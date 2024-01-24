Мостовой об Угальде и «Спартаке»: «14 млн – слишком дорого, нет смысла переплачивать. Но не удивлюсь, если так и произойдет. Кто только к нам не приезжал – покупали задорого, продавали по дешевке»

Теги Спартак высшая лига Нидерланды Твенте премьер-лига Россия Александр Мостовой Манфред Угальде Футбол

Александр Мостовой не советует «Спартаку» переплачивать за форварда «Твенте».

«У Манфреда Угальде достаточно хорошая статистика для 21-летнего игрока. Но все дело упирается в финансы.

Если бы мне сказали, что «Спартак» заплатит за него 4 млн евро, я бы сказал, что это хороший трансфер. Но 14 млн? Это слишком дорого. Нет смысла переплачивать столько денег.

Но я не удивлюсь, если так и произойдет. Кто только к нам не приезжал, все фамилии и не вспомнишь. Покупали задорого, продавали по дешевке», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Угальде в «Спартаке» может получать 2 млн евро в год без учета бонусов (Metaratings)

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17 комментариев
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В футболе все уже давно придумано, поэтому какая разница за 4 миллиона игрок или за 14.
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Ответ sp.msk.86
Интересно, он нарезку посмотрел? На основании чего он этот вывод сделал?)
нарезки смотрят те кто в футбол не играл, а Мост по одной фамилии и клубу может об игроке всё рассказать.
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Ответ Oleg Olegov
В футболе все уже давно придумано, поэтому какая разница за 4 миллиона игрок или за 14.
Главное, чтоб чеканить умел🤓
+7
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+5
Думаю, Мостовой даже не знает, кто такой Угальде.
+4
-2
+2
Молодой талант, который поедет к нам, а не , допустим в Дортмунд , дешевле 10-12 не поедет ; Мостовой конечно , очень сильный аналитик
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За 4 не продают его.
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Гений просто гений, что тут ещё сказать
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Из Мостовой вышел бы хороший футбольный агент:может подать себя,респектабельная внешность,думаю знает языки,общителен,всех и все знает,хорошая футбольная история.Да и по Угальде разумно мыслит.....Пусть пообщается с Амаралом:читал что у него все прибыльно получается....
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За 4 даже Тикнизяна не продадут!
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Ответ sp.msk.86
Интересно, он нарезку посмотрел? На основании чего он этот вывод сделал?)
Нарезка это нарезка . Ты видел , когда перед приходом Педро Роша тоже нарезку нам представили ? Я подумал , что к нам едет преемник Пеле ... Кстати , можешь глянуть нарезку голов Сапогова . Тоже прибалдеешь .
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Ответ Геннадий
Нарезка это нарезка . Ты видел , когда перед приходом Педро Роша тоже нарезку нам представили ? Я подумал , что к нам едет преемник Пеле ... Кстати , можешь глянуть нарезку голов Сапогова . Тоже прибалдеешь .
Не знаю,я видел нарезки его игры,и вообще не восхитился ним не разу,даже сомнения возникли.Каждый видит,то что хочет видеть, наверное.Угальдо тоже не восхитил меня,если честно.Но это ничего не значит, естественно.
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