«Байер» арендует форварда «Бетиса» Иглесиаса с правом выкупа за 8 млн евро. У него 0 голов в сезоне Ла Лиги
«Байер» арендует форварда «Бетиса» Борху Иглесиаса.
По данным журналиста Sky Патрика Бергера, речь идет об аренде с правом выкупа за 8 млн евро.
Примечательно, что в этом сезоне Ла Лиги Иглесиас еще не забил ни одного гола, поучаствовав в 11 матчах.
В прошлом сезоне чемпионата у него было 15 голов в 35 матчах.
Напомним, «Байер» лидирует в таблице чемпионата Германии. Команду тренирует Хаби Алонсо.
Всё же ещё есть Гложек. Странный трансфер.
31 год , худший сезон в карьере , но хитер , как змей - добровольно ушёл из Сборной ( не успели выгнать ) , якобы из-за солидарностью с поруганной честью нашей любимой девчонки - футболистки Дженни !
Безусловно поможет Леверкузену и приведет в восторг фанатов !