«Реал» и Милитао продлили контракт до 2028 года

Теги Реал Мадрид Ла Лига Эдер Милитао Футбол

Эдер Милитао продлил контракт с «Реалом».

Новое соглашение бразильского защитника с мадридским клубом рассчитано до конца июня 2028 года. Сообщалось, что отступные по новому контракту составят 1 миллиард евро.

Милитао выступает за «Реал» с 2019 года. В настоящий момент бразилец восстанавливается после травмы крестообразной связки колена, он может вернуться на поле в апреле.

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14 комментариев
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Главное, чтобы полностью восстановился после травмы и обязательно набрал топовую форму! Когда Эдер в порядке - один из лучших защитников в мире!
Хорошая новость! Удачи Милитао! Ждём возвращения!
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Ответ Homelender_666
Надеюсь, что он будет в неплохой форме, а то Начо в этом сезоне нестабилен.
Это его стандартное состояние)
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Надеюсь, что после такой тяжелой травмы сможет вернуться на свой прежний уровень. Ну а так Мадрид здорово проводит работу, всех молодых продлили на длительный срок.
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Ответ Homelender_666
Есть все шансы. Он молод. А вот по Давиду есть сомнения
Согласен. Давиду будет сложнее и восстанавливаться, все-таки возраст и вернуться. Поэтому надеюсь, что Мадрид летом будет искать усиление. Начо тоже уже не молод, плюс как мы видим он хорош только в краткосрочной перспективе ( идеальный игрок подмены/универсал), но на длинную дистанцию нужно иметь защитника с более сильным набором качеств.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Homelender_666
Надеюсь, что он будет в неплохой форме, а то Начо в этом сезоне нестабилен.
Начо старый уже, от него многого требовать нельзя. Если бы защитники Реала не вылетали, он бы вообще только в кубке играл
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Ответ corazn blanco
Согласен. Давиду будет сложнее и восстанавливаться, все-таки возраст и вернуться. Поэтому надеюсь, что Мадрид летом будет искать усиление. Начо тоже уже не молод, плюс как мы видим он хорош только в краткосрочной перспективе ( идеальный игрок подмены/универсал), но на длинную дистанцию нужно иметь защитника с более сильным набором качеств.
В Давида верят, поэтому цз на следующий сезон (предположительно): Рюдигер, Милитао, Алаба, Начо (если продлит контракт)/ Рафа Марин (если его не отдадут в сделке по Дэвису+уйдёт Начо)
Кандидаты на переход в Реал: Йоро, Инасиу, Силва. Вряд ли кого-то из них подпишут летом, учитывая написанное мной выше.
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Ответ corazn blanco
Надеюсь, что после такой тяжелой травмы сможет вернуться на свой прежний уровень. Ну а так Мадрид здорово проводит работу, всех молодых продлили на длительный срок.
Пепе смог! Кажется, что португалец после крестов стал в разы лучше как защитник! У Эдера пример перед глазами!
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