«Ньюкасл» сделал запрос по Киммиху. Хавбек «Баварии» не хочет уходить зимой

Теги Бавария Ньюкасл премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Йозуа Киммих Футбол

Йозуа Киммих привлек интерес «Ньюкасла».

Английский клуб сделал запрос о возможности трансфера полузащитника «Баварии», сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. 

Футболист не заинтересован в переходе в зимнее трансферное окно, но может рассмотреть различные варианты летом. Мюнхенский клуб готов к переговорам. 

Ранее стало известно, что интерес к Киммиху проявляет «ПСЖ». 

Контракт Йозуа с «Баварией» действует до 2025 года. Статистику 28-летнего игрока можно найти здесь

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30 комментариев
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Почему все комментаторы уверены, что Киммих неприкасаем??
+20
-7
+13
Ответ Roman
Комментарий скрыт
команды из "лучшей лиги" стабильно отлетают от команд,как ты сказал "бундесфермы"
не тупи так больше!!!
+20
-7
+13
Ответ Мгер Цолакян
Зачем ему это? Можно годик поиграть и перейти в Барсу, или в Сити в конце сезоне.
У Барсы нет и не будет денег, а у Сити есть Родри
+13
-1
+12
зачем это Киммиху? только если денег в 3 раза больше дадут и контракт на 5 лет
+8
-2
+6
Ответ Roman
Комментарий скрыт
Так ведь он не в ФНЛ собрался))
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+3
Ответ Dmitry Paletsky
что-то не сильно там у немцев получается феерить
Баллак и Хаманн нормально поиграли
+1
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Ньюкасл конечно не топ клуб на данный момент, но если переходить, то лучше туда(по крайней мере в АПЛ поиграет к концу карьеры) чем в ещё более слабый чемпионат где как и в Бундеслиге нет никакой интриги, при этом Бавария хотя бы каждый год имеет реальные шансы на победу в ЛЧ а ПСЖ только не реальные))
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Зачем Киммиху Ньюкасл, если в АПЛ есть команды статусом выше, которые готовы его взять ?
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оу, а почему бы и да!)
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и уходит куда? из Баварии в НЮ? нонсенс.
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"Съесть то он съест,но кто ж ему даст!"(с)
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Ответ KMR
Баллак и Хаманн нормально поиграли
Да и Клинсманн неплохо в шпорах смотрелся, хоть и недолго.
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Ответ rude.
Да и Клинсманн неплохо в шпорах смотрелся, хоть и недолго.
Да. Было такое
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Ответ hedgehog111
команды из "лучшей лиги" стабильно отлетают от команд,как ты сказал "бундесфермы" не тупи так больше!!!
Мы это видели в прошлом году по матчам Сити с Лейпцигом и Баварией.
Да и Челси топтал Боруссию с Беллингемом.

Отлетают только выскочки типа Ньюкасла или МЮ, которые давно уже евролузы.

Ну и не стоит путать Баварию с Бундеслигой.
Я даже не помню, кому Челси вообще проигрывал из немецких клубов, не считая Баварии.
Обычно после жребия было отличное настроение, мол «о, легчайший win”
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Ответ Proper Chels
Мы это видели в прошлом году по матчам Сити с Лейпцигом и Баварией. Да и Челси топтал Боруссию с Беллингемом. Отлетают только выскочки типа Ньюкасла или МЮ, которые давно уже евролузы. Ну и не стоит путать Баварию с Бундеслигой. Я даже не помню, кому Челси вообще проигрывал из немецких клубов, не считая Баварии. Обычно после жребия было отличное настроение, мол «о, легчайший win”
Фанатик бундесфермы не вывез и заблочил ответы.
Одним коментом слил глора😂
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Ответ ta-tosha
У Барсы нет и не будет денег, а у Сити есть Родри
Сити нужен второй опорник
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Ответ XavIniesta2008-2015
Зачем Киммиху Ньюкасл, если в АПЛ есть команды статусом выше, которые готовы его взять ?
в Ливерпуль бы ему.
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