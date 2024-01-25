Александр Мостовой: «Спартак» минимум должен идти в тройке, а то и бороться за чемпионство, но Абаскаль лишь пятый. Без Промеса и Бабича были бы еще ниже»
Александр Мостовой назвал Промеса и Бабича китами, на которых держится «Спартак».
«Спартак» – второй по финансовым возможностям клуб после «Зенита». У красно-белых есть все средства для того, чтобы создать команду, которая будет выигрывать несколько чемпионств подряд. Но из года в год этого не происходит. Для такого большого клуба пара трофеев за 20 лет – очень мало.
Даже сейчас у «Спартака» состав, который минимум должен идти в тройке, а то и бороться за чемпионство. Но Абаскаль вместе с этими игрокам идет лишь пятым.
Промес и Бабич – два кита, на которых сейчас держится «Спартак». Без них были бы еще ниже», – заявил бывший игрок «Спартака» и «Сельты».
Это гениально. А Ливерпуль без Салаха и Ван Дейка был бы ниже. Команда играет хуже без ведущих игроков оказывается. Диплом тренера этому гению.
А Краснодар без Сперцяна и Кордобы
А Динамо без Тюкавина
А ЦСКА без Файзуллаева
А Локомотив без Глушенкова