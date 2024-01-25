Ямаль установил рекорд «Барселоны», забив в Кубке Испании в 16 лет. Он превзошел Бояна

Ламин Ямаль побил очередной рекорд «Барселоны».

Полузащитник забил « » на 32-й минуте матча Кубка Испании.

В 16 лет и 195 дней он стал самым молодым автором гола в истории клуба в этом турнире.

Ямаль побил рекорд, установленный в 17 лет и 77 дней.

Со статистикой можно ознакомиться здесь.

Ямаль в 15 лет и 290 дней дебютировал за «Барселону» в Ла Лиге. Это рекорд клуба и 5-й результат в истории Примеры

Ямаль – самый молодой автор гола в Ла Лиге: в 16 лет и 87 дней он забил за «Барселону» «Гранаде»

16-летний Ямаль – самый молодой дебютант «Барселоны» в ЛЧ и 2-й в истории турнира