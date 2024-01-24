Киммих интересен «Ливерпулю» и «Ман Сити»

Теги Бавария ПСЖ Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Йозуа Киммих Футбол

Йозуа Киммих привлек внимание английских топ-клубов.

Как утверждает журналист Bild Кристиан Фальк, интерес к полузащитнику «Баварии» проявляют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Также по-прежнему хочет подписать немца «ПСЖ».

Контракт Киммиха с мюнхенцами рассчитан до лета 2025 года. Сообщалось, что футболист удивлен отсутствием переговоров о его продлении.

«Ньюкасл» сделал запрос по Киммиху. Хавбек «Баварии» не хочет уходить зимой

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17 комментариев
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Айда в Ливерпуль Йозуа )
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Ответ alexmixer9
Болельщики Баварии, что Киммих не поделил с клубом?) Не могу его пока представить где либо ещё
Может просто хочет сменить обстановку, попробовать себя в другой лиге, где более серьёзная конкуренция в чемпионате, да и на мой взгляд он уже добился всего в Баварии и уже перестал прогрессировать последние 2 сезона, а под руководством Клоппа или Гваридолы он сможет перезагрузить свою карьеру и стать лучше. Моё мнение.
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В Сити ему место, с Родри будет играть
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Болельщики Баварии, что Киммих не поделил с клубом?)
Не могу его пока представить где либо ещё
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Ответ alexmixer9
Болельщики Баварии, что Киммих не поделил с клубом?) Не могу его пока представить где либо ещё
Думаю ему просто надоело, хочет сменить обстановку
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В Ливерпуль гения!
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Успокойтесь,переподпишется.
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Незаменимый игрок основы Баварии на протяжении долгих лет, приходит тухлый и игрок превращается в блеклую копию себя, как и многие игроки. Буду в шоке, если он из-за этого уйдет, а потом снова будет лучшим в мире на позиции, при том Кепочник в очередной раз вылетит из команды, но уже слишком поздно
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Ответ Proper Chels
Просто Тухель просит топового игрока в центр вместо этого мешка. Неужели услышали🤔
назови мне опорника хотя бы приближенному по уровню из Челси на данный момент? да и кто бы говорил про мешки
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Ответ Ulan Akimov
Форму потерял
Сменку дома забыл 🤬☝️💁‍♂️
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