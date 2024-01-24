Барселона —Вильярреал: прогноз на матч 27 января 2024, Чемпионат Испании

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27 января в Барселоне состоится матч 22 тура Чемпионата Испании. Матч пройдет на стадионе «Олимпико». Начало поединка запланировано на 20:30 по московскому времени. 

«Барселона» выдает неплохую серию из 3 побед в Ла Лиге, когда как «Вильярреал» напротив неудачную из 3 матчей подряд без побед. Продолжится ли серия обеих команд, или же «Вильярреал» сможет дать отпор своему именитому оппоненту, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф1 (-1,5), ТБ (3).

Барселона

 

В текущем сезоне испанского первенства каталонская команда пока еще в полной мере не может не может включится в гонку за чемпионство с «Жироной» и мадридским «Реалом» и пока занимает 3 строчку в турнирной таблице, имея в активе 44 балла после 20 сыгранных туров чемпионата. От вторых мадридцев они отстают на 7 баллов, а от лидера таблицы «Жироны» на 8, при этом имеет 3 очка преимущества над четвертым «Атлетико». У каталонцев в сезоне всего 2 поражения, при этом есть 5 ничейных результатов. По результативности в Примере «Барса» имеет 3 показатель и забивает в среднем 2 гола за матч и на их счету 40 голов, 8 из которых на счету Левандовски и 7 у Торреса. По пропущенным голам же всего лишь 6 показатель и 24 пропущенных мяча.

«Барселона» в последних 5 турах Примеры трижды одерживает победу и по разу была ничья и проигрыш. Сначала было домашнее поражение от прилично набравшей ход «Жироны» (2:4), где соперник показал сумасшедшую реализацию своих моментов, на что каталонцы смогли ответить лишь двумя точными ударами. При этом у хозяев на порядок больше было ударов по воротам соперника и чуть больше владение, но это не дало плодов.

Следом каталонцы сыграли вничью с «Валенсией» (1:1), где забили первыми, но не смогли удержать победный счет, несмотря на колоссальное преимущество по всем основным игровым компонентам.

В 18 туре в домашнем матче удалось прервать не особо удачную серию и победить «Альмерию» (3:2). Дважды каталонцы вели в счете и соперник отыгрывался, но все же в концовке удалось дожать оппонента и вырвать важные 3 очка. Победный гол на свой счет записал Серхи Роберто, который оформил голевой дубль.

В следующем туре был непростой выезд к «Лас-Пальмас» и вновь была добыта тяжелейшая победа со счетом (2:1). «Барселона» пропустила первой в начале встречи, отыгралась она только в начале 2 тайма, а в конце матча удалось вырвать победу, благодаря голу Гюндогана с пенальти.

А в последнем сыгранном 21 туре Ла Лиги удалось продолжить свою победную серию викторией над «Бетисом» (4:2). Каталонцы вели в счете (2:0) после 2 забитых мячей Торреса, но соперник смог в начале второго тайма быстро ответить на это сравняв счет в течении 4 минут. Точку в матче удалось «Барсе» поставить уже под занавес встречи, где сначала на 90 минуте отличился Жоау Феликс, а на 92 Торрес, который оформил в этом матче хет-трик.

Не так давно, 14 января 2024 года команда Хави сыграла в финальном матче за трофей Суперкубка Испании, где крупно уступила мадридскому «Реалу» (1:4). Каталонцев хватило лишь на то, чтобы размочить счет усилиями Роберта Левандовски, в остальном же королевский клуб выглядел на голову выше своего соперника, за что и был награжден столь уверенной победы.

Кроме этого 18 января текущего года каталонцы сыграли матч 1/8 финала Кубка Испании, где не без труда обыграли скромный «Унионистас» (3:1). Соперник «Барсы» первым открыл счет на 31 минуте игры, на что каталонцы ответили голом в конце первого тайма. И лишь во второй половине 2 тайма подопечные Хави упрочили преимущество в счете, забив дважды.

Результаты «Барселоны» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 05.01.24 «Бетис» — «Барселона» 2:4.
  • 18.01.24 «Унионитас» — «Барселона» 1:3;
  • 14.01.24 «Реал Мадрид» — «Барселона» 4:1;
  • 11.01.24 «Барселона» — «Осасуна» 2:0;
  • 08.01.24 «Барбастро» — «Барселона» 2:3.

Интересные статические факты «Барселоны»:

  • Клуб победил в 2 последних встречах;
  • В последних 5 домашних матчах были в активе победы;
  • В 3 последних матчах каталонцев забивают обе команды;
  • В 3 последних поединках было забито 4 и более мяча за игру;
  • В последних 5 матчах команда в среднем забивает чуть более 2 мячей;
  • Команда Хави отличается голом в 15 последних поединках.

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Вильярреал

 

Подопечные испанского тренера Марселино в текущем сезоне Ла Лиги выглядят пока невзрачно и сейчас они располагаются лишь на скромной 14 строчке в таблице, где от зоны вылета гандикап всего в 5 баллов. Всего же им удалось набрать 20 очков в 21 сыгранном туре Ла Лиги. Не такое большое отставание в очков и от 10 места, где сейчас «Хетафе», а вот от первой шестерки уже 15 баллов. В активе вильярреальской команды всего 5 победных матчей и 5 ничейных результатов, при 11 поражениях. Если в атаке команда выглядит неплохо и забила 28 мячей, то вот в обороне дела у них не очень и 42 пропущенных мяча – это всего лишь 19 результат среди 20 команд Примеры.

«Вильярреал» в последних 5 турах Чемпионата Испании победу праздновал лишь 1 раз, к тому же была 1 ничья и 3 поражения. Сначала они крупно уступили в гостях «Реалу М» (1:4), где провели очень слабый для себя матч и соперник полностью в нем доминировал.

В 18 туре удалось одержать непростую домашнюю победу над «Сельтой» (3:2). К 48 минуте хозяева вели в счете (3:0), но уже к 57 соперник забил дважды и сократил разницу в счете до минимальной, благо после этого удалось надежно отыграть в защите и сохранит победный для себя результат.

Следом случилось 2 поражения, сначала в гостях от «Валенсии» (1:3), где проигрывая с разницей в 3 мяча удалось забить лишь гол престижа усилиями Морено. А потом они уступили на выезде «Лас-Палмасу» (0:3) и здесь на равных сыграли со своим соперником, но провалились несколько раз в обороне за что и поплатились.

А в матче 21 тура на домашней арене они разошлись миром с «Мальоркой» (1:1), которая вырвала 1 очко в концовке встречи, забив гол в компенсированное время.

Не так давно «Вильярреал» вылетел с Кубка Испании, где в стадии 1/16 финала проиграл скромному клубу с 3 испанского дивизиона «Унионитас» в серии пенальти (6:7), сыграв с ними в основное время матча (1:1). Команды выдали достаточно равный матч, но «Вильярреал» все же смог открыть счет первым на 82 минуте игры после точного удара Ахомаха, но соперник быстро огрызнулся и на 87 минуте счет сравнял после реализованного пенальти. А дальше все решалось уже в серии послематчевых пенальти, где уже не повезло «Вильярреалу»

Результаты «Вильярреала» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 20.01.24 «Вильярреал» — «Мальорка» 1:1;
  • 13.01.24 «Лас-Пальмас» — «Вильярреал» 3:0;
  • 08.01.24 «Унионистас» — «Вильярреал» 1:1, в серии пенальти (7:6);
  • 03.01.24 «Валенсия» — «Вильярреал» 3:1;
  • 21.12.23 «Вильярреал» — «Сельта» 3:2.

Интересные статические факты «Вильярреала»:

  • В 4 последних встречах у клуба нет побед и 2 поражения в основное время матча;
  • В последнем гостевом матче было поражение;
  • В 6 из 7 последних матчах «Вильярреала» забивают обе команды;
  • В 6 из 8 последних матчах было забито 3 и более мяча за игру;
  • В последних 5 матчах команда в среднем забивает чуть более чем 1 гол за игру;
  • Вильярреальцы отличаются голом в 6 из 7 последних поединках.

Барселона – Вильярреал: история личных встреч

 

Команды в истории очных противостояний провели между собой 53 очных встречи, 33 из них стали победными для «Барсы», а у «Вильярреала» в активе всего 10 викторий. И 10 матчей закончились ничейным результатом.

«Барса» в этих матчах забивала в среднем 2.09 голов (111 мячей), а «Вильярреал» 1.17 (62 мяча).

Самый разгромный счет в этих противостояниях был (5:0), такой результат удавался только каталонской команде, это было в 2011 году в рамках Примеры. «Вильярреал» побеждал с максимальной разницей в счете (3:0), это было в 2005 году в Ла Лиге.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

  • 27.08.23 «Вильярреал» – «Барселона» (3:4).
  • 13.02.23 «Вильярреал» – «Барселона» (0:1)
  • 20.10.22 «Барселона» – «Вильярреал» (3:0).
  • 23.05.22 «Барселона» – «Вильярреал» (0:2).
  • 28.11.21 «Вильярреал» – «Барселона» (1:3).

В последних 5 сыгранных очных встречах оппонентов каталонцы 4 раза обыгрывали в основное время матча своего оппонента, на что он ответил лишь 1 раз.

Последний раз «Вильярреал» обыграл оппонента в гостях (2:0) в рамках Ла Лиги, 23 мая 2022 года.

В 3 из 6 последних очных матчах обе команды забивали друг другу и в 4 встречах из них было забито 3 и более мяча за игру. А в последней их очной игре было забито 7 голов.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Барселона – Вильярреал

 

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа «Барселоны» — 1.32;
  • Ничья — .12;
  • Победа «Вильярреала» — 8.10;
  • Ф1 (-1) — 1.44;
  • Ф1 (-1,5) — 1.83;
  • Ф2 (1,5) — 2.00;
  • Ф2 (2) — 1.62;
  • ТБ (2,5) — 1.35;
  • ТМ (2,5) — 3.30;
  • ТБ (3) — 1.50;
  • ТМ (3) — 2.65;
  • ОЗ (да) — 1.60;
  • ОЗ (нет) — 2.36.

Каталонцы прилично выглядят в этом сезоне Примеры и проиграли лишь в 2 матчах турнира, напротив как оппонент его в предстоящей встрече уступал в 11 играх. «Барселона» в своих последних 3 матчах Примеры пусть и с трудом, но побеждала, а вот «Вильярреал» в своих 4 последних матчах без викторий. Плюс к этому «Барса» в последних 3 очных встречах одерживала победу. 

Здесь можно заключить пари на Ф1 (-1,5), за отличнейший коэффициент 1.83. 

Оба соперника в текущем сезоне Примеры прилично выглядят в атаке и не лучшим образом в обороне, в особенности «Вильярреал». Да и в 8 из 10 последних очных матчах соперников было забито 3 и более мяча за игру. Тут можно заключить пари на ТБ (3), за хороший коэффициент 1.50.

Где смотреть матч Барселона – Вильярреал

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Барселона – Вильярреал
Дата проведения
27 января, 20.30, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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