Экс-судья Итурральде считает, что Де Поль должен был получить 2-ю желтую за наступ на ногу Карвахалю: «За такое предусмотрено предупреждение»
Родриго Де Поль мог быть удален в матче «Атлетико» – «Реал» (4:2).
Бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что полузащитник «матрасников» должен был получить вторую желтую карточку за то, что на 98-й минуте игры Кубка Испании наступил на ногу защитнику «Мадрида» Даниэлю Карвахаля. Вскоре после этого эпизода «Атлетико» забил третий гол.
«Если он наступил на ногу, то да [это удаление]. Сначала был фол Коке, который Гильермо Куадра Фернандес не свистнул, а затем наступ Де Поля. За такое действие предусмотрено предупреждение», – считает Итурральде Гонсалес.
Фото: скриншот трансляции
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