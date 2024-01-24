«Марсель» – «Монако» прогноз, коэффициенты и ставки на матч 27.01.2024, Лига 1

В субботу, 27 января, «Марсель» на своем поле сыграет с «Монако». Игру проведут в рамках 19 тура французской Лиги 1, а встреча пройдет на стадионе «Велодром» в Марселе. Синоптики обещают температуру воздуха +10 градусов, а также ясную погоду – благоприятные условия для предстоящей встречи. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа «Марселя» или ничья – 1.43, ТБ 2.5 – 1.77 и ОЗ да – 1.58.

Обе команды сохраняют хорошие шансы на успешное выступление в нынешнем розыгрыше Лиги 1. Так, хозяева все еще могут попасть в еврокубковую зону, в том числе и побороться за место в Лиге чемпионов, а что касается гостей, то «Монако» имеет все шансы войти в ТОП-3 лучших команд Лиги 1 по итогам этого сезона.

Наш прогноз на матч «Марсель» – «Монако» поможет вам сделать осмысленную ставку на игру.

«Марсель»

«Олимпийцы» идут на седьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков – отставание от шестой, еврокубковой позиции, составляет только один балл, а вот от лигочемпионских мест команду отделяют более существенные пять очков. «Марсель» по семь раз выиграл и сыграл вничью, команда потерпела только четыре поражения, забила 26 голов и проопустила 19 мячей.

В последних десяти матчах «Марсель» продемонстрировал следующие результаты:

21.01.24 «Ренн (пен)» 1:1 «Марсель»;

12.01.24 «Марсель» 1:1 «Страсбур»;

07.01.24 «Тионвиль Лузитанос» 0:1 «Марсель»;

20.12.23 «Монпелье» 1:1 «Марсель»;

17.12.23 «Марсель» 2:0 «Клермон»;

14.12.23 «Брайтон» 1:0 «Марсель»;

10.12.23 «Лорьян» 2:0 «Марсель»;

06.12.23 «Марсель» 4:3 «Лион»;

03.12.23 «Лион» 2:0 «Ренн»;

30.11.23 «Марсель» 4:3 «Аякс».

Подробная статистика «Марселя» в последних десяти матчах:

матчи: 10;

отдых: 5.9 дней (142 часа);

победы: 60% (6 матчей);

ничьи: 20% (2 матча);

поражения: 20% (2 матча);

забито голов: 19;

пропущено голов: 10;

забито голов за игру: 1.90;

пропущено голов за игру: 1.00;

сухие матчи: 30% (3 матча);

обе забьют: 60% (6 матчей);

тотал больше 2.5: 40% (4 матча);

тотал меньше 2.5: 60% (6 матчей);

удары: 12.67;

удары (соперник): 11.22;

удары в створ: 4.33;

удары в створ (соперник): 4.33;

владение: 50.44%;

владение (соперник): 49.56%;

угловые: 5.67;

угловые (соперник): 3.00;

нарушения: 12.89;

нарушения (соперник): 13.67;

офсайды: 1.67;

офсайды (соперник): 1.22;

желтые карточки: 1.89;

желтые карточки (соперник): 3.00;

красные карточки: 0.22;

красные карточки (соперник): 0.22.

В предстоящей встрече команде не поможет Валентин Ронжье – хавбек залечивает перелом надколенника, из-за травмы лодыжки не сыграет Хоакин Корреа, а также не поможет команде Билал Надир – у полузащитника диагностирован разрыв крестообразной связки.

Лидирует в списке лучших бомбардиров команды Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонец наколотил 13 голов, в том числе три гола с пенальти, в 27 матчах «Марселя». На втором месте идет Шансель Мбемба. Конголезец отличился пять раз в 24 играх команды, замыкает тройку лидеров сенегалец Исмаила Сарр с четырьмя голами в 21 матче.

Лучший в списке ассистентов – француз Жонатан Клосс, отдавший восемь ассистов в 27 матчах команды, на второй строчке все тот же Обамеянг с семью результативными передачами в 27 играх, а тройку замыкает Амин Арит с шестью голевыми пасами в 24 встречах.

Вероятный состав «Марселя» на матч с «Монако»:

Лопес Пау – Вратарь;

Меите Бамо – Защитник;

Жиго Самуэль – Защитник;

Балерди Леонардо – Защитник;

Клосс Жонатан – Полузащитник;

Надир Билал – Полузащитник;

Кондогбия Жоффрей – Полузащитник;

Верету Жордан – Полузащитник;

Мурильо Микаэль – Полузащитник;

Обамеянг Пьер-Эмерик – Нападающий;

Оливейра Витор – Нападающий.

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«Монако»

Монегаски идут на четвертом месте с 33 очками – команда в 18 матчах национального первенства выиграла десять встреч, трижды сыграла вничью и потерпела пять поражений. «Монако» довольно много забивает – команда наколотила 34 гола, что является вторым результатом после «ПСЖ». Но и пропускают монегаски немало – солидные 25 голов.

В последних десяти матчах «Монако» продемонстрировало следующие результаты:

20.01.24«Родез» 1:3 «Монако»;

13.01.24«Монако» 1:3 «Реймс»;

07.01.24«Ланс» 2:2 (пен) «Монако»;

20.12.23 «Тулуза» 1:2 «Монако»;

15.12.23 «Монако» 0:1 «Лион»;

09.12.23 «Ренн» 1:2 «Монако»;

03.12.23 «Монако» 2:0 «Монпелье»;

24.11.23 «ПСЖ» 5:2 «Монако»;

11.11.23 «Гавр» 0:2 «Монако»;

05.11.23 «Монако» 2:0 «Брест».

Подробная статистика «Монако» в последних десяти матчах:

матчи: 10;

отдых: 7.1 дней (170 часов);

победы: 6 (60%);

ничьи: 1 (10%);

поражения: 3 (30%);

забито голов: 16;

пропущено голов: 14;

забито голов за игру: 1.60;

пропущено голов за игру: 1.40;

сухие матчи: 3 (30%);

обе забьют: 6 (60%);

тотал больше 2.5: 6 (60%);

тотал меньше 2.5: 4 (40%);

удары: 13.50;

удары (соперник): 14.30;

удары в створ: 5.30;

удары в створ (соперник): 5.20;

владение: 54.40%;

владение (соперник): 45.60%;

угловые: 5.80;

угловые (соперник): 3.80;

нарушения: 14.90;

нарушения (соперник): 10.20;

офсайды: 2.10;

офсайды (соперник): 1.80;

желтые карточки: 2.60;

желтые карточки (соперник): 2.00;

красные карточки: 0.20;

красные карточки (соперник): 0.20.

Монегаскам в предстоящей встрече не поможет Брил Эмболо – игрок выбыл из строя из-за разрыва крестообразной связки, с аналогичным диагнозом слег и Кайо Энрике. Элисс Бен Сегир залечивает травму плеча, а Элиот Матазо лечит мышечную травму.

Лидирует в списке лучших бомбардиров команды Виссам Бен-Йеддер. Француз в 20 матчах «Монако» наколотил 13 голов, два из которых забил с пенальти. На втором месте идет Такуми Минамино с пятью голами в 17 играх, а тройку лидеров замыкает Александр Головин. Россиянин забил пять голов в 18 матчах.

Лидерство в списке лучших ассистентов делят Кайе Энрике и Такуми Минамино. Бразилец отдал четыре ассиста в семи матчах, а японец – в 17 играх. На третьем месте располагается Фоларин Балогун с тремя ассистами в 17 матчах.

Вероятный состав «Монако» на игру с «Марселем»:

Кён Филипп – Вратарь;

Магасса Сунгуту – Защитник;

Марипан Гильермо – Защитник;

Керер Тило – Защитник;

Скардовелли Вандерсон – Защитник;

Уаттара Кассум – Защитник;

Фофана Юссуф – Полузащитник;

Закария Денис – Полузащитник;

Аклиуш Манес – Полузащитник;

Головин Александр – Полузащитник;

Бен-Йеддер Виссам – Нападающий.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Марсель» – «Монако»

История противостояния команд насчитывает 123 матча, в которых «Марсель» выигрывал 50 раз, а «Монако» добивалось успеха в 46 играх. «Олимпийцы» забили 178 голов, а «Монако» ответило 175 мячами, обе достигли крупнейших побед друг над другом со счетом 6:1, а самая результативная ничья завершилась со счетом 3:3. Отметим, что в истории противостояния команд самые результативные игры закончились со счетом 6:1 и дважды по 3:4.

В последних десяти очных встречах команд были зафиксированы следующие результаты:

Лига 1 – 09.09.23 – «Монако» 3:2 «Марсель»;

Лига 1 – 28.01.23 – «Марсель» 1:1 «Монако»;

Лига 1 – 13.11.22 – «Монако» 2:3 «Марсель»;

Лига 1 – 06.03.22 – «Марсель» 0:1 «Монако»;

Лига 1 – 11.09.21 – «Монако» 0:2 «Марсель»;

Лига 1 – 23.01.21 – «Монако» 3:1 «Марсель»;

Лига 1 – 12.12.20 – «Марсель» 2:1 «Монако»;

Лига 1 – 30.10.19 – «Монако» 2:1 «Марсель»;

Кубок Лиги – 15.09.19 – «Монако» 3:4 «Марсель»;

Лига 1 – 13.01.19 – «Марсель» 1:1 «Монако».

Аналитики букмекерской конторы «Бетбум» ожидают результативный матч – вариант ставки «ТБ 2.5» оценивается в 1.77, а маркет «Обе забьют – да» в 1.58. Что касается котировок на исход, то победа «Марселя» оценена в 2.41, ничью котируют в 3.79, а победу «Монако» в 2.98.

Мы сделаем осторожную ставку, заключив пари на победу «Марселя» или ничью – 1.43, в целом «олимпийцы» имеют лучший игровой тонус по сравнению с монегасками, а также возьмем ТБ 2.5 – 1.77 и ОЗ да – 1.58.

Где смотреть матч Марсель – Монако

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