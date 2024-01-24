Защитник «Факела» Магаль о Fan ID: «Ничего страшного не вижу, для чего-то эта система нужна, наверное, если ее сделали. В Воронеже приходит достаточно много болельщиков»
Защитник «Факела» Руслан Магаль не видит проблемы во введении Fan ID в Мир РПЛ.
«В Воронеже даже с этой ситуацией достаточно много болельщиков приходят и болеют. Ничего страшного в этом не вижу. Наверное, если сделали эту систему, то для чего-то она нужна.
Точно не «Факелу» жаловаться на то, что у нас маленькая посещаемость. В другие города тоже много болельщиков приезжает, хотелось бы поблагодарить их за это. Мы это ценим! На выезде чувствуем себя как дома», – сказал Магаль.
Там наверху виднее, не дураки сидят. Главное сидеть тихо и не бухтеть.
Воронеж (при всём моём уважении) - это не Москва, где у тебя 100 тыс вариантов проведения досуга.
Когда в твоём городе игра местного фк - это одно из немногих стоящих мест, куда реально можно сходить с семьёй - конечно, многие оформят фан уйди
Но а в остальном я не вижу ни одного повода для его получения. На каком основании я должен бегать по МФЦ, заходить на гос.услуги, чтобы (о Боже) всего лишь сходить на футбол?! ТВ, бары - к моим услугам
В чём ирония про национальность диверсантов?