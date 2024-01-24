Защитник «Факела» Магаль о Fan ID: «Ничего страшного не вижу, для чего-то эта система нужна, наверное, если ее сделали. В Воронеже приходит достаточно много болельщиков»

Теги премьер-лига Россия болельщики Факел Руслан Магаль Чемпионат.com Fan ID Футбол

Защитник «Факела» Руслан Магаль не видит проблемы во введении Fan ID в Мир РПЛ.

«В Воронеже даже с этой ситуацией достаточно много болельщиков приходят и болеют. Ничего страшного в этом не вижу. Наверное, если сделали эту систему, то для чего-то она нужна.

Точно не «Факелу» жаловаться на то, что у нас маленькая посещаемость. В другие города тоже много болельщиков приезжает, хотелось бы поблагодарить их за это. Мы это ценим! На выезде чувствуем себя как дома», – сказал Магаль.

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21 комментарий
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Ключевое слово - Наверное.
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"Наверное, если сделали эту систему, то для чего-то она нужна"

Там наверху виднее, не дураки сидят. Главное сидеть тихо и не бухтеть.
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Поход на футбол - это досуг, развлечение. Это не работа, где у тебя з/п, отпуска и т.д.
Воронеж (при всём моём уважении) - это не Москва, где у тебя 100 тыс вариантов проведения досуга.
Когда в твоём городе игра местного фк - это одно из немногих стоящих мест, куда реально можно сходить с семьёй - конечно, многие оформят фан уйди
Но а в остальном я не вижу ни одного повода для его получения. На каком основании я должен бегать по МФЦ, заходить на гос.услуги, чтобы (о Боже) всего лишь сходить на футбол?! ТВ, бары - к моим услугам
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Так для чего она нужна-то?))
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Ответ JENNINGS
Поход на футбол - это досуг, развлечение. Это не работа, где у тебя з/п, отпуска и т.д. Воронеж (при всём моём уважении) - это не Москва, где у тебя 100 тыс вариантов проведения досуга. Когда в твоём городе игра местного фк - это одно из немногих стоящих мест, куда реально можно сходить с семьёй - конечно, многие оформят фан уйди Но а в остальном я не вижу ни одного повода для его получения. На каком основании я должен бегать по МФЦ, заходить на гос.услуги, чтобы (о Боже) всего лишь сходить на футбол?! ТВ, бары - к моим услугам
Ну что ты за чушь несешь? По твоему, в Воронеже нет баров, ресторанов и театров? в какие такие места москвичи вместо футбола ходят, расскажи ка мне? Смешно читать жалкие оправдания москвичей, почему они в 20 миллионом городе не могут 10к собрать на трибунах. Все москвичи в большой театр ходят вместо футбола? Или куда? В Питере видимо кроме футбола сходить некуда, раз там всегда битком трибуны? Такие вы смешные 😁
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Воронеж, надо признать, тут стоит особняком. Там на столько любят команду, что плевать им на эти Фануйди. Даже не заморачиваются.
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Ответ JENNINGS
Поход на футбол - это досуг, развлечение. Это не работа, где у тебя з/п, отпуска и т.д. Воронеж (при всём моём уважении) - это не Москва, где у тебя 100 тыс вариантов проведения досуга. Когда в твоём городе игра местного фк - это одно из немногих стоящих мест, куда реально можно сходить с семьёй - конечно, многие оформят фан уйди Но а в остальном я не вижу ни одного повода для его получения. На каком основании я должен бегать по МФЦ, заходить на гос.услуги, чтобы (о Боже) всего лишь сходить на футбол?! ТВ, бары - к моим услугам
Я не живу в Воронеже, но уверен, что там кроме футбола сходить точно есть куда, как никак это город миллионник и для каждого из слоёв населения найдётся свой досуг
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Зашел сюда чисто для того, чтобы почитать оправдания масквичей, почему в 20 миллионом городе на московские клубы с трудом 10к набирается) конечно же, просто все москвичи заняты по театрам)
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Ответ Заяцволк
Слушайте, а по идее смысл сейчас есть в этом ФанИд. Там же украинцы (их воинствующая часть) уже понимают, что проиграли, поэтому опускаются до диверсий - то склад какой-то подожгут, то железную дорогу сломают и т.п. Следовательно, и на стадион могли бы проникнуть такие персонажи, поэтому с ФанИд наверное поспокойнее, разве нет ? Ну я всё равно не буду оформлять конечно же, но пришедшим на стадион по идее должно быть спокойнее
А на хоккей, баскетбол,на просто музыкальный концерт,они не могут проникнуть,ведь там нет фан айди?!
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Ответ Lindeman
Я не живу в Воронеже, но уверен, что там кроме футбола сходить точно есть куда, как никак это город миллионник и для каждого из слоёв населения найдётся свой досуг
Так масквичи же думают, что кроме Москвы нигде баров и театров нет) остальная Россия только на футбол может сходить развлечься) чаще всего, это пишут «москвичи» из Подольска)))
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Вот бы у магаля отобрали фанайди и посмотрели бы мы на тебя как выглядит для него это "ничего страшного"
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Ответ Заяцволк
Слушайте, а по идее смысл сейчас есть в этом ФанИд. Там же украинцы (их воинствующая часть) уже понимают, что проиграли, поэтому опускаются до диверсий - то склад какой-то подожгут, то железную дорогу сломают и т.п. Следовательно, и на стадион могли бы проникнуть такие персонажи, поэтому с ФанИд наверное поспокойнее, разве нет ? Ну я всё равно не буду оформлять конечно же, но пришедшим на стадион по идее должно быть спокойнее
а досмотр на входе без фан айди? Ересь какая то
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Ответ Spartakus1984
А на хоккей, баскетбол,на просто музыкальный концерт,они не могут проникнуть,ведь там нет фан айди?!
И туда могут конечно, там особенно бдительными надо быть. Я вот на концерт взял билет, опасно будет, меня, например, на прошлом концерте вообще никак не проверяли
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Ответ Заяцволк
Слушайте, а по идее смысл сейчас есть в этом ФанИд. Там же украинцы (их воинствующая часть) уже понимают, что проиграли, поэтому опускаются до диверсий - то склад какой-то подожгут, то железную дорогу сломают и т.п. Следовательно, и на стадион могли бы проникнуть такие персонажи, поэтому с ФанИд наверное поспокойнее, разве нет ? Ну я всё равно не буду оформлять конечно же, но пришедшим на стадион по идее должно быть спокойнее
А как фанайди может уберечь от потенциальных украинских (афганских/суринамских) диверсантов? Это же инструмент пост-контроля.
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Ответ Петроград
А как фанайди может уберечь от потенциальных украинских (афганских/суринамских) диверсантов? Это же инструмент пост-контроля.
Точно пост-контроля?
В чём ирония про национальность диверсантов?
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Ответ Всё знаю
Так для чего она нужна-то?))
Ну, для чего-то эта система нужна, наверное
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