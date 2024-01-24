«Абаскаль не ноунейм. Он перспективный, неординарный, индивидуально сильный». Овчинников о тренере «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сергей Овчинников Гильермо Абаскаль Футбол

Сергей Овчинников высоко оценил тренерские способности Гильермо Абаскаля.

«Много говорят о Гильермо Абаскале. Он перспективный европейский тренер. К нему можно относиться по-разному, но в том, что он неординарный, индивидуально сильный специалист, сомнений нет.

Он не ноунейм. Необязательно быть знаменитым футболистом, чтобы работать тренером.

По мне, Абаскаль делает свою работу неплохо, особенно учитывая то давление, которое всегда оказывается на тренера клуба такого уровня как «Спартак».

Он дает определенный положительный результат, а дальше только время покажет, выиграет он что-то или нет», – сказал экс-вратарь сборной России, а ныне начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС.

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38 комментариев
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Мостовой: Овчинников играл хорошо, но чеканит плохо
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-4
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Ответ Bartez1986
Мостовой: Овчинников играл хорошо, но чеканит плохо
Мостовой: Сколько голов забил этот ваш Овчинников?
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Овчинников явно не употребляет напитки вместе с Мостовым и Канчельскисом
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-3
+41
Ну, хоть кто-то из бывших игроков признаёт Гильермо.
Сергею респект за смелость.
+24
-4
+20
Овчинников? Офигеть.. если б мне кто-то сказал, что «капитан команды, бнять» окажется настолько адекватнее Мостового с Канчельскисом - не поверил бы. Респект просто.
+20
-3
+17
Сергей Иваныч разбирается
Человек после завершения игровой карьеры почти 20 лет занимается тренерской работой
Пока некоторые те же 20 лет вещают о своем былом величии
+13
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+11
Ответ seMen_SM
Овчинников? Офигеть.. если б мне кто-то сказал, что «капитан команды, бнять» окажется настолько адекватнее Мостового с Канчельскисом - не поверил бы. Респект просто.
Босс эмоциональный, но мужик он неглупый.
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Ответ Bartez1986
Мостовой: Овчинников играл хорошо, но чеканит плохо
Овчинников и в лоб дать может
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0
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Ответ seMen_SM
Овчинников? Офигеть.. если б мне кто-то сказал, что «капитан команды, бнять» окажется настолько адекватнее Мостового с Канчельскисом - не поверил бы. Респект просто.
так это давно не секрет, что Сергей Иваныч с завершением карьеры стал гораздо спокойнее и сдержаннее
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+8
"Необязательно быть знаменитым футболистом, чтобы работать тренером"
Мостовой вышел из чата.
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+7
Овчинников: Абаскаль не ноунейм,он тренер Спартака б#### !
+7
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+7
Ответ Lindeman
Овчинников и в лоб дать может
Да и матчей за Бенфику побольше сыграл
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всё правильно, Спартак показывает временами очень солидный футбол и просто сметает соперников, но нет стабильности у команды и большие перепады в результатах...
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Бывший российский футболист.
Запахло адекватностью.

Я не думал что такое возможно, но Овчинникову респект.
+7
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Ответ Bartez1986
Мостовой: Овчинников играл хорошо, но чеканит плохо
он в футбол не умеет, потому и стоял на воротах )
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наши сбитые летчики все хотят приземлиться как минимум - в Спартаке...
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у нас как всегда - "тренеришка", а потом - тренеришка оказывается классным тренером, а игрочишки так и остаются игрочишками...
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Слуцкий брал интервью у Карпина и задавал вопросы на тему: бывший футболист = хороший тренер? Ответ явно приведет в бешенство мостового
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Объективная оценка адекватного человека, не страдающего спартакофобией...
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Босс против Царя!
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да ладно Серёга??? Уважение!!!
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Зашел в профиль Иваныча - 53 года! Просто офигеть как время летит...
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Ответ Инженер Управляющий
Овчинников явно не употребляет напитки вместе с Мостовым и Канчельскисом
Если вы читали его старые интервью, то должны знать, что Босс ест один раз в день все что угодно, а остальное время выпивает большое количество "Пепси".
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Овчинникову осталось узнать смысл слова Ноунейм...
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Полностью согласен.
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"как неожиданно и приятно" (с) ))
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