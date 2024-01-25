Александр Мостовой: «Спартак» минимум должен идти в тройке, а то и бороться за чемпионство, но Абаскаль лишь пятый. Без Промеса и Бабича были бы еще ниже»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Квинси Промес Срджан Бабич Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой назвал Промеса и Бабича китами, на которых держится «Спартак».

«Спартак» – второй по финансовым возможностям клуб после «Зенита». У красно-белых есть все средства для того, чтобы создать команду, которая будет выигрывать несколько чемпионств подряд. Но из года в год этого не происходит. Для такого большого клуба пара трофеев за 20 лет – очень мало.

Даже сейчас у «Спартака» состав, который минимум должен идти в тройке, а то и бороться за чемпионство. Но Абаскаль вместе с этими игрокам идет лишь пятым.

Промес и Бабич – два кита, на которых сейчас держится «Спартак». Без них были бы еще ниже», – заявил бывший игрок «Спартака» и «Сельты».

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12 комментариев
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Промес и Бабич – два кита, на которых сейчас держится «Спартак». Без них были бы еще ниже»

Это гениально. А Ливерпуль без Салаха и Ван Дейка был бы ниже. Команда играет хуже без ведущих игроков оказывается. Диплом тренера этому гению.
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До 3 места 2 очка. Уже с утра поддатый что ли.
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А Зенит без Вендела и Кассьерры был бы ниже
А Краснодар без Сперцяна и Кордобы
А Динамо без Тюкавина
А ЦСКА без Файзуллаева
А Локомотив без Глушенкова
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Ответ ОттоДракула
До 3 места 2 очка. Уже с утра поддатый что ли.
так каждый чемпионат и говорят: мы же рядом
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"А умел бы чеканить нормально, шел бы первым" - добавил Мостовой.
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Без них кто бы чеканил мяч?
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Если б без вратарей играл Абаскаль, то «Спартак» вообще бы вылетел давным-давно! :-)
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Во всяком деле личности определяют все,в науке,спорте,в космонавтике, в революции.Серые массы не определяют ни чего.
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Вот поэтому иметь надо не 10 посредственных в центре игроков,а на эти деньги хотя бы двух.По зарплатами это о будет не дороже,у 10 даже более чем у двух.
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Кто вещает под именем А.Мостовой? Пора поменять персонажа..
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Если убрать сильных игроков, команда будет играть хуже. Великие мысли великих людей.
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