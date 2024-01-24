Защитник «Факела» Магаль о Fan ID: «Ничего страшного не вижу, для чего-то эта система нужна, наверное, если ее сделали. В Воронеже приходит достаточно много болельщиков»

Защитник «Факела» Руслан Магаль не видит проблемы во введении Fan ID в Мир РПЛ.

«В Воронеже даже с этой ситуацией достаточно много болельщиков приходят и болеют. Ничего страшного в этом не вижу. Наверное, если сделали эту систему, то для чего-то она нужна.

Точно не « » жаловаться на то, что у нас маленькая посещаемость. В другие города тоже много болельщиков приезжает, хотелось бы поблагодарить их за это. Мы это ценим! На выезде чувствуем себя как дома», – сказал .