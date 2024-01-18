«Ньюкасл» сделал запрос по Киммиху. Хавбек «Баварии» не хочет уходить зимой
Йозуа Киммих привлек интерес «Ньюкасла».
Английский клуб сделал запрос о возможности трансфера полузащитника «Баварии», сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
Футболист не заинтересован в переходе в зимнее трансферное окно, но может рассмотреть различные варианты летом. Мюнхенский клуб готов к переговорам.
Ранее стало известно, что интерес к Киммиху проявляет «ПСЖ».
Контракт Йозуа с «Баварией» действует до 2025 года. Статистику 28-летнего игрока можно найти здесь.
не тупи так больше!!!
Да и Челси топтал Боруссию с Беллингемом.
Отлетают только выскочки типа Ньюкасла или МЮ, которые давно уже евролузы.
Ну и не стоит путать Баварию с Бундеслигой.
Я даже не помню, кому Челси вообще проигрывал из немецких клубов, не считая Баварии.
Обычно после жребия было отличное настроение, мол «о, легчайший win”
Одним коментом слил глора😂