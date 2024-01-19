Экс-судья Итурральде считает, что Де Поль должен был получить 2-ю желтую за наступ на ногу Карвахалю: «За такое предусмотрено предупреждение»

Теги Реал Мадрид Атлетико судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Коке Даниэль Карвахаль Родриго Де Поль Гильермо Куадра Фернандес Футбол

Родриго Де Поль мог быть удален в матче «Атлетико» – «Реал» (4:2).

Бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что полузащитник «матрасников» должен был получить вторую желтую карточку за то, что на 98-й минуте игры Кубка Испании наступил на ногу защитнику «Мадрида» Даниэлю Карвахаля. Вскоре после этого эпизода «Атлетико» забил третий гол.

«Если он наступил на ногу, то да [это удаление]. Сначала был фол Коке, который Гильермо Куадра Фернандес не свистнул, а затем наступ Де Поля. За такое действие предусмотрено предупреждение», – считает Итурральде Гонсалес.

Фото: скриншот трансляции

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27 комментариев
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Ответ madaev
Ну тут соглашусь, но судья практически не свистел в этой игре, так что
Атлетико играл очень грязно. Как минимум 1 удаление у Атлетико должно было быть, но судья неохотно давал ЖК игрокам Атлетико.
+25
-9
+16
Ответ Санёк Вертинский
Сериал "Реал-Мадридские сопли" . Продолжение следует...
Ты видимо забыл таблетки принять. Причем здесь сериал, если объективно Де Поль точно наиграл на вторую желтую карточку. Тут при просмотре Вара можно прямую красную давать за такой наступ.
+16
-5
+11
Ну тут соглашусь, но судья практически не свистел в этой игре, так что
+11
-3
+8
Гимараеша за такое не удалили в матче Сити и у него к тому моменту была жк
+2
-1
+1
Я так считал еще вчера). А так да - судья с самого начала дозволил грубость. И, как в старом анекдоте, «вот тут то масть и покатила» матрасам
+1
0
+1
с другой стороны , это бывший судья. возможно не знающих современных трактовок.
+1
0
+1
Личного тело хранителя Месси хотите удалить?
+2
-1
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Ответ КвамеБраунович Русь
Ты видимо забыл таблетки принять. Причем здесь сериал, если объективно Де Поль точно наиграл на вторую желтую карточку. Тут при просмотре Вара можно прямую красную давать за такой наступ.
Часто ли ты видел прямые красные за наступ? Я вот даже желтой не припомню
+2
-1
+1
Ответ Benjamin
Подождите, по версии мадридских фанов этот судья же фанат Барселоны, так почему же тут в пользу Реала трактует?
Вот 🙈🙈🙈😃😃😃Клоун привет ты уволен находи в Барселоне свою шайку🤗😃
+2
-2
0
Ответ КвамеБраунович Русь
Ты видимо забыл таблетки принять. Причем здесь сериал, если объективно Де Поль точно наиграл на вторую желтую карточку. Тут при просмотре Вара можно прямую красную давать за такой наступ.
Красную 😐
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