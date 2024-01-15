«Посланием миру о том, что Палестина существует, должны стать наши матчи и присутствие на Кубке Азии. На нас лежит большая ответственность». Тренер сборной о турнире

Теги Кубок Азии Сборная Палестины по футболу Политика Футбол

Тренер сборной Палестины Макрам Дабуб рассказал о сигнале, который посылает миру.

«Все сосредоточены на новостях и происходящем, но даже в этом случае внутри каждого из нас, от представителей тренерского штаба до футболистов, есть послание, которое мы должны донести до всего мира.

На нас лежит большая ответственность, ведь мы выступаем послами палестинского футбола и всей Палестины.

Наши матчи, наше присутствие, то, чего мы добьемся на Кубке Азии, должны стать посланием всему миру о том, что Палестина существует», – заявил Дабуб.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лучше просто играть в футбол.
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий