«Марсель» – «Монако» прогноз, коэффициенты и ставки на матч 27.01.2024, Лига 1
В субботу, 27 января, «Марсель» на своем поле сыграет с «Монако». Игру проведут в рамках 19 тура французской Лиги 1, а встреча пройдет на стадионе «Велодром» в Марселе. Синоптики обещают температуру воздуха +10 градусов, а также ясную погоду – благоприятные условия для предстоящей встречи. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.
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Рекомендованная ставка: победа «Марселя» или ничья – 1.43, ТБ 2.5 – 1.77 и ОЗ да – 1.58.
Обе команды сохраняют хорошие шансы на успешное выступление в нынешнем розыгрыше Лиги 1. Так, хозяева все еще могут попасть в еврокубковую зону, в том числе и побороться за место в Лиге чемпионов, а что касается гостей, то «Монако» имеет все шансы войти в ТОП-3 лучших команд Лиги 1 по итогам этого сезона.
Наш прогноз на матч «Марсель» – «Монако» поможет вам сделать осмысленную ставку на игру.
«Марсель»
«Олимпийцы» идут на седьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков – отставание от шестой, еврокубковой позиции, составляет только один балл, а вот от лигочемпионских мест команду отделяют более существенные пять очков. «Марсель» по семь раз выиграл и сыграл вничью, команда потерпела только четыре поражения, забила 26 голов и проопустила 19 мячей.
В последних десяти матчах «Марсель» продемонстрировал следующие результаты:
- 21.01.24 «Ренн (пен)» 1:1 «Марсель»;
- 12.01.24 «Марсель» 1:1 «Страсбур»;
- 07.01.24 «Тионвиль Лузитанос» 0:1 «Марсель»;
- 20.12.23 «Монпелье» 1:1 «Марсель»;
- 17.12.23 «Марсель» 2:0 «Клермон»;
- 14.12.23 «Брайтон» 1:0 «Марсель»;
- 10.12.23 «Лорьян» 2:0 «Марсель»;
- 06.12.23 «Марсель» 4:3 «Лион»;
- 03.12.23 «Лион» 2:0 «Ренн»;
- 30.11.23 «Марсель» 4:3 «Аякс».
Подробная статистика «Марселя» в последних десяти матчах:
- матчи: 10;
- отдых: 5.9 дней (142 часа);
- победы: 60% (6 матчей);
- ничьи: 20% (2 матча);
- поражения: 20% (2 матча);
- забито голов: 19;
- пропущено голов: 10;
- забито голов за игру: 1.90;
- пропущено голов за игру: 1.00;
- сухие матчи: 30% (3 матча);
- обе забьют: 60% (6 матчей);
- тотал больше 2.5: 40% (4 матча);
- тотал меньше 2.5: 60% (6 матчей);
- удары: 12.67;
- удары (соперник): 11.22;
- удары в створ: 4.33;
- удары в створ (соперник): 4.33;
- владение: 50.44%;
- владение (соперник): 49.56%;
- угловые: 5.67;
- угловые (соперник): 3.00;
- нарушения: 12.89;
- нарушения (соперник): 13.67;
- офсайды: 1.67;
- офсайды (соперник): 1.22;
- желтые карточки: 1.89;
- желтые карточки (соперник): 3.00;
- красные карточки: 0.22;
- красные карточки (соперник): 0.22.
В предстоящей встрече команде не поможет Валентин Ронжье – хавбек залечивает перелом надколенника, из-за травмы лодыжки не сыграет Хоакин Корреа, а также не поможет команде Билал Надир – у полузащитника диагностирован разрыв крестообразной связки.
Лидирует в списке лучших бомбардиров команды Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонец наколотил 13 голов, в том числе три гола с пенальти, в 27 матчах «Марселя». На втором месте идет Шансель Мбемба. Конголезец отличился пять раз в 24 играх команды, замыкает тройку лидеров сенегалец Исмаила Сарр с четырьмя голами в 21 матче.
Лучший в списке ассистентов – француз Жонатан Клосс, отдавший восемь ассистов в 27 матчах команды, на второй строчке все тот же Обамеянг с семью результативными передачами в 27 играх, а тройку замыкает Амин Арит с шестью голевыми пасами в 24 встречах.
Вероятный состав «Марселя» на матч с «Монако»:
- Лопес Пау – Вратарь;
- Меите Бамо – Защитник;
- Жиго Самуэль – Защитник;
- Балерди Леонардо – Защитник;
- Клосс Жонатан – Полузащитник;
- Надир Билал – Полузащитник;
- Кондогбия Жоффрей – Полузащитник;
- Верету Жордан – Полузащитник;
- Мурильо Микаэль – Полузащитник;
- Обамеянг Пьер-Эмерик – Нападающий;
- Оливейра Витор – Нападающий.
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«Монако»
Монегаски идут на четвертом месте с 33 очками – команда в 18 матчах национального первенства выиграла десять встреч, трижды сыграла вничью и потерпела пять поражений. «Монако» довольно много забивает – команда наколотила 34 гола, что является вторым результатом после «ПСЖ». Но и пропускают монегаски немало – солидные 25 голов.
В последних десяти матчах «Монако» продемонстрировало следующие результаты:
- 20.01.24«Родез» 1:3 «Монако»;
- 13.01.24«Монако» 1:3 «Реймс»;
- 07.01.24«Ланс» 2:2 (пен) «Монако»;
- 20.12.23 «Тулуза» 1:2 «Монако»;
- 15.12.23 «Монако» 0:1 «Лион»;
- 09.12.23 «Ренн» 1:2 «Монако»;
- 03.12.23 «Монако» 2:0 «Монпелье»;
- 24.11.23 «ПСЖ» 5:2 «Монако»;
- 11.11.23 «Гавр» 0:2 «Монако»;
- 05.11.23 «Монако» 2:0 «Брест».
Подробная статистика «Монако» в последних десяти матчах:
- матчи: 10;
- отдых: 7.1 дней (170 часов);
- победы: 6 (60%);
- ничьи: 1 (10%);
- поражения: 3 (30%);
- забито голов: 16;
- пропущено голов: 14;
- забито голов за игру: 1.60;
- пропущено голов за игру: 1.40;
- сухие матчи: 3 (30%);
- обе забьют: 6 (60%);
- тотал больше 2.5: 6 (60%);
- тотал меньше 2.5: 4 (40%);
- удары: 13.50;
- удары (соперник): 14.30;
- удары в створ: 5.30;
- удары в створ (соперник): 5.20;
- владение: 54.40%;
- владение (соперник): 45.60%;
- угловые: 5.80;
- угловые (соперник): 3.80;
- нарушения: 14.90;
- нарушения (соперник): 10.20;
- офсайды: 2.10;
- офсайды (соперник): 1.80;
- желтые карточки: 2.60;
- желтые карточки (соперник): 2.00;
- красные карточки: 0.20;
- красные карточки (соперник): 0.20.
Монегаскам в предстоящей встрече не поможет Брил Эмболо – игрок выбыл из строя из-за разрыва крестообразной связки, с аналогичным диагнозом слег и Кайо Энрике. Элисс Бен Сегир залечивает травму плеча, а Элиот Матазо лечит мышечную травму.
Лидирует в списке лучших бомбардиров команды Виссам Бен-Йеддер. Француз в 20 матчах «Монако» наколотил 13 голов, два из которых забил с пенальти. На втором месте идет Такуми Минамино с пятью голами в 17 играх, а тройку лидеров замыкает Александр Головин. Россиянин забил пять голов в 18 матчах.
Лидерство в списке лучших ассистентов делят Кайе Энрике и Такуми Минамино. Бразилец отдал четыре ассиста в семи матчах, а японец – в 17 играх. На третьем месте располагается Фоларин Балогун с тремя ассистами в 17 матчах.
Вероятный состав «Монако» на игру с «Марселем»:
- Кён Филипп – Вратарь;
- Магасса Сунгуту – Защитник;
- Марипан Гильермо – Защитник;
- Керер Тило – Защитник;
- Скардовелли Вандерсон – Защитник;
- Уаттара Кассум – Защитник;
- Фофана Юссуф – Полузащитник;
- Закария Денис – Полузащитник;
- Аклиуш Манес – Полузащитник;
- Головин Александр – Полузащитник;
- Бен-Йеддер Виссам – Нападающий.
Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Марсель» – «Монако»
История противостояния команд насчитывает 123 матча, в которых «Марсель» выигрывал 50 раз, а «Монако» добивалось успеха в 46 играх. «Олимпийцы» забили 178 голов, а «Монако» ответило 175 мячами, обе достигли крупнейших побед друг над другом со счетом 6:1, а самая результативная ничья завершилась со счетом 3:3. Отметим, что в истории противостояния команд самые результативные игры закончились со счетом 6:1 и дважды по 3:4.
В последних десяти очных встречах команд были зафиксированы следующие результаты:
- Лига 1 – 09.09.23 – «Монако» 3:2 «Марсель»;
- Лига 1 – 28.01.23 – «Марсель» 1:1 «Монако»;
- Лига 1 – 13.11.22 – «Монако» 2:3 «Марсель»;
- Лига 1 – 06.03.22 – «Марсель» 0:1 «Монако»;
- Лига 1 – 11.09.21 – «Монако» 0:2 «Марсель»;
- Лига 1 – 23.01.21 – «Монако» 3:1 «Марсель»;
- Лига 1 – 12.12.20 – «Марсель» 2:1 «Монако»;
- Лига 1 – 30.10.19 – «Монако» 2:1 «Марсель»;
- Кубок Лиги – 15.09.19 – «Монако» 3:4 «Марсель»;
- Лига 1 – 13.01.19 – «Марсель» 1:1 «Монако».
Аналитики букмекерской конторы «Бетбум» ожидают результативный матч – вариант ставки «ТБ 2.5» оценивается в 1.77, а маркет «Обе забьют – да» в 1.58. Что касается котировок на исход, то победа «Марселя» оценена в 2.41, ничью котируют в 3.79, а победу «Монако» в 2.98.
Мы сделаем осторожную ставку, заключив пари на победу «Марселя» или ничью – 1.43, в целом «олимпийцы» имеют лучший игровой тонус по сравнению с монегасками, а также возьмем ТБ 2.5 – 1.77 и ОЗ да – 1.58.
Где смотреть матч Марсель – Монако
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- Дата проведения
- 27 января, 23.00, «Оранж Велодром»