«Реалу» интересен защитник «Эвертона» Брэнтуэйт. Клуб может подписать Джерреда летом, если восстановление Алабы и Милитао затянется
«Реал» следит за защитником «Эвертона» Джерредом Брэнтуэйтом.
По информации Daily Mail, «Реал» рассматривает различные варианты усиления линии обороны предстоящим летом. Клуб разрабатывает планы на случай непредвиденных обстоятельств в восстановлении Эдера Милитао и Давида Алабы, получивших ранее в сезоне повреждения крестообразных связок.
Сообщается, что скауты «Реала» высоко ценят Брэнтуэйта. Кроме того, защитник ранее работал с Карло Анчелотти и дебютировал за основную команду «Эвертона» под его руководством.
Ранее стало известно, что Брэнтуэйтом также интересуется «Манчестер Юнайтед».
Осенью 2023 года Брэнтуэйт продлил контракт с «Эвертоном» до 2027 года. Со статистикой 21-летнего защитника можно ознакомиться здесь.
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