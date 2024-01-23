«Реал» и Милитао продлили контракт до 2028 года

Эдер Милитао продлил контракт с «Реалом».

Новое соглашение бразильского защитника с мадридским клубом рассчитано до конца июня 2028 года. Сообщалось, что отступные по новому контракту составят 1 миллиард евро.

Милитао выступает за «Реал» с 2019 года. В настоящий момент бразилец восстанавливается после травмы крестообразной связки колена, он может вернуться на поле в апреле.