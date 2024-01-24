Киммих интересен «Ливерпулю» и «Ман Сити»
Йозуа Киммих привлек внимание английских топ-клубов.
Как утверждает журналист Bild Кристиан Фальк, интерес к полузащитнику «Баварии» проявляют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
Также по-прежнему хочет подписать немца «ПСЖ».
Контракт Киммиха с мюнхенцами рассчитан до лета 2025 года. Сообщалось, что футболист удивлен отсутствием переговоров о его продлении.
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Не могу его пока представить где либо ещё