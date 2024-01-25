МЛС заблокировала переход Феррейры в «Спартак». «Даллас» был готов продать форварда сборной США за 13 млн долларов
«Спартак» хотел купить американского нападающего, но переход заблокировали.
По данным The Athletic, москвичи предложили «Далласу» 13 млн долларов за форварда Хесуса Феррейру. Клуб был готов продать нападающего сборной США, сам 23-летний футболист также хотел перейти и вел переговоры со «Спартаком» об условиях контракта.
Однако МЛС заблокировала трансфер, известив о решении «Даллас» и Феррейру. Лига объяснила это тем, что «существуют риски» для американских компаний, ведущих дела с российскими. МЛС имеет право блокировать трансферы, так как все документы по ним проходят через офис лиги.
Феррейра забил 13 голов и отдал 4 результативных передачи в 29 матчах прошлого сезона МЛС. Статистика нападающего – здесь.