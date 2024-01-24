Мостовой об Угальде и «Спартаке»: «14 млн – слишком дорого, нет смысла переплачивать. Но не удивлюсь, если так и произойдет. Кто только к нам не приезжал – покупали задорого, продавали по дешевке»

Александр Мостовой не советует «Спартаку» переплачивать за форварда «Твенте».

«У Манфреда Угальде достаточно хорошая статистика для 21-летнего игрока. Но все дело упирается в финансы.

Если бы мне сказали, что «Спартак» заплатит за него 4 млн евро, я бы сказал, что это хороший трансфер. Но 14 млн? Это слишком дорого. Нет смысла переплачивать столько денег.

Но я не удивлюсь, если так и произойдет. Кто только к нам не приезжал, все фамилии и не вспомнишь. Покупали задорого, продавали по дешевке», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Угальде в «Спартаке» может получать 2 млн евро в год без учета бонусов (Metaratings)