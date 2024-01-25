Рональд Араухо: «Хотим, чтобы Хави остался в «Барсе». Мы им очень довольны, он нам помог»

Теги Барселона Хави Ла Лига Кубок Испании Рональд Араухо Футбол

Рональд Араухо поддержал Хави после вылета «Барселоны» из Кубка Испании.

Каталонцы проиграли «Атлетику» (2:4) в 1/4 финала и завершили выступление в турнире.

«Будущее Хави зависит от руководства клуба, мы не можем вмешиваться.

Но поверьте, мы очень довольны тренером. Он нам очень помог, и мы хотим, чтобы он остался», – заявил защитник «Барселоны».

Хави после вылета из Кубка: «Если «Барса» не будет конкурентоспособна, будет нормально, если я уйду. Нужно сосредоточиться на Ла Лиге и ЛЧ»

Вылет «Барсы» из Кубка: Хави провалил задачу-минимум. Наказали братья Уильямсы

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ JENNINGS
Вчера на ветках матча многие болельщики «Барселоны» спрашивали, когда и во сколько играет «Мадрид» в Кубке) Ну что, ребят, с кем и во сколько там «Барса» играет в полуфинале Кубка Короля?) Я с нетерпением жду матча )))
О кто тут у нас. Сам главный лицемер Спортса собственной персоной. Обладатель титулов «переобувальщик года» и «удалитель минусовых комментов года»))
+1
0
+1
Ответ Ramin Mamedov
еще бы вы не были недовольны сам Араухо - один из худших защитников этого сезона, но неприкосновенный Роберто уже минимум лет 5 как не должен играть в Барсе, а сейчас он капитан.
А кого ставить в центр? Косячника Кюнде или вечно поломанных Мартинеса и Кристенсена? От хорошей жизни вчера вчера вместо датчанина 17-летний пацан вышел?
+1
-1
0
Ответ доломит
да понятно чем они доволны - Хави мягкий и не требует от футболистов пахать. почти все игроки сдали за время прибывания Хави в клубе. сравнить того же Араухо в прошлом сезоне и этом, это же пропасть. игроки отбывают номер, получают зарплату на карточку и кайфуют у моря. посмотреть только на тех кто пришел в клуб - это или сбитые летчики или игроки которые пришли доигрывать под конец карьеры
У тебя логика поломана полностью.
посмотреть только на тех кто пришел в клуб - это или сбитые летчики или игроки которые пришли доигрывать под конец карьеры (с)
Причем тут Хави? Хави бы хотел работать с Кейном, с Беллингемом, с Райсом и т.д. Только денег у Барселоны нет и если придет новый тренер денег всё равно не появится.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий