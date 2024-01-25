МЛС заблокировала переход Феррейры в «Спартак». «Даллас» был готов продать форварда сборной США за 13 млн долларов

«Спартак» хотел купить американского нападающего, но переход заблокировали.

По данным The Athletic, москвичи предложили « » 13 млн долларов за форварда . Клуб был готов продать нападающего сборной США, сам 23-летний футболист также хотел перейти и вел переговоры со « » об условиях контракта.

Однако МЛС заблокировала трансфер, известив о решении «Даллас» и Феррейру. Лига объяснила это тем, что «существуют риски» для американских компаний, ведущих дела с российскими. МЛС имеет право блокировать трансферы, так как все документы по ним проходят через офис лиги.

Феррейра забил 13 голов и отдал 4 результативных передачи в 29 матчах прошлого сезона МЛС. Статистика нападающего – здесь.