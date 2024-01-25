Рональд Араухо: «Хотим, чтобы Хави остался в «Барсе». Мы им очень довольны, он нам помог»

Рональд Араухо поддержал Хави после вылета «Барселоны» из Кубка Испании.

Каталонцы проиграли «Атлетику» (2:4) в 1/4 финала и завершили выступление в турнире.

«Будущее Хави зависит от руководства клуба, мы не можем вмешиваться.

Но поверьте, мы очень довольны тренером. Он нам очень помог, и мы хотим, чтобы он остался», – заявил защитник «Барселоны».

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