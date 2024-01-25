«Байер» арендует форварда «Бетиса» Иглесиаса с правом выкупа за 8 млн евро. У него 0 голов в сезоне Ла Лиги

«Байер» арендует форварда «Бетиса» Борху Иглесиаса.

По данным журналиста Sky Патрика Бергера, речь идет об аренде с правом выкупа за 8 млн евро.

Примечательно, что в этом сезоне Ла Лиги Иглесиас еще не забил ни одного гола, поучаствовав в 11 матчах.

В прошлом сезоне чемпионата у него было 15 голов в 35 матчах.

Напомним, « » лидирует в таблице чемпионата Германии. Команду тренирует Хаби Алонсо.