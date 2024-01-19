«Реал» считает, что его и «Атлетико» судили по разным критериям, что повлияло на матч. «Мадрид» продолжит жаловаться на судейство руководителям испанского футбола

«Реал» недоволен судейством в матче Кубка Испании с «Атлетико» (2:4).

По информации Marca, «Мадрид» считает, что работа повлияла на ход матча. По мнению «Реала», «сливочных» и «матрасников» судили по разным критериям.

«Реал» намерен продолжить жаловаться на судейство испанских арбитров, как сделал это в прошлую субботу. На прошлой неделе «Мадрид» выразил недовольство судейством исполняющему обязанности главы Королевской испанской футбольной федерации Педро Роче и главе судей Медине Канталехо.

Клубное ТВ «Реала» назвало предвзятым судейство в матче с «Атлетико»: «Легализованная охота на игроков «Мадрида» невыносима»