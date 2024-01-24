«Абаскаль не ноунейм. Он перспективный, неординарный, индивидуально сильный». Овчинников о тренере «Спартака»

Сергей Овчинников высоко оценил тренерские способности Гильермо Абаскаля.

«Много говорят о Гильермо Абаскале. Он перспективный европейский тренер. К нему можно относиться по-разному, но в том, что он неординарный, индивидуально сильный специалист, сомнений нет.

Он не ноунейм. Необязательно быть знаменитым футболистом, чтобы работать тренером.

По мне, делает свою работу неплохо, особенно учитывая то давление, которое всегда оказывается на тренера клуба такого уровня как « ».

Он дает определенный положительный результат, а дальше только время покажет, выиграет он что-то или нет», – сказал экс-вратарь сборной России, а ныне начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС.