансляции
Судья Эрнандес Эрнандес впервые из последних 11 раз подошел к монитору ВАР
и не поменял свое изначальное решение не назначать пенальти в ворота Атлетико после игры рукой Фелипе в своей штрафной.
Игроки «Атлетико» в прошедшем дерби нарушили правила 19 раз, но Альберола Рохас не дал ни одной жёлтой карточки.
Это единственный матч «Атлетико» за последние 7 лет, где команда совершила 15+ фолов и не получила ни одного предупреждения.
Чего? Это официальный большой турнир или дворовая лига?