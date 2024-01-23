«Реал» и Милитао продлили контракт до 2028 года
Эдер Милитао продлил контракт с «Реалом».
Новое соглашение бразильского защитника с мадридским клубом рассчитано до конца июня 2028 года. Сообщалось, что отступные по новому контракту составят 1 миллиард евро.
Милитао выступает за «Реал» с 2019 года. В настоящий момент бразилец восстанавливается после травмы крестообразной связки колена, он может вернуться на поле в апреле.
Хорошая новость! Удачи Милитао! Ждём возвращения!
Кандидаты на переход в Реал: Йоро, Инасиу, Силва. Вряд ли кого-то из них подпишут летом, учитывая написанное мной выше.