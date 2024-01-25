Милитао может вернуться в конце февраля или начале марта. Защитник «Реала» не играет с августа

Эдер Милитао может вернуться на поле уже через месяц.

Как сообщает Marca, восстановление защитника, перенесшего операцию на крестообразной связке, идет в штатном режиме. В клубе считают, что бразилец может быть готов вернуться на поле уже в конце февраля или начале марта. В ближайшее время он, возможно, уже начнет выполнять некоторые упражнения вместе с партнерами.

При этом его возвращение форсироваться не будет. В «Реале» будут ориентироваться на состояние колена игрока, а не на потребности команды.

Милитао в последний раз выходил на поле 12 августа. С его статистикой можно ознакомиться здесь.