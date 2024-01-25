36-летний Глушаков о будущем: «Люди играют и в 37, и в 38: Модрич, Криштиану, Месси. Это иллюзии, что ставка только на молодежь»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Денис Глушаков Матч ТВ Футбол

Денис Глушаков привел в пример Месси и Роналду, говоря о своем возрасте.

Сейчас 36-летний полузащитник находится на сборах вместе с «Ростовом».

– Как ваше самочувствие?

– Вообще я ожидал худшего. Все-таки пауза была большая, я застал пляжный футбол, поиграл везде, даже в Медиалиге. Думал, буду выглядеть похуже.

Видимо, хорошо подготовился к сборам, потому что была договоренность с Валерием Георгиевичем, что поеду. Команда играет под нагрузками, но я чувствую себя хорошо. В конце сборов всегда тяжело играть, поэтому есть к чему стремиться.

– На второй сбор остаетесь?

– Будем разговаривать с Валерием Георгиевичем сегодня вечером. Перекинемся словами. Пока в подвешенном состоянии, не знаю дальнейшую судьбу.

Но при любом итоге я благодарен «Ростову» за то, что взял меня на сборы и предоставил возможность участвовать в тренировочном процессе. Поступили, как говорится, по-земляцки. Как говорится, что-то надо отдать футболу, чтобы потом футбол что-то отдал тебе.

– Что Денис Глушаков может дать «Ростову»?

– Это уже не ко мне. Но опыт у меня есть, я видел чуть-чуть побольше, чем многие ребята в команде, постарше их. Но и на футбольном поле все равны, каждый день должны доказывать с 1-й по 90-ю минуту.

Сейчас не смотрят, молодой ты или взрослый, главное – выдерживать нагрузки, показывать игру. Это какие-то иллюзии, что ставка только на молодежь. Бывает и такое, что люди играют и в 37, и в 38. Примеров достаточно: и Модрич, и Криштиану, и Месси. Доказывать нужно все здесь и сейчас, на футбольном поле, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива».

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18 комментариев
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Модрич, Криштиану, Месси
А при чём тут Глушаков?
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Вроде как у резиновых контрацептивов гораздо меньший срок годности..
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Перечисленные хорошо играют в 37, еще и потому что они хорошо играли и в 36 и в 35. Это совершенно не относится к Глушакову.
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Молодец, удачи! Для ротации ценный игрок.
+2
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Модрич, Роналду, Месси и Глушаков в фильме "Какого хрена тут делает Глушаков?"
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Ответ dimur
Больше в спортсе.
А всё может быть. За Ростов в товарищеских матчах играет. Опыта выше крыши. Если физически потянет, то может и пригодится Карпину, как игрок ротации.
+2
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Ответ Только Крылья
врядли Месси и Криш сидят по саунам с дамами и бухают самогон)
вы не шарите, в этом и есть секрет футбольного долголетия.
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А как же костромской Спартак, правильный по его словам ромбик? Мог бы и там закончить карьеру...
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Пешком можно и до 50 ходить
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Ответ Доктор Верховцев
Модрич, Криштиану, Месси А при чём тут Глушаков?
Он просто перечислил любимых футболистов 🤣
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Ответ Amsterdam
Он еще в спорте? Я думал это он иллюзия.
Больше в спортсе.
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Ответ dr. cage
Вроде как у резиновых контрацептивов гораздо меньший срок годности..
одноразово
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