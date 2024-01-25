МЛС заблокировала переход Феррейры в «Спартак». «Даллас» был готов продать форварда сборной США за 13 млн долларов

Теги Спартак МЛС ФК Даллас премьер-лига Россия возможные трансферы Политика Хесус Феррейра Футбол

«Спартак» хотел купить американского нападающего, но переход заблокировали.

По данным The Athletic, москвичи предложили «Далласу» 13 млн долларов за форварда Хесуса Феррейру. Клуб был готов продать нападающего сборной США, сам 23-летний футболист также хотел перейти и вел переговоры со «Спартаком» об условиях контракта.

Однако МЛС заблокировала трансфер, известив о решении «Даллас» и Феррейру. Лига объяснила это тем, что «существуют риски» для американских компаний, ведущих дела с российскими. МЛС имеет право блокировать трансферы, так как все документы по ним проходят через офис лиги.

Феррейра забил 13 голов и отдал 4 результативных передачи в 29 матчах прошлого сезона МЛС. Статистика нападающего – здесь.

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35 комментариев
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Американец в российском футбольном клубе сейчас, ппц сюжеты ))
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+30
Ответ Сергей Ефимов
Американец в российском футбольном клубе сейчас, ппц сюжеты ))
Может он кого-то расчленил, тогда такой переход вполне адекватен
+29
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+21
Ответ Сергей Ефимов
Американец в российском футбольном клубе сейчас, ппц сюжеты ))
полная КХЛ и ВТБ американцев так-то
+8
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+8
Бред какой-то, куча СА хоккеистов и баскетболистов играет, и ничего
+8
-2
+6
Даже пиндосы участвуют в заговоре против Спартака.
+6
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+4
Феррейра к нам не приедет
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Ответ Victor Pavlovuch
Вот смотрю за какие деньги Спартак покупает неизвестных игроков понимаю - не быть ему чемпионом ещё лет 20! Идёт не усиление команды , а просто распил денег ! Более раскрученные игроки продаются за деньги в раза два или три меньше чем непонятный американец! Новая метла , а замашки старые - себе и только себе, а футбол до лампочки,!
А можно примеры "дешевых раскрученных"?
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Ответ Ярик01
Может он кого-то расчленил, тогда такой переход вполне адекватен
Кстати, годный лайфхак для него. Сейчас легонько жену толкнет в плечо - и отпустят на все 4 стороны
+4
-2
+2
Ответ Данко Лазович
Можно долго еще заниматься трансферами, которые не в состоянии провернуть))
Интересная стратегия, конечно. Возможно, на самом деле расставаться с деньгами совсем не хочется, но нужно сымитировать активность.
+3
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Не в данной ситуации.
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Ответ kazbek.sultanbek
Бред какой-то, куча СА хоккеистов и баскетболистов играет, и ничего
И ничего )
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Ответ Сергей Ефимов
Американец в российском футбольном клубе сейчас, ппц сюжеты ))
Невероятные приключения американца в РПЛ.
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Сами американцы аполитичны к нам , но какая нибудь блоха обязательно встрянет.
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Ответ Margor
Непонимаю а какие риски? Америка продолжает покупать у РФ например уран. бред какой то
Получая разрешение на конкретные импортные операции в госкомиссии. "Например".
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Ответ kazbek.sultanbek
Бред какой-то, куча СА хоккеистов и баскетболистов играет, и ничего
За них платить не надо юридическим лицам, они приезжают и заключают контракты
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Ответ kazbek.sultanbek
Бред какой-то, куча СА хоккеистов и баскетболистов играет, и ничего
Ну они ни из МЛС. Это видимо как АЯКС и Сперцян.
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Ответ Владислав88
Нефиг вообще кого-либо з-а деньги покупать в чемпионат водокачки, своих самое время выращивать. Зенит маразмом полным занимается с такими трансферами. Извне только тренеров брать надо молодых и перспективных как Шварц, Личка и Абаскаль, они хорошо молодёжь прокачивать умеет, в отлиичие от наших физруков-сыкунов
Толсто.
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а разве были на это шансы?
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Ответ Сергей Ефимов
Американец в российском футбольном клубе сейчас, ппц сюжеты ))
ага, готовый анекдот
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свобода... клоуны....
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Ответ Сергей Ефимов
Американец в российском футбольном клубе сейчас, ппц сюжеты ))
В хоккее же приезжают, даже гражданство получают, бордовый паспорт в подарок к контракту
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Можно долго еще заниматься трансферами, которые не в состоянии провернуть))
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Непонимаю а какие риски? Америка продолжает покупать у РФ например уран. бред какой то
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заговоры от Зенита вышли на новый уровень
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Правильно, Хесус в Спартаке уже есть, зачем два?
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Больше половины игроков нашей баскетбольной лиги втб американцы. И никаких проблем.
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