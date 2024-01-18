«Ньюкасл» сделал запрос по Киммиху. Хавбек «Баварии» не хочет уходить зимой

Йозуа Киммих привлек интерес «Ньюкасла».

Английский клуб сделал запрос о возможности трансфера полузащитника «Баварии», сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

Футболист не заинтересован в переходе в зимнее трансферное окно, но может рассмотреть различные варианты летом. Мюнхенский клуб готов к переговорам.

Ранее стало известно, что интерес к проявляет «ПСЖ».

Контракт Йозуа с «Баварией» действует до 2025 года. Статистику 28-летнего игрока можно найти здесь.