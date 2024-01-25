Опубликованы переговоры ВАР из матча «Реала» и «Атлетико». Де Поль фолил при наличии желтой перед победным голом, судьи не были уверены, что у него уже было предупреждение

Опубликованы переговоры судей в матче «Атлетико» – «Реал» в Кубке Испании.

В матче 1/8 финала «Реал» на выезде уступил « » (2:4).

Журналист Jijantes Жерар Ромеро опубликовал запись переговоров судей, касающуюся возможной второй желтой карточки – перед третьим голом « » аргентинец, уже получивший предупреждение в этом матче, наступил на ногу Даниэлю Карвахалю.

В ходе переговоров и Пабло Гонсалес Фуэртес обсуждали возможную желтую карточку Де Поля в данном эпизоде. При этом арбитры не были уверены в том, получил ли Де Поль предупреждение ранее в этой игре.

Напомним, из-за утечек переговоров судей Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) обратилась в Гражданскую гвардию , а также начала внутреннее расследование. Ранее было опубликовано несколько аудиозаписей переговоров арбитров с матча « » – «Альмерия» (3:2).

Изображение: кадр из трансляции