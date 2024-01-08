«Реалу» интересен защитник «Эвертона» Брэнтуэйт. Клуб может подписать Джерреда летом, если восстановление Алабы и Милитао затянется

«Реал» следит за защитником «Эвертона» Джерредом Брэнтуэйтом.

По информации Daily Mail, « » рассматривает различные варианты усиления линии обороны предстоящим летом. Клуб разрабатывает планы на случай непредвиденных обстоятельств в восстановлении и , получивших ранее в сезоне повреждения крестообразных связок.

Сообщается, что скауты «Реала» высоко ценят Брэнтуэйта. Кроме того, защитник ранее работал с и дебютировал за основную команду « » под его руководством.

Ранее стало известно, что Брэнтуэйтом также интересуется «Манчестер Юнайтед».

Осенью 2023 года Брэнтуэйт продлил контракт с «Эвертоном» до 2027 года. Со статистикой 21-летнего защитника можно ознакомиться здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам