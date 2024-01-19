«Реал» считает, что его и «Атлетико» судили по разным критериям, что повлияло на матч. «Мадрид» продолжит жаловаться на судейство руководителям испанского футбола
«Реал» недоволен судейством в матче Кубка Испании с «Атлетико» (2:4).
По информации Marca, «Мадрид» считает, что работа Гильермо Куадры Фернандеса повлияла на ход матча. По мнению «Реала», «сливочных» и «матрасников» судили по разным критериям.
«Реал» намерен продолжить жаловаться на судейство испанских арбитров, как сделал это в прошлую субботу. На прошлой неделе «Мадрид» выразил недовольство судейством исполняющему обязанности главы Королевской испанской футбольной федерации Педро Роче и главе судей Медине Канталехо.
Клубное ТВ «Реала» назвало предвзятым судейство в матче с «Атлетико»: «Легализованная охота на игроков «Мадрида» невыносима»
Серия 286-ая 🤣
Хм.....
Более комичной ситуации в футболе не существует.
Реал когда-нибудь научится достойно проигрывать вообще?
Когда побеждает Барса, хейтеры Барсы/глоры Реала ноют про судей.
Это у них в крови.
1. Кубок в прошлом сезоне.
Атлетико вел 1-0, опасная атака, сбивают на линии штрафной Корреа, Себальосу вторую желтую не дают, зато потом сразу же дают 2 желтые Савичу, Реал в большинстве сравнивает и далее добивает 3-1
2. В чемпионате прошлого сезона во втором круге, Рюдигер упал от маленького Корреа, который еле-еле задел после очередных провокаций так, как будто его Тайсон вырубил. Корреа дали прямую красную.
Ну и все помнят судейство Реала и Атлетико в финалах ЛЧ, где Рамосу можно забивать из офсайда
С начала сезона ноют о судьях. Вот откуда такие беспроигрышные серии берутся. Этот порочный круг замкнулся
"Мы не обсуждаем судейство"
"Мы не зовем дважды"
🤣🤣🤣
Так может пора проверь сам Реал
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