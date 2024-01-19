«Реал» считает, что его и «Атлетико» судили по разным критериям, что повлияло на матч. «Мадрид» продолжит жаловаться на судейство руководителям испанского футбола

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании судьи Гильермо Куадра Фернандес Футбол

«Реал» недоволен судейством в матче Кубка Испании с «Атлетико» (2:4).

По информации Marca, «Мадрид» считает, что работа Гильермо Куадры Фернандеса повлияла на ход матча. По мнению «Реала», «сливочных» и «матрасников» судили по разным критериям.

«Реал» намерен продолжить жаловаться на судейство испанских арбитров, как сделал это в прошлую субботу. На прошлой неделе «Мадрид» выразил недовольство судейством исполняющему обязанности главы Королевской испанской футбольной федерации Педро Роче и главе судей Медине Канталехо.

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68 комментариев
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но Реал ведь не жалуется на судейство и выше этого?
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"Реал - это Королевский клуб! Мы никогда не жалуемся на судейство! Мы выше этого!".
Серия 286-ая 🤣
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Реал Мадрид недоволен судейством....

Хм.....

Более комичной ситуации в футболе не существует.
+57
-16
+41
Чего они не жаловались когда судьи помогали им в матчах ЛЧ?
+43
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+33
У Винисиуса не пошла игра все расисты, Реал проигрывает матч судьи виноваты. Классика)
+34
-3
+31
Какой же кринж...

Реал когда-нибудь научится достойно проигрывать вообще?
+29
-2
+27
Кто бы сомневался.
+21
-3
+18
Постоянное давление на судей через прессу и в кабинетах, для чего себя так позорить? Тем более ни одной фатальной ошибки, от судей, в матче не было.
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0
+17
не стыдно интересно болелам реала ???
+13
-3
+10
Ответ SaH4r.
но Реал ведь не жалуется на судейство и выше этого?
Вы не понимаете, это другое (с)
+11
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+9
Ответ Zidan GOAT
Комментарий скрыт
так судья вчера как только не помогал реалу, но извините, Атлетико был лучше
+14
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Реал жалуется на судей, мыши жалуются на сыр, пчелы жалуются на мёд, рокеры жалуются на наркотики
+10
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+7
Верните Атлетико украденную ЛЧ, позорища
+12
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+7
так реал +судьи = братство же.
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Они теперь так после каждого поражения собираются жаловаться?) Было бы хорошо, если бы все команды, наряду с жалобами на судейство, также отмечали бы ради объективности и ошибки в свою пользу. А то, как проиграли, сразу судьи виноваты первыми.
+6
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Когда проигрывает Реал, они ноют про судей.
Когда побеждает Барса, хейтеры Барсы/глоры Реала ноют про судей.
Это у них в крови.
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Да вы совсем уже с сума сошли что-ли???? Ревл же сам судейский клуб, перес покупает судей, а тут они начали ныть.
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Одно нытье в последнее время от Реала.
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0
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В финале 2016 года?
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Ответ Zidan GOAT
Комментарий скрыт
Какая же ты #####, прости Господи)
+7
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+6
Напомню только некоторые спорные моменты в последних матчах между Атлетико и Реалом
1. Кубок в прошлом сезоне.
Атлетико вел 1-0, опасная атака, сбивают на линии штрафной Корреа, Себальосу вторую желтую не дают, зато потом сразу же дают 2 желтые Савичу, Реал в большинстве сравнивает и далее добивает 3-1
2. В чемпионате прошлого сезона во втором круге, Рюдигер упал от маленького Корреа, который еле-еле задел после очередных провокаций так, как будто его Тайсон вырубил. Корреа дали прямую красную.

Ну и все помнят судейство Реала и Атлетико в финалах ЛЧ, где Рамосу можно забивать из офсайда
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Это уже за гранью))
С начала сезона ноют о судьях. Вот откуда такие беспроигрышные серии берутся. Этот порочный круг замкнулся
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После каждого поражения бегут к кому-то жаловаться
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Чего? Реал совсем берега попутал даже барса не жаловалась на судьёй или другие клубы.
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фуу позориться реал опять. В принципе нормально.
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Мерзкие нытики,поражения абсолютно по делу ,Реалу ничего не остаётся кроме как ныть и необоснованно жаловаться!!!!
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"Мы не ноем"
"Мы не обсуждаем судейство"
"Мы не зовем дважды"
🤣🤣🤣
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Нормально так. Реал жалуется на судейство и обвиняет что их за суживают. А судят Барсу за воздействие на судей.
Так может пора проверь сам Реал
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Как ковалась "история" судейского проекта имени франко
https://i.ibb.co/FKh8LnB/IMG-20230710-023059.jpg
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неожиданно...
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