Йозуа Киммих привлек внимание английских топ-клубов.

Как утверждает журналист Bild Кристиан Фальк, интерес к полузащитнику «Баварии» проявляют « » и « ».

Также по-прежнему хочет подписать немца « ».

Контракт Киммиха с мюнхенцами рассчитан до лета 2025 года. Сообщалось, что футболист удивлен отсутствием переговоров о его продлении.

«Ньюкасл» сделал запрос по Киммиху. Хавбек «Баварии» не хочет уходить зимой