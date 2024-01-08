«Реалу» интересен защитник «Эвертона» Брэнтуэйт. Клуб может подписать Джерреда летом, если восстановление Алабы и Милитао затянется

Теги Карло Анчелотти Эвертон премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Давид Алаба Эдер Милитао Джерред Брэнтуэйт Футбол

«Реал» следит за защитником «Эвертона» Джерредом Брэнтуэйтом.

По информации Daily Mail, «Реал» рассматривает различные варианты усиления линии обороны предстоящим летом. Клуб разрабатывает планы на случай непредвиденных обстоятельств в восстановлении Эдера Милитао и Давида Алабы, получивших ранее в сезоне повреждения крестообразных связок.

Сообщается, что скауты «Реала» высоко ценят Брэнтуэйта. Кроме того, защитник ранее работал с Карло Анчелотти и дебютировал за основную команду «Эвертона» под его руководством.

Ранее стало известно, что Брэнтуэйтом также интересуется «Манчестер Юнайтед». 

Осенью 2023 года Брэнтуэйт продлил контракт с «Эвертоном» до 2027 года. Со статистикой 21-летнего защитника можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев
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Станет такой же легендой как Брэйтуэйт для «Барселоны»
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Не знаю, что в этой новости мне нравится больше - что теперь у Реала будет свой Брейтуэйт, или фраза "подпишет Джарреда летом" :))
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Брейтуэйт легенда нашей Барсы как Месси, Эвребё, Эрнандес Эрнандес,Пабло Фуэртес.
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Чего тля? Если их восстановление затянется так может лучше зимой его взять??
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Ща начнётся погоня за бритонцами... Вот только, если один стрельнул - не значит, что теперь надо за ними гнаться... А то как повторится знаменитый фейл с другим защитником из Англии...
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Ответ Костя Паркер
На нем и Миколенко вся защита держится, если отпустят их, вылетят
Куда уж Тарковски, который по всем статистическим метрикам если не лучший игрок команды (Sofascore), то в тройке (WhoScored).
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