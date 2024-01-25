Милитао может вернуться в конце февраля или начале марта. Защитник «Реала» не играет с августа

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Эдер Милитао Здоровье Футбол

Эдер Милитао может вернуться на поле уже через месяц.

Как сообщает Marca, восстановление защитника, перенесшего операцию на крестообразной связке, идет в штатном режиме. В клубе считают, что бразилец может быть готов вернуться на поле уже в конце февраля или начале марта. В ближайшее время он, возможно, уже начнет выполнять некоторые упражнения вместе с партнерами.

При этом его возвращение форсироваться не будет. В «Реале» будут ориентироваться на состояние колена игрока, а не на потребности команды.

Милитао в последний раз выходил на поле 12 августа. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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1 комментарий
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Тут непонятно, сможет ли набрать форму к решающим матчам. Торопиться точно не нужно
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