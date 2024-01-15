«Посланием миру о том, что Палестина существует, должны стать наши матчи и присутствие на Кубке Азии. На нас лежит большая ответственность». Тренер сборной о турнире

Тренер сборной Палестины Макрам Дабуб рассказал о сигнале, который посылает миру.

«Все сосредоточены на новостях и происходящем, но даже в этом случае внутри каждого из нас, от представителей тренерского штаба до футболистов, есть послание, которое мы должны донести до всего мира.

На нас лежит большая ответственность, ведь мы выступаем послами палестинского футбола и всей Палестины.

Наши матчи, наше присутствие, то, чего мы добьемся на Кубке Азии, должны стать посланием всему миру о том, что существует», – заявил Дабуб.