Ямаль установил рекорд «Барселоны», забив в Кубке Испании в 16 лет. Он превзошел Бояна

Теги Барселона Атлетик Ла Лига Кубок Испании Боян Кркич рекорды Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль побил очередной рекорд «Барселоны».

Полузащитник забил «Атлетику» на 32-й минуте матча Кубка Испании.

В 16 лет и 195 дней он стал самым молодым автором гола в истории клуба в этом турнире.

Ямаль побил рекорд, установленный Бояном Кркичем в 17 лет и 77 дней.

Со статистикой Ламина можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев
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Это, конечно, крутое достижение.

Но забивать хотя бы один гол при двух выходах один на один с вратарем тоже надо…
+28
-2
+26
1 забил и 2 запорол
+12
0
+12
Теперь Ямаль самый молодой игрок в истории, вылетевший из Кубка Испании
+13
-2
+11
Новый рекорд: 16 летний Ламинат Ямаль не забил с 12 метров )
+8
-1
+7
Рекорд в 16 уже был, это боян
+8
-2
+6
Ответ Кирилл
Это, конечно, крутое достижение. Но забивать хотя бы один гол при двух выходах один на один с вратарем тоже надо…
Зато рекорд:)
+1
0
+1
Ответ Ничего Смешного
1 забил и 2 запорол
И самый первый привез. Крут.
+2
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Рекордмастер) он похоже только рекордные будет забивать) на самом деле большой молодец, немного не повезло 👍🏻💪🏻
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Ямаль установил рекорд «Барселоны», отправив Чапи работать в Катар
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У меня уже жена и дочь спали, но я просто не смог не заорать, когда он обвел вратаря как Месси буквально и... промазал в пустые ворота почти в упор. И ладно бы, это ничего не решало, но это был бы победный гол! 2:3, никакого дополнительного времени. Уникум! Понятно, что зеленый еще, опыта нет, нервы тоже надо качать, как и мышцы, но блин... Нет слов. А ведь еще вопрос, не подвел ли он своим промахом Хави под увольнение! Впрочем, если да, то, может, и к лучшему? Кто знает?
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Рекорд - не попасть в пустые, вот что он установил
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Если бы эти рекорды Ямаля еще помогали бы Барсе выигрывать матчи - вот это было бы по-настоящему круто.
А так это просто для статистики, для будущих возможных мемуаров:))
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Ага, а потом к Фати отправится, когда его спишут. Гоняют паренька.
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Ответ Adam Almurzaev
И самый первый привез. Крут.
Во втором тоже в роли статиста
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Ответ Внук Месси
Ямаль установил рекорд «Барселоны», отправив Чапи работать в Катар
так-то первым это сделал Ракитич
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