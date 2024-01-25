«Байер» арендует форварда «Бетиса» Иглесиаса с правом выкупа за 8 млн евро. У него 0 голов в сезоне Ла Лиги

Теги Байер бундеслига Германия Бетис Ла Лига возможные трансферы Борха Иглесиас деньги Футбол

«Байер» арендует форварда «Бетиса» Борху Иглесиаса.

По данным журналиста Sky Патрика Бергера, речь идет об аренде с правом выкупа за 8 млн евро.

Примечательно, что в этом сезоне Ла Лиги Иглесиас еще не забил ни одного гола, поучаствовав в 11 матчах. 

В прошлом сезоне чемпионата у него было 15 голов в 35 матчах.

Напомним, «Байер» лидирует в таблице чемпионата Германии. Команду тренирует Хаби Алонсо.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надеюсь Алонсо знает что делает
+2
0
+2
Бонифаце травмирован, Шик не всегда стабилен. Иглесиас нападающий чисто штрафной площади. Для подмены и ротации очень хорош, тем более в прошлом сезоне играл здорово.
+2
0
+2
Топ-трансфер, если и он не избавит от проклятья Неверкузен, боюсь, это просто невозможно
0
0
0
Шик,безусловно,игрок более мастеровитый,так что Иглесиас точно на подмену.
Всё же ещё есть Гложек. Странный трансфер.
0
0
0
Подменять поломанного Бонифация. Может Алонсо его реанимирует. Было бы хорошо для всех, включая Бетис.
0
0
0
Ответ Filipp Gorski
Надеюсь Алонсо знает что делает
Видимо, так. Потому что, на первый взгляд, выбор игрока для аренды действительно смотрится странноватым.
0
0
0
Ответ Filipp Gorski
Надеюсь Алонсо знает что делает
Конечно это прекрасный выбор !
31 год , худший сезон в карьере , но хитер , как змей - добровольно ушёл из Сборной ( не успели выгнать ) , якобы из-за солидарностью с поруганной честью нашей любимой девчонки - футболистки Дженни !
Безусловно поможет Леверкузену и приведет в восторг фанатов !
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий