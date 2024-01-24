«Марсель» – «Монако» прогноз, коэффициенты и ставки на матч 27.01.2024, Лига 1

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В субботу, 27 января, «Марсель» на своем поле сыграет с «Монако». Игру проведут в рамках 19 тура французской Лиги 1, а встреча пройдет на стадионе «Велодром» в Марселе. Синоптики обещают температуру воздуха +10 градусов, а также ясную погоду – благоприятные условия для предстоящей встречи. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа «Марселя» или ничья – 1.43, ТБ 2.5 – 1.77 и ОЗ да – 1.58.

Обе команды сохраняют хорошие шансы на успешное выступление в нынешнем розыгрыше Лиги 1. Так, хозяева все еще могут попасть в еврокубковую зону, в том числе и побороться за место в Лиге чемпионов, а что касается гостей, то «Монако» имеет все шансы войти в ТОП-3 лучших команд Лиги 1 по итогам этого сезона.

Наш прогноз на матч «Марсель» – «Монако» поможет вам сделать осмысленную ставку на игру.

«Марсель»

 

«Олимпийцы» идут на седьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков – отставание от шестой, еврокубковой позиции, составляет только один балл, а вот от лигочемпионских мест команду отделяют более существенные пять очков. «Марсель» по семь раз выиграл и сыграл вничью, команда потерпела только четыре поражения, забила 26 голов и проопустила 19 мячей.

В последних десяти матчах «Марсель» продемонстрировал следующие результаты:

  • 21.01.24 «Ренн (пен)» 1:1 «Марсель»;
  • 12.01.24 «Марсель» 1:1 «Страсбур»;
  • 07.01.24 «Тионвиль Лузитанос» 0:1 «Марсель»;
  • 20.12.23 «Монпелье» 1:1 «Марсель»;
  • 17.12.23 «Марсель» 2:0 «Клермон»;
  • 14.12.23 «Брайтон» 1:0 «Марсель»;
  • 10.12.23 «Лорьян» 2:0 «Марсель»;
  • 06.12.23 «Марсель» 4:3 «Лион»;
  • 03.12.23 «Лион» 2:0 «Ренн»;
  • 30.11.23 «Марсель» 4:3 «Аякс».

Подробная статистика «Марселя» в последних десяти матчах:

  • матчи: 10;
  • отдых: 5.9 дней (142 часа);
  • победы: 60% (6 матчей);
  • ничьи: 20% (2 матча);
  • поражения: 20% (2 матча);
  • забито голов: 19;
  • пропущено голов: 10;
  • забито голов за игру: 1.90;
  • пропущено голов за игру: 1.00;
  • сухие матчи: 30% (3 матча);
  • обе забьют: 60% (6 матчей);
  • тотал больше 2.5: 40% (4 матча);
  • тотал меньше 2.5: 60% (6 матчей);
  • удары: 12.67;
  • удары (соперник): 11.22;
  • удары в створ: 4.33;
  • удары в створ (соперник): 4.33;
  • владение: 50.44%;
  • владение (соперник): 49.56%;
  • угловые: 5.67;
  • угловые (соперник): 3.00;
  • нарушения: 12.89;
  • нарушения (соперник): 13.67;
  • офсайды: 1.67;
  • офсайды (соперник): 1.22;
  • желтые карточки: 1.89;
  • желтые карточки (соперник): 3.00;
  • красные карточки: 0.22;
  • красные карточки (соперник): 0.22.

В предстоящей встрече команде не поможет Валентин Ронжье – хавбек залечивает перелом надколенника, из-за травмы лодыжки не сыграет Хоакин Корреа, а также не поможет команде Билал Надир – у полузащитника диагностирован разрыв крестообразной связки.

Лидирует в списке лучших бомбардиров команды Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонец наколотил 13 голов, в том числе три гола с пенальти, в 27 матчах «Марселя». На втором месте идет Шансель Мбемба. Конголезец отличился пять раз в 24 играх команды, замыкает тройку лидеров сенегалец Исмаила Сарр с четырьмя голами в 21 матче.

Лучший в списке ассистентов – француз Жонатан Клосс, отдавший восемь ассистов в 27 матчах команды, на второй строчке все тот же Обамеянг с семью результативными передачами в 27 играх, а тройку замыкает Амин Арит с шестью голевыми пасами в 24 встречах.

Вероятный состав «Марселя» на матч с «Монако»:

  • Лопес Пау – Вратарь;
  • Меите Бамо – Защитник;
  • Жиго Самуэль – Защитник;
  • Балерди Леонардо – Защитник;
  • Клосс Жонатан – Полузащитник;
  • Надир Билал – Полузащитник;
  • Кондогбия Жоффрей – Полузащитник;
  • Верету Жордан – Полузащитник;
  • Мурильо Микаэль – Полузащитник;
  • Обамеянг Пьер-Эмерик – Нападающий;
  • Оливейра Витор – Нападающий.

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«Монако»

 

Монегаски идут на четвертом месте с 33 очками – команда в 18 матчах национального первенства выиграла десять встреч, трижды сыграла вничью и потерпела пять поражений. «Монако» довольно много забивает – команда наколотила 34 гола, что является вторым результатом после «ПСЖ». Но и пропускают монегаски немало – солидные 25 голов.

В последних десяти матчах «Монако» продемонстрировало следующие результаты:

  • 20.01.24«Родез» 1:3 «Монако»;
  • 13.01.24«Монако» 1:3 «Реймс»;
  • 07.01.24«Ланс» 2:2 (пен) «Монако»;
  • 20.12.23 «Тулуза» 1:2 «Монако»;
  • 15.12.23 «Монако» 0:1 «Лион»;
  • 09.12.23 «Ренн» 1:2 «Монако»;
  • 03.12.23 «Монако» 2:0 «Монпелье»;
  • 24.11.23 «ПСЖ» 5:2 «Монако»;
  • 11.11.23 «Гавр» 0:2 «Монако»;
  • 05.11.23 «Монако» 2:0 «Брест».

Подробная статистика «Монако» в последних десяти матчах:

  • матчи: 10;
  • отдых: 7.1 дней (170 часов);
  • победы: 6 (60%);
  • ничьи: 1 (10%);
  • поражения: 3 (30%);
  • забито голов: 16;
  • пропущено голов: 14;
  • забито голов за игру: 1.60;
  • пропущено голов за игру: 1.40;
  • сухие матчи: 3 (30%);
  • обе забьют: 6 (60%);
  • тотал больше 2.5: 6 (60%);
  • тотал меньше 2.5: 4 (40%);
  • удары: 13.50;
  • удары (соперник): 14.30;
  • удары в створ: 5.30;
  • удары в створ (соперник): 5.20;
  • владение: 54.40%;
  • владение (соперник): 45.60%;
  • угловые: 5.80;
  • угловые (соперник): 3.80;
  • нарушения: 14.90;
  • нарушения (соперник): 10.20;
  • офсайды: 2.10;
  • офсайды (соперник): 1.80;
  • желтые карточки: 2.60;
  • желтые карточки (соперник): 2.00;
  • красные карточки: 0.20;
  • красные карточки (соперник): 0.20.

Монегаскам в предстоящей встрече не поможет Брил Эмболо – игрок выбыл из строя из-за разрыва крестообразной связки, с аналогичным диагнозом слег и Кайо Энрике. Элисс Бен Сегир залечивает травму плеча, а Элиот Матазо лечит мышечную травму.

Лидирует в списке лучших бомбардиров команды Виссам Бен-Йеддер. Француз в 20 матчах «Монако» наколотил 13 голов, два из которых забил с пенальти. На втором месте идет Такуми Минамино с пятью голами в 17 играх, а тройку лидеров замыкает Александр Головин. Россиянин забил пять голов в 18 матчах.

Лидерство в списке лучших ассистентов делят Кайе Энрике и Такуми Минамино. Бразилец отдал четыре ассиста в семи матчах, а японец – в 17 играх. На третьем месте располагается Фоларин Балогун с тремя ассистами в 17 матчах.

Вероятный состав «Монако» на игру с «Марселем»:

  • Кён Филипп – Вратарь;
  • Магасса Сунгуту – Защитник;
  • Марипан Гильермо – Защитник;
  • Керер Тило – Защитник;
  • Скардовелли Вандерсон – Защитник;
  • Уаттара Кассум – Защитник;
  • Фофана Юссуф – Полузащитник;
  • Закария Денис – Полузащитник;
  • Аклиуш Манес – Полузащитник;
  • Головин Александр – Полузащитник;
  • Бен-Йеддер Виссам – Нападающий.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Марсель» – «Монако»

 

История противостояния команд насчитывает 123 матча, в которых «Марсель» выигрывал 50 раз, а «Монако» добивалось успеха в 46 играх. «Олимпийцы» забили 178 голов, а «Монако» ответило 175 мячами, обе достигли крупнейших побед друг над другом со счетом 6:1, а самая результативная ничья завершилась со счетом 3:3. Отметим, что в истории противостояния команд самые результативные игры закончились со счетом 6:1 и дважды по 3:4. 

В последних десяти очных встречах команд были зафиксированы следующие результаты:

  • Лига 1 – 09.09.23 – «Монако» 3:2 «Марсель»;
  • Лига 1 – 28.01.23 – «Марсель» 1:1 «Монако»;
  • Лига 1 – 13.11.22 – «Монако» 2:3 «Марсель»;
  • Лига 1 – 06.03.22 – «Марсель» 0:1 «Монако»;
  • Лига 1 – 11.09.21 – «Монако» 0:2 «Марсель»;
  • Лига 1 – 23.01.21 – «Монако» 3:1 «Марсель»;
  • Лига 1 – 12.12.20 – «Марсель» 2:1 «Монако»;
  • Лига 1 – 30.10.19 – «Монако» 2:1 «Марсель»;
  • Кубок Лиги – 15.09.19 – «Монако» 3:4 «Марсель»;
  • Лига 1 – 13.01.19 – «Марсель» 1:1 «Монако».

Аналитики букмекерской конторы «Бетбум» ожидают результативный матч – вариант ставки «ТБ 2.5» оценивается в 1.77, а маркет «Обе забьют – да» в 1.58. Что касается котировок на исход, то победа «Марселя» оценена в 2.41, ничью котируют в 3.79, а победу «Монако» в 2.98.

Мы сделаем осторожную ставку, заключив пари на победу «Марселя» или ничью – 1.43, в целом «олимпийцы» имеют лучший игровой тонус по сравнению с монегасками, а также возьмем ТБ 2.5 – 1.77 и ОЗ да – 1.58.

Где смотреть матч Марсель – Монако

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Марсель – Монако
Дата проведения
27 января, 23.00, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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